De ce nu a reușit Cîrjan la Rapid? Bogdan Baratky analizează strategia sportivă a giuleștenilor

De ce nu a reușit Cîrjan la Rapid? Va confirma oare Cătălin la Dinamo după sezonul cenuşiu din Giuleşti? – acestea au fost întrebările verii pe acest subiect.

Încerc (și) eu să răspund la aceste intrebări. Ba chiar, dacă aveţi răbdare, peste intrebările astea voi mai presăra câteva nume și voi monta un platouaş numai bun de servit acum, în debut de sezon. Numele său – strategia sportivă a Rapidului.

Moment în care vă voi surprinde iar, dar nu am de gând să ating decât tangenţial trei-cinci-doiul lui Neil Lennon. Pentru că nu cred că asta este principala problemă a Rapidului.

Și începem cu…

…Tudor Băluță

25 de ani astăzi, proaspăt transferat în Polonia, mijlocaș central.

În Ianuarie 2019, la 19 ani (nu împlinise încă 20) semnează cu Brighton pentru 1.3 milioane (toate sumele din material au ca sursă Transfermarkt). Club de Premier League, unde nu va juca nici un meci.

Când a semnat cu englezii, avea deja în jur de 45 de prezențe la prima ligă (plus apariții în cupele europene și Cupa României).

Rareș Ilie

21 de ani astăzi, aripă/mijlocaș ofensiv.

Semnează cu Nice (Ligue 1) la 19 ani, pentru 4 milioane. Chiar prinde 8 apariții la francezi (4 în campionat, 4 în cupele europene) înainte de a fi împrumutat.

Când a semnat cu francezii (2022), strânsese 2 sezoane la “baieții mari”: 22 de meciuri cu 3 goluri în Liga 2, 36 de meciuri cu 6 goluri și 10 pase de gol în prima ligă.

Adrian Mazilu

Face 19 ani în Septembrie; a semnat cu aceeași Brighton în Ianuarie 2024, la 18 ani, pentru 2.5 milioane. Sumă cu care nici un club românesc nu poate concura.

La data transferului avea deja 35 de partide și 7 goluri pentru Farul doar în campionat (plus alte apariții în cupe europene și Cupa Romăniei).

Ce spun numele astea (culmea, unul dintre ele venind chiar din Giulești!)?

Ca să semnezi cu un club de top 5 (venind din campionatul Romăniei), trebuie să îndeplinești două condiții: să ai sub 20 de ani și minim 2 ani de fotbal la seniori. Desigur…și să demonstrezi potențial.

La 18-19 ani nu ești cumpărat de un astfel de club pentru prezent, ci pentru viitor. Talentul și potențialul fac cumpărătorul să se gândească la o afacere viitoare, iar vârsta încă fragedă oferă speranța șlefuirii talentului și corectării deprinderilor greșite.

Încurajat de precedentul Rareș Ilie, Rapidul se lansează puternic pe pista jucătorilor tineri. Ceea ce este absolut lăudabil; mai ales pentru un club finanțat 100% privat, care se uită cu mare atenție la veniturile din transferuri de jucători.

Astfel, ajung în Giulești Gheorghe, Omar El Sawi, Cîrjan și Borza. Ei găsindu-l deja acolo pe Cristian Ignat.

Și astfel, ajungem la…

…Cătălin Cirjan

Cătălin are 21 de ani și e mijlocaș ofensiv.

Sezonul trecut a fost în lotul Rapidului, unde nu a fost om de bază: 16 meciuri în campionat, cu o medie de 40 de minute/meci, fără realizari.

A ajuns la Rapid la 20 de ani, împrumutat de la Arsenal, fără să fi jucat la seniori. În condițiile astea, suma de transfer vehiculată pentru un transfer definitiv ridica semne de intrebare de la bun început. Și asta pentru că la momentul achitării acelei sume Cătălin ar fi avut deja 21 de ani, vârstă care, așa cum am stabilit mai sus, închide aproape ermetic ușa către top 5 ligi. Ceea ce ar fi însemnat că, în cazul în care ar fi achitat clauza de transfer definitiv (peste 1 milion, conform declarațiilor dlui Angelescu, neclar pentru ce procent din jucător), Rapid ar fi plătit vara aceasta pentru Cîrjan o suma mai mare decât cea achitată de Brighton pentru Băluță. În condițiile în care Cîrjan ar fi fost cu 1 an mai vârstnic decât Băluță (la momentul transferului în Anglia) și cu un singur an de joc la seniori. Un “business plan”, să recunoaștem, riscant din start.

De ce nu a reușit Cătălin la Rapid?

În primul rând din cauza de mai sus. Avea presiunea împrumutului, nu avea liniștea de a aparține de clubul la care joacă. Avea în plus presiunea sumei de transfer definitiv, pe care trebuia să o justifice prin joc și realizări.

În plus, a avut presiunea concurenței cu…cel mai mare salariu din lot. Pentru că în momentul în care a decis să-și facă strategia de under cu Cîrjan, Rapid l-a adus pe același post pe Borja Valle, fotbalist exeprimentat și cu cel mai bun contract de la Rapid. Amândoi concurând cu Papeu și Ioniță, pentru că, nu-i așa, întotdeauna e bine să ai opțiuni. O strategie de lot…interesantă.

Și, ca lucrurile să fie clare, a apărut și presiunea “anului centenar”, care a micșorat rezervele de răbdare din Giulești. Fapt care a condus la mutarea mizei pe Borza. Adică o concurență mai dură și mai neloială decât Valle, pentru că Borza a costat cam 1 milion și aparținea clubului.

, pentru că pur și simplu problemele de mai sus nu exită. Dar nu acesta e subiectul discuției noastre.

Ideea este că băiatul a plecat de la Rapid după 1 an, fără ca cineva de la Rapid să poată spune (cu argumente) dacă Cîrjan este sau nu fotbalist. Un an pierdut din acest punct de vedere.

Dar ce-ar fi să-l punem pe Cîrjan în context? Așa că trecem la…

…Omar El Sawy

A venit în Giulești vara trecută, pentru 400k.

La 19 ani, după 1 an la seniori la Miercurea Ciuc (21 de apariții în liga 2). La Rapid a prins 6 meciuri sezonul trecut, ceea ce conduce la aceeași concluzie ca și în cazul lui Cîrjan. Și anume că a trecut un an peste Omar, fără să ne dam seama dacă e un fotbalist care iși confirmă talentul. Adică degeaba. Între timp, Omar a împlinit 20 de ani, ceea ce înseamnă că fereastra “top 5” s-a închis pentru el.

După 1 sezon și șase apariții în campionat, nu avem o concluzie cu Omar, dar nici nu îl împrumutăm. În condițiile în care postul său de bază (mijlocaș ofensiv) nu există în actualul sistem, băiatul oricum jucând sezonul trecut mai mult aripă atunci când a fost folosit. Pentru că pe postul său nu juca Cîrjan, stii ce zic… Iar sezonul acesta trebuie să se acomodeze cu postul de inter daca vrea să prindă minute. Reamintesc faptul că El Sawy a fost transferat pe strategia cu care începusem sezonul trecut – under mijlocaș ofensiv, ca dublură la Cîrjan.

Rareș Pop

Transferul s-a perfectat în iarna pentru 700k, dar Rareș a ajuns efectiv în Giulești în vara aceasta.

La 19 ani (împliniți luna trecută), Rareș are deja 64 de meciuri în prima ligă, cu 9 goluri marcate. Cifre mai bune decât cele ale tizului Ilie la momentul transferului în Franța.

Pentru a nu-și stopa progresul, Rareș are nevoie să joace, iar pentru a-și valorifica investiția, Rapid are nevoie să forțeze prezența lui Rareș în trupa lui Lennon. Din motive de…bacalaureat, Rareș a ratat pregatirea de vară, iar acum iși caută nu doar locul în trei-cinci-doiul lui Lennon, ci și forma de competiție. De apreciat fotbaliștii cu aplecare spre carte, dar poate că cineva ar fi trebuit să îi explice copilului momentul important pe care vara asta l-a reprezentat pentru el. Familia, agentul, sau clubul care a investit în el o sumă importantă. Nu s-a întâmplat asta și Rareș pare a se afla astăzi pe traiectoria Cîrjan sau El Sawy, mai degrabă decât pe traseul Ilie.

Aparent, Rapidul a înțeles că tinerii talentați pot reprezenta o excelentă afacere, investește sume importante în transferul lor, dar are probleme în a concepe și implementa o strategie care să îi ajute să se dezvolte.

Rareș Ilie și Sefer au plecat și au adus clubului peste 4.5 milioane pentru că au jucat. Au jucat constant și astfel au crescut și s-au dezvoltat. Ambii fiind fotbaliști cu care Rapidul a venit din ligile inferioare.

Dimpotrivă, Cîrjan nu a reușit la Rapid să faca măcar pasul cu adevărat spre fotbalul de seniori, iar Omar a stagnat, cu aceleași perspective și în acest sezon.

Dacă Omar trebuia, venind de la liga 2, să crească la Rapid, acomodându-se în primul sezon cu liga 1, pentru a exploda în acest an, Rareș Pop are deja 2 sezoane pline de prima ligă în palmares. El trebuia să își continuie progresul în Giulești. Strict comercial, Rareș Pop ar putea fi, la 20 de ani, în vara viitoare, un produs interesant de export. După 3 sezoane de liga 1, la o vârstă încă excelentă. Desigur, dacă va prinde echipa și dacă va juca.

Toate astea ar trebui să facă parte din strategia sportivă a clubului, capitolul “plan de dezvoltare și valorificare a tinerilor fotbaliști”.

Plan care fie nu există, fie nu poate fi implementat. Cu atât mai mult trebuie salutată reziliența unui tânăr care se incăpătânează să reușească parcă în ciuda ineficienței clubului. E vorba de…

…Cristian Ignat

Transferat încă din 2019, a debutat la prima echipă acum 4 ani, în sezonul 2020-2021, în liga 2.

Urmează două sezoane de stagnare pentru Ignat, cu un împrumut ratat la un club falimentar (Unirea Constanța) și o revenire la Rapid unde nu joacă, dar nu este nici împrumutat – 2 meciuri de campionat în 2 ani. Două sezoane pierdute, într-o etapă esențială de dezvoltare fotbalistică. Doi ani similari cu anul pierdut de Omar. Urmează împrumutul de succes la Mioveni din sezonul trecut, cu 29 de meciuri jucate și (cu CFR în Giulești).

De peste 4 ani la Rapid, Cristi are totuși doar 21 de ani și insistă să recupereze timpul pierdut (nu din vina lui).

Din toate motivele de mai sus, sistemul de joc e ultima problemă la Rapid.

Pentru că sistemul de joc e doar o consecință a strategiei sportive pe care clubul o urmează. Strategie care obligatoriu presupune integrarea și dezvoltarea tinerilor în care clubul investește. Cu o strategie clară, sistemul de joc ar fi doar un detaliu, o consecință. Tinerii s-ar integra și s-ar dezvolta natural în sistemul dictat prin strategia clubului, pentru a-și atinge potențialul și a fi valorificați.

Rapidul nu trebuie să-și bată capul cu sistemul de joc. Trebuie să-și pună ordine în gânduri în ceea ce privește strategia sportivă. Dacă va face asta, problema sistemului de joc se va rezolva de la sine. Iar tinerii jucători aduși pe bani mulți nu vor mai irosi ani prețioși.