De ce nu a reușit Andreea Antonescu să divorțeze de soțul ei: ”Eu am luat o decizie și nu mă mai răzgândesc”

Andreea Antonescu nu mai formează un cuplu cu Traian Spak, tatăl fetiței sale, de doi ani. Deși au intentat actele de divorț, încă nu s-au despărțit și în mod oficial. De curând, fosta membră a trupei Andre a dezvăluit care este motivul acestei situații.

Soțul Andreei Antonescu nu a semnat încă actele de divorț. Ce-l împiedică

Din actele de divorț, ar mai lipsi semnătura lui Traian Spak. Cel care este încă soțul Andreei Antonescu se află în SUA și nu ar avea timp să vină în țară

Totuși, Andreea Antonescu își dorește ca în acest an să se finalizeze divorțul, mai ales că ea nu are de gând să-și schimbe decizia.

”Nu am divorțat nici acum! Actele sunt făcute, tot ce mai lipsește e doar semnătura lui Traian. Sper să reușim să divorțăm anul acesta.

Eu am luat o decizie și nu mai răzgândesc. Acum rămâne să ajungă el în România să semneze actele la notar și e gata!”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru

Andreea Antonescu va rămâne cu o casă în SUA, în urma divorțului

De altfel, chiar dacă a rămas în relații bune cu omul de afaceri, fiind și tatăl fetiței lor, Sienna. Odată încheiat divorțul, Andreea Atonescu va rămâne cu o locuință din SUA, unde va merge din când, în când, să se bucure de vacanță.

Pe lângă casa din America, cântăreața mai are una și în România, renovată cât timp ea a stat plecată la Survivor România 2021.

”Viața noastră se desfășoară între România și America, așa că nu am de gând să vând casa de acolo, pentru că voi merge regulat și în America, mai ales în vacanță. O păstrez și pe aceea.

Între timp, am renovat și am redecorat casa de aici, din România. Simțeam nevoia de o schimbare, de noutate. Am avut pe cineva care s-a ocupat în timp ce eu am fost plecată la un reality-show. A ieșit așa cum mi-am dorit, pe sufletul meu”, a mai dezvăluit solista pentru sursa menționată.