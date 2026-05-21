De ce nu a reușit Cătălin Cîrjan să debuteze oficial la Arsenal! Confesiunea fotbalistului român

Alex Bodnariu
21.05.2026 | 11:40
De ce nu a reușit Cătălin Cîrjan să debuteze pentru Arsenal. Care a fost momentul decisiv
Cătălin Cîrjan strălucește în acest sezon în tricoul lui Dinamo. Mijlocașul ofensiv speră să prindă, alături de „câinii roșii”, calificarea în cupele europene. Mijlocașul a fost invitatul lui Cristi Coste în emisiunea FANATIK DINAMO, unde a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o la Arsenal.

Mijlocașul a fost remarcat de scouterii lui Arsenal, proaspăta campioană din Anglia, după o pauză de 22 de ani, încă de pe vremea când era doar un copil. A ajuns la echipele de juniori și a petrecut ani la rând în academia clubului din Premier League. A fost aproape să debuteze la seniori, însă o accidentare i-a ruinat visul de la acea vreme.

Cătălin Cîrjan a plecat în 2024 definitiv de la Arsenal. Contractul său a expirat, iar atunci mijlocașul central a semnat o înțelegere cu Dinamo, echipa la care astăzi joacă excelent și a devenit chiar și căpitan. Fotbalistul visează ca într-o zi să revină în Premier League.

Cătălin Cîrjan a vorbit pe larg despre perioada petrecută la Londra, la Arsenal. Mijlocașul central a împărțit vestiarul cu nume mari precum Odegaard sau Saliba și spune că, la un moment dat, simțea că poate juca pentru echipa de seniori.

„Nu mi-a fost ușor. Nu vorbeam engleza foarte bine când am ajuns. Nu înțelegeam nimic în vestiar. S-au ocupat de lucrurile astea, m-au ajutat cu profesori. În două luni știam engleza la perfecție. Mi-a fost greu. Nu ieșeam nici în oraș. În 3-4 ani cât am stat în Anglia, de două ori am ieșit cu familia în centru să vizităm. Aveam un program plin, antrenamente toată ziua. Era ca o zi de muncă. A fost bine asta. În România nu se făcea organizat. Aveam 14 ani când am ajuns acolo. M-au pus să fac forță. În România nu exista. Acolo, de la 10 ani, se începe.

Când ești talentat, cei din club te ajută cu tot ce pot ca să reușești. Arsenal m-a ajutat. Singurul regret e că atunci când aveam 17 ani și simțeam că pot prinde echipa de seniori m-am accidentat și a venit a doua operație. Atunci situația s-a schimbat.

Era mai greu după. Aveam 19 ani. Veneam după a doua accidentare. Jucam la U23, dar nu mă simțeam ca la 17 ani. Atunci simțeam că pot face pasul la seniori. După aceea nu mă mai simțeam la fel. Știam că nu mai sunt atât de tânăr. Nu a mai venit debutul pentru mine. Nu vreau să mă uit în spate. Am o carieră în față. Poate dacă debutam atunci mi-o luam în cap și acum era mai rău. Vreau să cred că în viață lucrurile se întâmplă cu un motiv”, a declarat Cătălin Cîrjan la FANATIK DINAMO.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
