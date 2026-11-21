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Mexic a atacat spațiile din spatele unei linii care se apăra sus, a presat bine și a avut în față trei jucători care au făcut diferența. România a avut o defensivă organizată și câțiva jucători cu proiecție reală spre echipa mare, dar n-a reușit să-și impună jocul.

Venezuela a învins Camerunul, o echipă care părea mai bună pe hârtie, iar adversarii următori ai României par mai accesibili.

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Structura: un sistem hibrid jucat de România U17 la debutul la CM. Corlat l-a interpretat bine, doar că asta l-a pus puțin în umbră

Fără minge, România s-a apărat în 5-3-2, cu marcaj om la om pe tot terenul. Corlat a coborât în linia fundașilor centrali și a închis-o la cinci.

Cu mingea, . Prima construcție s-a făcut 4 + 2, cu patru jucători rămași sus, adică un 4-2-4 care dă superioritate pe jocul direct. Când construcția pornea din zona 2, structura devenea 3 + 2 jos și 5 sus, un 3-2-5 clasic al fotbalului actual.

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Presingul a mers, mingea a doua nu

Rolul hibrid al lui Corlat a funcționat bine. Este semnul unei echipe adaptate la trendurile actuale: aceeași bază de jucători, două forme diferite, în funcție de minge. Presingul României a fost bun. Bodnar, Silitră și Goncear au stat sus, corect și normal pentru acest sistem, și au împiedicat construcția elaborată a Mexicului. Echipa are jucători dispuși la efort.

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Problema a fost ce urma după presing. Cu doar doi jucători la mijloc, iar marcajul om la om întinzând liniile, elasticul defensiv a deschis spații între ele. Am suferit pe mingea a doua atât pe construcția noastră, cât și pe a lor. Defensiva în sine a fost bine interpretată. România a avut coordonare bună și a predat corect oamenii într-un sistem cu trei centrali, care cere mult efort și înțelegere. Golul tactic nu a fost în linia din spate, ci în zona dintre linii.

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De la zona 2 la zona 3: lipsa adâncimii

România a avut puține intrări în zona 3. Problema principală a fost că nu am atacat spațiile din spatele fundașilor adverși: am cerut mingea la picior. Pe faza asta a venit și golul de 1-0 al Mexicului.

Pe jocul direct, n-am oferit adâncime, deși 4-2-4-ul sau 3-2-5 cu minge exact pentru asta e gândit. Am dat lățime prin fundașii laterali, dar am jucat prea puțin în zonele laterale, acolo unde ar fi trebuit.

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A mai apărut o problemă: mingile jucate înapoi.Au permis Mexicului să facă pas în față, iar degajările ulterioare ne-au prins mereu în afara pozițiilor normale. Nu e ceva specific acestei echipe până acum, dar presingul bun al mexicanilor ne-a obligat. În plus, portarul a degajat lung în loc să construiască, ceea ce a mutat jocul exact pe mingea a doua, unde eram în inferioritate.

Ca și în alte meciuri ale naționalelor României, tranzițiile au rămas principala sursă de pericol.

Faze fixe: prea multă prudență la cornerele ofensive

La cornerele defensive, România a folosit marcaj mixt, cu un singur jucător lăsat în față: Goncear.

La cornerele ofensive, Mexicul s-a apărat cu toată echipa. Noi am urcat 5 în careu plus 1 pe respingere, deci 4 jucători au rămas în spate fără niciun adversar de marcat.Ar fi trebuit să urcăm mai mulți. Mexicul nu lăsa pe nimeni sus, iar România părea să aibă și un mic avantaj de talie.

Mexic a citit bine jocul iar jucători ofensivi au făcut diferența

Mexicul a citit bine meciul. Pentru că România se apăra sus, mexicanii au atacat constant spațiile din spatele liniei. Ca sistem de interpretare a jocului, a fost cea mai modernă dintre cele două naționale.

Presingul lor a forțat România să joace mingi înapoi și a stricat ideea noastră de control. Diferența de calitate s-a văzut însă în față, prin cei trei jucători ofensivi:

13 Arana – Născut în 2010, joacă în MLS Next Pro, la Houston Dynamo

14 Davian Kimbrough – Joacă în SUA, la North Texas, în fotbalul profesionist american

9 Sanchez – Autorul golului de 1-0

Doi dintre ei joacă deja în fotbalul profesionist din SUA.

Individual: Corduneanu e noul Drǎguşin. Are proiecție spre o echipǎ mare şi poate juca deja în Superliga României

Corduneanu e un fundaș de Superliga deja. Corduneanu a fost liderul echipei. A comunicat, a cerut mingea și a vrut să joace scurt, nu lung. În acest moment, este un fotbalist care poate juca în Superliga, prin calitate, forță și încredere.

Ar fi avantajat de un sistem cu trei fundași centrali, pentru că urcă bine cu mingea la picior. E bun în duel și foarte progresiv. Pare un viitor fundaș important al naționalei mari, iar echipe importante îl vor semna probabil curând, deși e deja la Fiorentina.

E posibil să vedem un traseu similar cu al lui Drăgușin. La aceeași vârstă, Drăgușin nu înțelegea atât de bine spațiul și elasticul defensiv.

Precup – mijlocaș de tempo dar fără tempo de controlat.A avut o influență pozitivă și calitate. Înțelege spațiul, știe când să acopere fundașii ieșiți și unde să ceară mingea.Nu e clar dacă e pregătit de Superliga, dar are un potențial peste ce avem în România. E la Villarreal, un club care a tot dezvoltat mijlocași centrali capabili să controleze tempoul. În acest meci n-a putut face asta, pentru că echipa a fost tot timpul în luptă pentru mingea a doua.

Daniele Paul – alt fundaș progresiv. Paul arată și el potențial ca fundaș progresiv. Joacă deja în Youth League pentru Roma.

Bodnar și Goncear. ⁠Bodnar: forță peste nivelul vârstei. ⁠Goncear: calitate tehnică, dar prins într-un joc fizic, cu puține mingi primite cu fața la poartă. Într-un tempo lent e clar mai bun, iar tempoul lent îl găsește în campionatul intern, unde poate avea doi ani buni. În afară, va conta dacă face față spațiilor restrânse.

Concluzii: o generație bună, cu o interpretare modernă

România are o generație foarte bună, cu o interpretare tactică modernă, și pare să înțeleagă trendurile fotbalului actual. Rolul acestei categorii de vârstă este să formeze jucători pentru seniori. Unii dintre acești jucători par să devină, în câțiva ani, atuuri importante pentru naționala mare.

Problemele tactice văzute aici sunt aceleași care par prezente în fotbalul românesc de mulți ani:

Ducerea mingii cu sens și rapid în ultima treime.

Recuperarea rapidă a mingilor.

Câștigarea spațiului prin poziționare.

Controlul tempoului.

Reciclarea posesiei trebuie făcută prin control, iar presingul Mexicului a pus tocmai această idee la încercare.

Grupa nu pare ușoară, ba chiar complicată. Venezuela a învins Camerunul, o echipă care părea mai bună pe hârtie. Deși am fi putut profita mai bine, punctele pe care trebuie să le câștigăm sunt în continuare în joc. Adversarii următori par pe foaie mai accesibili și îmi place că această echipă a României știe să analizeze bine meciurile, spațiile și contextele.