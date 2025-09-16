De ce nu a plecat Louis Munteanu de la CFR Cluj? „Puteam lua minim 10 milioane de euro pe el, dar trebuie să urci în tren!”. Exclusiv

Deși s-a vorbit foarte mult în perioada de mercato de un transfer al lui Louis Munteanu pe o sumă record, în cele din urmă atacantul a rămas la CFR Cluj. Accidentat fiind după convocarea la echipa națională, jucătorul nu a participat în egalul cu Metaloglobus, iar Cristi Balaj a transmis care este situația sa.

Cristi Balaj, detalii despre situația lui Louis Munteanu la CFR CLuj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a purtat o discuție cu Cristi Balaj vizavi de . Președintele de la CFR Cluj l-a cotat pe și a dat de înțeles că a fost o ofertă concretă în această vară, însă jucătorul nu „s-a urcat în tren”. Totodată, oficialul clubului susține că în viața sportivilor astfel de ocazii apar destul de rar.

Cristi Balaj a pornit discuția: „Louis Munteanu este minim 10 milioane de euro, minim! E o sumă realistă, eu cunosc anumite detalii. În viață e important ca atunci când se oprește trenul în stație, să urci. Dacă nu au urcat la momentul potrivit, s-ar putea să îl pierzi.

(n.r. – Nu a vrut Louis Munteanu să urce?) Nu vorbesc! Nu spun de asta, discut în general. Se poate interpreta ceea ce am spus”. Marius Șumudică a transmis care a fost motivul din spatele transferului eșuat: „Nu a vrut Neluțu să-l dea cu 10 milioane”.

Cristi Balaj a revenit asupra discuției: „Un lucru este cert, vorbim de un jucător care a fost în sezonul trecut printre cei mai buni din SuperLiga. Din păcate, nu ne-a ajutat niciun jucător în acest sezon, nu o spun doar ca să vin în sprijinul lui Louis Munteanu. Nu ne-a ajutat echipa! Avem jucători de calitate, care au demonstrat și cu care am realizat obiective importante în sezonul trecut.

Horia Ivanovici, critic asupra comportamentului lui Neluțu Varga vizavi de Louis Munteanu

Louis Munteanu s-a accidentat la echipa națională! Ne reproșează unii suporteri că avem nu știu ce kinetoterapeut, că de asta s-a accidentat Louis Munteanu. Ce vina are kinetoterapeutul că s-a accidentat Louis Munteanu la echipa națională? Sau că și-au rupt piciorul Kamara și Muhar?

(n.r. – Nu v-ați săturat ca Louis Munteanu să nu vă ajute de două luni de zile?) Nici el nu a fost ajutat! Nu ne-a ajutat echipa! De aia suntem acum unde suntem”.

Horia Ivanovici a intervenit și a criticat modul în care Neluțu Varga îl protejează pe Louis Munteanu: „Voi v-ați făcut treaba, aveți lotul cu două clase peste cel de anul trecut. Pare un haos la echipă, îl ai pe Louis Munteanu. Varga îl plătește cu 30.000 de euro pe lună. Chiar să nu te ajute cu nimic? Nu-mi place atitudinea lui Neluțu deloc! Nu îi mai ține palma atât la fund lui Munteanu, asta pentru că tu speri ca într-o zi o să-l dai pe 8-10 milioane de euro. O să ajungă să nu îl mai dea! Tot timpul îl scoate Neluțu, îl mângâie. Eu îl înțeleg, dar dacă te tot comporți frumos cu el, într-o zi o să-l scape pe Louis. Să dea Dumnezeu să îl dea nu cu 10, ci cu 12 milioane!”.

În final, Cristi Balaj a mărturisit că s-au purtat mai multe discuții cu Munteanu și că e normal ca patronul să îi ia apărarea: „Ideea este că voi vorbiți de ofertă și de cifre. Eu v-am spus cât valorează, în opinia mea, jucătorul. Eu nu vorbesc de oferte, de discuții. Au fost multe discuții cu Louis Munteanu, fiecare parte are adevărul ei. Situația este sensibilă și nu este ușor de gestionat. Este normal ca domnul Varga să-l protejeze pe Louis”.