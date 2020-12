De ce nu a votat Dan Barna la alegeri. „Mi-a fost imposibil”

Liderul USR, Dan Barna, a explicat contextul în care a absentat de la alegerile parlamentare de ieri. Președintele Uniunii Salvați România a precizat că este izolat la București și nu a existat un cadru legat ca să poată vota.

„A fost imposibil să votez pentru că, din păcate, nu a existat un cadru legal care să facă posibil votul celor aflați în izolare în alt județ decât județul de reședință”, a spus Barna, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Acesta a explicat că ar fi fost valabilă varianța votului cu ajutorul unei vize de flotant, dar că nu s-a putut deplasa la poliție din același motiv pentru care nu s-a putut deplasa la Sibiu, județul acestuia de reșendiță.

Liderul USR a explicat că nu a existat nicio variantă pentru a ajunge la vot, fiind în izolare în București, iar el ar fi trebuit să se prezinte la urne sau să ceară urna mobilă doar la Sibiu, acolo unde își are domiciliul.

În urma rezultatelor de la alegerile parlamentare, Alianța USR – PLUS s-a clasat pe locul al treilea la nivel național. Această clasare a stârnit multe nemulțumiri în râdurile membrilor și mai multe voci i-au cerut demisia lui Dan Barna.

Barna nu are de gând să cedeze în fața acestor cereri și a explicat că este un luptător. El a mai precizat și că este mulțumit de rezultatele înregistrate la sfârșitul zilei de ieri. „Din momentul în care am intrat în politică am încetat să mă mai tem pentru o decizie. Sunt un luptător, nu o să renunț, rezultatul de aseară pentru noi ne confirmă că suntem forța modernizatoare de care e nevoie în modernizarea României.

O să fac tot ce pot ca USR PLUS să fie într-o poziție cât mai bună în următorii patru ani. Ne doream un rezultat mai bun, dar am dublat numărul de parlamentari, ceea ce arată că suntem pe drumul corect. Mesajul de reformă este necesar și trebuie să se susțină. Vom analiza acest rezultat care așază USR PLUS în poziția de a fi partener pentru guvernare”, a declarat acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Președintele USR-ului s-a declarat dezamăgit de absenteismul masiv de la urne și a criticat decizia oamenilor de a sta acasă.„Toți acei oameni nemulțumiți de oferta electorală ar fi putut în acești 4 ani să formeze o ofertă electorală. (…)

Nu fac nimic, dar nu mă duc să votez și seara sunt nemulțumit de rezultatul votului. Nu poți ca țară să ai doar 3 oameni din 10 care votează, iar seara să fii nemulțumit. Trebuie să ne privim în ochi ca țară și să recunoaștem că nu ne pasă de această țară”, a spus Dan Barna.

