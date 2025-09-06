De ce nu a rămas Adrian Rus la Pisa în Italia. Giovanni Becali l-a „urecheat” pe noul jucător al Craiovei: „E un fotbalist ciudat. Mereu are frica asta”

Adrian Rus nu a mai fost dorit în Italia, la Pisa. Pe finalul perioadei de mercato, stoperul a îmbrățișat varianta revenirii în SuperLiga României, deși nu și-ar fi dorit acest lucru. Giovanni Becali a dezvăluit care este motivul pentru care fotbalistul de 29 de ani nu a mai fost păstrat în Italia,

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, dezvăluiri despre noul fotbalist al Universității Craiova

După ce a fost dorit la FCSB, deoarece Gigi Becali este în căutarea unui fundaș central,

La emisiunea „Don Giovanni”, Ioan Becali, care a fost impresarul lui Rus timp de trei ani, a dezvăluit care au fost motivele pentru care conducerea din Pisa nu și-a mai dorit să-l păstreze la echipă:

ADVERTISEMENT

„L-am avut aproape 3 ani. Eu l-am dus la Pisa. Anul trecut am vorbit cu Inzaghi și uite că l-a băgat, are vreo 20 și ceva de meciuri jucate. Ca rezervă, ca titular… a jucat că s-au mai accidentat și din titulari, dar avea salariu bun. Nu doar el, toți care au fost la Pisa au avut salarii de Serie A.

Cred că a ales bine să vină la Craiova. Nu știu dacă va fi titular. De aceea a semnat și pe un singur an, de frică să nu joace. Mereu are frică de a nu juca. Mă, la Pisa n-ai putut, arată-ne că poți la Craiova. Problema e că sunt câțiva jucători, printre care și el, care cred că trebuie să fie titulari.

ADVERTISEMENT

Când ai impresia de tine că ești cel mai bun… Eu sunt de 35 de ani în fotbal. Spuneți voi că sunt cel mai bun, dar vă zic eu: mai sunt cel puțin 200 în România care pot face ce am făcut și eu. Marfa pe care o am eu, o au și ei. Eu am brand, dar dacă rămâi doar cu brand-ul, te duci doar în jos”, a spus Ioan Becali la podcastul „Don Giovanni”.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali l-a mustrat pe Adrian Rus: „Nu este fotbalistul care se crede. De ce n-ai demonstrat cine ești în Italia?”

Celebrul agent este de părere că Adrian Rus are o impresie mult prea bună despre el, cu toate că Pisa, formație cu care a promovat în Serie A, nu și l-a mai dorit la echipă:

„Adrian Rus este un fotbalist foarte ciudat. El mi-a zis că avea în Ungaria 350.000. Nu avea niciodată, dar eu l-am crezut și i-am făcut salariu de 500.000 la Pisa. El are fizic, e fotbalist, dar nu e fotbalistul care crede el. La Craiova a ales să vină pentru că rămânea fără echipă. Nu știu ce contract are acolo, dar îți dai seama că nu va avea ceva mai mult decât cei ce sunt acolo. Una e să ai 12.000 pe lună și alta e să ai aproape 500.000 pe an.

ADVERTISEMENT

El a avut frica asta, că va pierde echipa națională. Acolo nu juca. Când ei îți dau bani să pleci, înseamnă că n-au nevoie de tine. Patru ani a stat acolo, de ce nu le-ai demonstrat cine ești? Eu n-am văzut niciodată un antrenor să aibă un jucător extrem de bun și să-l țină pe bancă. El îmi zicea că are ceva președintele cu el. Ce să aibă, mă, dacă el toată vara mi-a zis că te vrea. E un fotbalist foarte ciudat”, a mai spus Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.