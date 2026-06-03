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De ce nu a semnat Boateng cu FCSB! “A cerut sute de mii la semnătură! A picat definitiv”

De ce a picat transferul lui Kennedy Boateng la FCSB. Gigi Becali a vorbit în direct despre fundașul central care se desparte de Dinamo liber de contract.
Mihai Dragomir
03.06.2026 | 15:00
De ce nu a semnat Boateng cu FCSB A cerut sute de mii la semnatura A picat definitiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu a mai ajuns Kennedy Boateng la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Sezonul s-a terminat odată cu barajele pentru cupele europene, dar și cele pentru menținerea/promovarea în SuperLiga. Echipele încep de acum pregătirile pentru stagiunea următoare. Gigi Becali a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre transferul lui Kennedy Boateng. De ce nu s-a concretizat mutarea fundașului central de la Dinamo.

Gigi Becali a spus de ce a picat transferul lui Kennedy Boateng la FCSB

Kennedy Boateng nu și-a mai prelungit contractul cu Dinamo după acest sezon. Fundașul central a fost dorit de Gigi Becali imediat după barajul final pentru Conference League câștigat de echipa lui cu 2-1 în fața „câinilor”. Miercuri, 3 iunie, patronul „roș-albaștrilor” a vorbit în direct despre negocierile picate dintre cele două părți.

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„Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cu cine a semnat Kennedy Boateng, de fapt

Kennedy Boateng a fost un om de bază la Dinamo în sezonul recent încheiat, însă nu va continua și în stagiunea ce urmează. Togolezul voia să plece încă din iarnă, însă acum o va putea face în calitate de jucător liber de contract. După doi ani petrecuți la echipa din „Ștefan cel Mare”, Boateng este gata de o nouă provocare în cariera sa.

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Tony Appiah, impresarul fundașului, a transmis faptul că acesta a semnat cu o echipă din Arabia Saudită. „Băiatul a semnat cu o echipă din Arabia Saudită”, a spus Tony Appiah, conform ProSport. Conform informațiilor prezentate de jurnalistul Mustafa Al-Hadiyan, Boateng ar fi semnat cu Al-Fateh, locul 12 din Arabia Saudită. Clubul i-a propus jucătorului un contract cu un salariu de 900.000 de euro pe an.

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De ce nu a semnat Boateng cu FCSB

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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