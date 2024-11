De ce nu a reușit Alex Pașcanu la CFR Cluj. Detalii despre colaborarea cu Dan Petrescu: „Am jucat 5 meciuri, 3 la Botoșani”

. Fundașul central motivul pentru care nu s-a impus la CFR Cluj.

De ce nu a reușit Alex Pașcanu la CFR Cluj

În vara anului 2019, CFR Cluj l-a adus pe Alexandru Pașcanu de la Leicester U21. Fundașul central a fost îmrpumutat ulterior la FC Voluntari și la Ponferradina, club din Spania care l-a transferat definitiv apoi.

În direct la „Suflet de Rapidist”, Pașcanu a vorbit despre scurta sa experiență la CFR Cluj, unde a bifat doar 5 meciuri. Dan Petrescu avea deja o defensivă solidă în acel moment la echipa din Gruia, iar Pașcanu nu era o soluție principală.

„Am stat 4 luni și am jucat 5 meicuri!”

„Eu m-am gândit că merg la CFR Cluj și o să dovedesc ce pot. Am stat 4 luni și am jucat 5 meicuri, 3 dintre ele la Botoșani (râde nr.). A fost decizia mea să plec de la CFR, i-am rugat pentru că am văzut că nu am șanse să joc.

Țin minte că vorbeam cu o zi înainte cu un prieten, m-a întrebat unde vreau să plec împrumut, erau echipe care mă voiau. Am zis că nu vreau la Voluntari (râde nr.)”, a spus Alexandru Pașcanu la „Suflet de Rapidist”.

Alexandru Pașcanu, cu dintele spart după FCSB – Rapid 0-0

Derby-ul FCSB – Rapid s-a încheiat cu scorul de 0-0, dar nu s-a lăsat fără „victime”. Alexandru Pașcanu a ieșit și el șifonat din meciul de maximă intensitate dintre cele două rivale, alegându-se cu dintele spart după un contact cu Ngezana.

„Sunt supărat că mi-a spart dintele la ultima fază (n.r. Ngezana). Un punct în deplasare este bine împotriva unei echipe bune”, a spus Alexandru Pașcanu după FCSB – Rapid 0-0.

Marcator în marea victorie cu Farul Constanța

În etapa numărul 13 din Superliga, Rapid a primit vizita celor de la Farul Constanța. Giuleștenii s-au impus cu scorul de 5-0, iar Alexandru Pașcanu s-a aflat printre marcatori. Fundașul central a punctat în minutul 39, stabilind scorul de 3-0 la pauză.

În cele 12 apariții pentru Rapid în acest sezon, Pașcanu a marcat două goluri. Conform Transfermarkt, jucătorul giuleștenilor este cotat la suma de 1,2 milioane de euro. Pentru echipa națională, deși a fost convocat, Pașcanu nu a debutat încă.

