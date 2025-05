De ce nu a reușit Cătălin Cîrjan să se impună la Rapid? „Nu avea maturitate să joace pe acel post!”

ar fi trebuit să fie o adevărată lovitură pentru giuleșteni. Doar că fotbalistul nu a reușit să se impună, deși beneficia inclusiv de eligibilitate conform regulei U21 impusă de FRF. Adrian Iencsi a încercat să explice de ce s-a întâmplat acest lucru.

Adrian Iencsi: „Pe Cîrjan îl plăcea mister Bergodi foarte mult”

După un singur an la Rapid, adus sub formă de împrumut de la Arsenal,

ADVERTISEMENT

„De ce Cîrjan nu reușește cu mister Bergodi la Rapid? Că tu ai fost acolo…”, l-a întrebat Robert Niță pe Adrian Iencsi.

„Hai să îți spun de ce. Pe Cîrjan îl plăcea mister Bergodi foarte mult. Cătălin la Arsenal, la tineret sau unde juca el acolo, juca în 4-3-3 în poziția de inter. Cu Bergodi jucam 4-2-3-1. Deci, dacă era să îl introduci pe Cătălin, ar fi trebuit să îl pui în spatele vârfului. Acolo erau deja niște jucători. Venise Borja Valle, cam pe poziția aia, Papeau putea să joace pe poziția aia, și ei aveau mai multă maturitate decât Cătălin Cîrjan. El nu avea. În spatele vârfului, tu trebuie să fii dirijorul, trebuie să simți. Și atunci Mister considera că nu e suficient de matur să joace pe poziția aia, nu e copt. D-aia Cătălin nu s-a impus acolo. Noi ne doream să ajungem acolo, sus, să facem obiectivul.

ADVERTISEMENT

Legat de Cîrjan – și tot la tine în emisiune am spus că mi-a părut rău când a plecat de la Rapid – eu consider că Rapid a făcut o foarte mare greșeală că a renunțat la el. Bun, el nu a jucat foarte mult cu Bergodi. După aia a plecat Bergodi, a fost Lobonț 6 etape, a venit Lennon. Tu cumva, ca și conducere, aveai un jucător care deja avea un an la echipă, cunoștea foarte bine cultura clubului, cu o educație foarte bună din Anglia, un jucător crescut și dezvoltat la Arsenal, chiar a avut parte și de câteva antrenamente cu Arteta, cu un bagaj tehnic… Trebuia exploatat mai mult. Să nu se supere pe mine conducătorii Rapidului, dar eu aș fi făcut orice posibil să păstrez acest jucător. Plus că era un jucător liber, nu mai trebuia să dea niciun ban pe el”, a explicat Adrian Iencsi în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

Adrian Iencsi nu înțelege de ce Rapid nu l-a păstrat pe Cătălin Cîrjan: „I-aș fi făcut contract încă 3-4 ani”

Păstrarea lui Cătălin Cîrjan la Rapid a născut rapid un dialog între Robert Niță și Adrian Iencsi, cu argumente pro și contra.

ADVERTISEMENT

– Totuși, Rapid a plătit mulți bani la Arsenal pentru Cîrjan în anul acela.

– Tocmai d-asta. Ai plătit niște bani pe el, un jucător tânăr. Putea să confirme cu alt antrenor. ‘Stai puțin, că vine un antrenor din Anglia’ (n.r. – era înainte de numirea lui Lennon ca principal în Giulești)

ADVERTISEMENT

– Tu crezi că, dacă nu s-a adaptat cu un italian pe bancă, s-ar fi adaptat cu un englez?

– De ce nu? Mai ales că el a fost în Anglia. De multe ori, când te desparți de un antrenor, tu, clubul, trebuie să păstrezi astfel de jucători.

– Nu faci tot posibilul să îi păstrezi pe cei care au jucat și au dat randament?

– El n-a avut timp. Băiatul ăsta a stat un an la Rapid, nu i s-a terminat, nu avea 30 de ani. Avea 20-21 de ani la vremea respectivă, să fim serioși. Eu i-aș fi făcut contract încă 3-4 ani, așa gândeam.

Adrian Iencsi: „Cătălin Cîrjan, chiar dacă joacă la Dinamo, este jucătorul meu preferat”

„Contract 3-4 ani când nu dovedise nimic la Rapid?”, a întrebat contrariat Robert Niță.

„E doar opinia mea. Hai să vedem, după aceea, ce transferuri s-au făcut? Mă uit acum la Rapid, dacă nu mă înșel, sunt 8-9 mijlocași. Și s-au dat bani pe ei. Și nu au vârsta lui Cătălin Cîrjan. E Grameni, e Vulturar, jos pălăria!. Amândoi îmi plac, și Grameni, și Vulturar. Sunt doi dintre jucătorii mei preferați. Și ei, și Rareș Pop… De Borza nu mai zic, că deja el e deja senior. Îmi place Bădescu. Aș vrea să îl văd în continuare la echipă. E un jucător extraordinar, poate să joace fundaș lateral stânga, poate să joace fundaș central. Ignat îmi place. Toți jucătorii tineri. Eu consider că Rapid are în ogradă niște jucători tineri fantastici. Are viitor cu acești tineri. Plus ce vine din urmă.

Și Mister, la vremea respectivă, a știut, cu acele improvizații, cu niște jucători tineri, să… Uite, pe Cătălin Cîrjan nu putea să îl bage în poziția laterală, cum a jucat Omar (n.r. – El Sawy), care a dat randament în partea dreaptă, poziția lui. Omar e împrumutat. Bine că a mers împrumut. Atât de mult țin la ei, vorbesc de Cătălin Cîrjan și de Omar, sunt copiii mei preferați. Dacă îți arăt mesajele lor, când am plecat de la Rapid… Sunt doi copiii la care țin foarte mult. Cătălin Cîrjan, chiar dacă joacă la Dinamo, este jucătorul meu preferat!”, a încheiat Adrian Iencsi.