De ce nu a titularizat Mircea Lucescu niciun jucător de la FCSB contra Canadei? Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf

Ștefan Târnovanu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, Mihai Popescu și David Miculescu sunt cei 6 pentru dubla cu Canada și Cipru, Laurențiu Reghecampf a răspuns, în direct la FANATIK SUPERLIGA, la întrebarea de ce nu a fost niciunul dintrei ei titular contra Canadei.

ADVERTISEMENT

FCSB, fără ; Laurențiu Reghecampf: „Selecționerul răspunde”

România a pierdut fără drept de apel, 0-3 pe teren propriu, în fața echipei Canadei, una in gazdele CM2026. Jocul a lăsat de dorit, dar ceea ce a surprins a fost faptul că toți cei 6 fotbaliști de la FCSB convocați de Mircea Lucescu au început pe banca de rezerve și nu titulari.

Jumătate dintre ei, Florin Tănase, Mihai Popescu și David Miculescu, au prins minute pe final de meci. De asemenea, sunt speranțe ca unii dintre ei să înceapă din primul minut în partida din preliminariile CM2026 cu Cipru.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să comentez ce decide selecționerul. Răspunde pentru ceea ce face, vede jucătorii cel mai bine, are un plan pe care trebuie să-l ducă la capăt. Probabil se gândește la ambele meciuri și voia să vadă și alți jucători. Pentru mine, când ajungi la echipa națională, nu mai contează că vii de la FCSB sau de la nu știu ce echipă, faci parte din lot. Și cei mai în formă trebuie să joace”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Târnovanu de la FCSB, între titularii lui Lucescu cu Cipru? Reghecampf: „Nu văd o problemă la portari”

Unul dintre posturile care au stârnit multe discuții după meciul cu Canada a fost cel de portar. Horațiu Moldovan a comis-o grav, permitând Canadei să marcheze pentru 2-0. În locul . Ultimul a avut un sezon foarte bun anul trecut în Europa, dar și evoluții apreciate în acest start de sezon la FCSB.

ADVERTISEMENT

„A fost un rezultat greu de digerat, un joc slab al echipei naționale. Sunt foarte încrezător (n.r. – pentru meciul cu Cipru). Mă bazez pe experiența selecționerului. Sunt sigur că va avea discuții personale cu majoritatea jucătorilor. Să sperăm că a fost un accident contra Canadei. Care e o echipă cu jucători de valoare, cu un nivel foarte mare, jucători ce-și doresc să joace la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Sunt sigur că în Cipru datele vor fi altele. E un meci oficial, cu miză. Jucătorii de vor mobiliza mai bine, indiferent de numele celor care vor intra pe teren. Eu n-aș fi jucat cu Moldovan nici în primul meci. Dar Mircea Lucescu dă șanse jucătorilor care au anumite probleme la nivel de club. Are la îndemână doi portari care au ritm și care joacă la echipele de club. Probabil a vrut să îi dea moral lui Moldovan. Sunt sigur că planul pentru meciul oficial nu era cu el. Ai Sava și Târnovanu, doi portari care joacă meci de meci. Sava joacă la un nivel foarte bun. Nu văd o problemă la portari”, a explicat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.