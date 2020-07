De ce nu a mers Tiago Ferreira la FCSB: „A fost decizia mea!” O vede pe Universitatea Craiova campioană în acest sezon

Oltenii se pregătesc de partida foarte importantă cu Astra Giurgiu și primesc încurajări pentru acest final nebun de sezon.

Cristiano Bergodi a preluat echipa la finalul pauzei provocate de pandemia de coronavirus și a avut de muncă mult cu defensiva Craiovei, „zguduită” de mai multe plecări. Martic, Ferreira, Dielna și, mai nou, Briceag au părăsit pe rând Universitatea.

Chiar dacă se află în Ungaria, la noua sa echipă, Tiago Ferreira a rămas atașat de culorile alb-albastre și de suporterii fanatici. Fostul fundaș central al Științei a explicat de ce nu a mers la FCSB și de ce consideră că decizia a fost una bună.

Tiago Ferreira nu a vrut să joace la FCSB: „A fost decizia mea. Știm ce se întâmplă acolo”

Portughezul de 27 de ani a părăsit Universitatea Craiova la sfârșitul lunii aprilie și acum va evolua pentru MTK Budapesta, fostă campioană a Ungariei și nou-promovată în prima ligă: „Sunt în Ungaria, pe 14 august începe campionatul și suntem deja în pregătiri pentru a fi gata. Ei au făcut oferta undeva prin februarie și eu am așteptat să văd ce se mai întâmplă cu pandemia și am decis să merg aici. Sunt fericit.

La echipa mea actuală au venit mai mulți stranieri, se vrea un loc în Top 6. Poate peste ceva timp vom trage și la cupe europene. Au fost ceva oferte și din Portugalia, din România nu am avut, însă am spus că nu voi vrea să rămân acolo. Eu cred că Universitatea Craiova este cel mai bun club din țară și nu voiam să joc în altă parte”, a spus Tiago Ferreira la Oltenia TV.

Lusitanul a petrecut trei ani în tricoul alb-albastru al Științei și a reușit să câștige Cupa României: „Am avut trei ani foarte frumoși la Știința. Am un regret că nu am dus acest sezon până la capăt, că nu am prelungit și pentru acest final de sezon, dar așa e viața. Finala Cupei României din 2018 rămâne cea mai frumoasă amintire a mea de la Craiova, după 25 de ani.

Am vorbit cu Gustavo în ultima perioadă, e foarte bine că a marcat. A fost mult timp fără jocuri și sunt fericit că a revenit bine și echipa merge excelent. Nu știu dacă voi reveni la Craiova, în fotbal nu știi niciodată, să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată, eu sunt aici și îmi e foarte bine.”

Ferreira a vrut să lămurească și problema transferului la FCSB. Fundașul a fost aproape de a ajunge la bucureșteni, fiind parte a transferului lui Mihai Bălașa la Universitatea. Totuși, Tiago a declarat la emisiunea „Fotbal Plus” că decizia de a nu juca la „roș-albaștri” i-a aparținut în totalitate și că FCSB nu beneficiază de condiții pentru a face performanță: „A fost decizia mea să nu merg la FCSB. Visul meu era să iau titlul cu Universitatea, iar la FCSB nu văd condiții pentru a se atinge o asemenea performanță, toată lumea știe ce se întâmplă la ei. Acolo nu ai antrenor, nu ai stadion, e greu.”

„Bătălia finală se va da în ultima etapă!” Ce mesaj le transmite Ferreira foștilor săi colegi de la Știința

Chiar dacă rămân șanse ca Universitatea Craiova să poată deveni campioană matematic chiar înainte de derby-ul cu CFR Cluj, Tiago Ferreira este de părere că duelul dintre cele două echipe va fi cel care va decide „regina” Ligii 1: „Din punctul meu de vedere, meciul decisiv va fi cel din ultima etapă. Universitatea Craiova va câștiga cu Astra, CFR câștigă cu Botoșani, iar cele două echipe vor avea bătălia finală pentru campionat. Sper ca Știința să devină campioană.”

Schimbarea de antrenor a cântărit mult în evoluția echipei. Jucătorul celor de la MTK Budapesta vede o îmbunătățire tactică la Universitatea: „Cred că echipa este mai compactă în fazele de joc. Echipa a crescut în zona tactică, fundașii nu mai greșesc și consider că acesta este principalul motiv pentru care Universitatea joacă atât de bine. În momentul în care am plecat, noi eram pe locul doi. S-au întâmplat multe probleme la CFR în această perioadă de pandemie. Cred că și schimbarea antrenorului a contat foarte mult. Au șanse mari să fie campioni. Aștept o medalie, normal. Mi-au promis.

Eu cred că victoria de la Cluj a schimbat mentalitatea echipei, a fost foarte important. Cred că a crescut încrederea foarte mult, a fost un meci foarte frumos, cel mai important meci. Suporterii Universității Craiova sunt cei mai frumoși din România, mereu sunt alături de echipă. Foștilor mei colegi le transmit să aibă încredere și consideră că vor câștiga campionatul. Am auzit că CFR ar vrea un antrenor portughez. Știu că este un tehnician agresiv, cu antrenamente dure, dar nu-l cunosc personal”, a mai adăugat Tiago Ferreira.

