Sport

Cristi Balaj explică de ce Universitatea Craiova nu a primit penalty după contactul dur dintre Elisor și Hegedus. Exclusiv

Alex Bodnariu
11.10.2026 | 20:04
Cristi Balaj explica de ce Universitatea Craiova nu a primit penalty dupa contactul dur dintre Elisor si Hegedus Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Elisor, izbit de adversar în careu! De ce nu a primit Universitatea Craiova penalty cu Csikszereda. Verdictul lui Cristi Balaj
Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK penalty-ul cerut de Universitatea Craiova în meciul cu Csikszereda. De ce nu a intervenit VAR. Motivul real.
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Universitatea Craiova s-a impus cu emoții în duelul din deplasare cu Csikszereda, ultima clasată din SuperLiga României. Oltenii au câștigat cu 1-0, grație golului înscris de Simon Elisor. Atacantul francez a cerut și un penalty în repriza secundă. A fost doborât în careu de János Hegedűs, însă centralul partidei nu a acordat lovitura de la punctul cu var. Cristi Balaj, fostul arbitru român, a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK.

Elisor, izbit de adversar în careu! De ce nu a primit Universitatea Craiova penalty cu Csikszereda. Verdictul lui Cristi Balaj

Momentul fierbinte s-a petrecut la mijlocul reprizei secunde, la scorul de 0-0. Simon Elisor și-a făcut mingea în interiorul careului, însă nu a reușit să se poziționeze pentru a finaliza, întrucât a fost tamponat puternic de János Hegedűs. Atacantul s-a prăbușit pe gazon și a cerut lovitură de la punctul cu var. Vezi aici faza.

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Arbitrul partidei, Andrei Moroiță, a considerat că nu se impune acordarea unui penalty pentru olteni după intervenția fundașului celor de la Csikszereda. Centralul a apreciat că nu a fost vorba despre o intervenție neregulamentară. Faza a fost analizată și în camera VAR, însă decizia de pe teren nu a fost schimbată, iar jocul a continuat. Până la urmă, Elisor a reușit să înscrie și să le aducă toate cele trei puncte oltenilor.

Cristi Balaj, verdict categoric după penalty-ul cerut de Universitatea Craiova! Ce spune despre intervenția VAR

Cristi Balaj, fostul arbitru român, a analizat faza controversată din repriza secundă a meciului dintre Csikszereda și Universitatea Craiova. Acesta este de părere că nu se impunea acordarea unui penalty, întrucât Hegedűs a jucat mai întâi mingea. Este adevărat că intervenția fundașului a fost una energică, însă fostul arbitru consideră că impactul ulterior a fost unul întâmplător.

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„Nu înțeleg cum se poate spune că nu a atins mingea. Hegedűs a jucat mingea în mod corect, iar brigada de arbitri, împreună cu cei de la VAR, au considerat contactul ulterior ca fiind produs întâmplător, fundașul gazdelor neavând cum să se oprească după ce a jucat mingea inițial în mod corect. Recomandarea este să se intervină la decizii importante (penalty sau eliminare) doar dacă sunt abateri foarte clare”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Elisor, izbit de adversar în careu! De ce nu a primit Universitatea Craiova penalty cu Csikszereda. Verdictul lui Cristi Balaj. Foto: Captură Digi Sport.
Elisor, izbit de adversar în careu! De ce nu a primit Universitatea Craiova penalty cu Csikszereda. Verdictul lui Cristi Balaj. Foto: Captură Digi Sport.

Universitatea Craiova s pregătește de duelul cu Getafe. Meci de foc pentru olteni în Conference League

Pentru Universitatea Craiova urmează un adevărat test de foc în Conference League. Oltenii vor da piept cu Getafe, formație din La Liga, după o prestație modestă pe terenul celor de la Csikszereda. Echipa pregătită de Filipe Coelho a câștigat la limită, scor 1-0, însă jocul nu a convins. Mai mult, tehnicianul portughez a mizat pe mai mulți titulari, fără să menajeze prea mulți dintre oamenii de bază înaintea confruntării europene.

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De partea cealaltă, Getafe a avut parte de un adversar mult mai puternic în campionat. Spaniolii au întâlnit-o pe Barcelona, într-un duel de cinci stele din La Liga, pierdut cu 0-3. Cu toate acestea, formația iberică a abordat partida și cu gândul la confruntarea din Conference League. Mai mulți jucători au fost menajați, astfel încât echipa să fie cât mai proaspătă pentru duelul cu Universitatea Craiova.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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