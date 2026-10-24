De ce nu a venit Gigi Becali la derby-ul FCSB – Rapid 4-1: „Mi-a fost frică că mă bat ăia”. Când revine Denis Drăguș în lot

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Gigi Becali (68 de ani) nu a fost prezent pe Arena Națională la victoria uriașă a roș-albaștrilor în derby-ul cu Rapid și a ratat bucuria pe viu a celor patru goluri ale elevilor lui Laurențiu Reghecampf. Omul de afaceri a dezvăluit după meci motivul pentru care a ezitat să se prezinte și a spus când va reveni la echipă Denis Drăguș, transferul verii din SuperLiga României.

De ce nu a fost Gigi Becali prezent pe stadion la FCSB – Rapid 4-1

După o repriză dezamăgitoare, Laurențiu Reghecampf a făcut modificările necesare pentru a scoate maximum din meciul cu Rapid. Chiar dacă giuleștenii conduceau cu 1-0 la pauză, roș-albaștrii au înscris de 4 ori în a doua jumătate a meciului și au câștigat trei puncte importante împotriva uneia dintre rivale.

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Gigi Becali a preferat să vadă meciul la televizor și nu a dorit să vină pe stadion, așa cum a făcut-o la meciul cu Oțelul Galați. Motivul? Patronul roș-albaștrilor a recunoscut că i-a fost frică să nu piardă: „Mi-a fost frică să vin la stadion. Am vrut să merg, s-au rugat toți de mine. Mi-a fost teamă. Am zis că vin și mă bat ăștia. Mi-a fost teamă că mâncăm bătaie și mă fac de râs.

Știu că Reghe face antrenamente tari, dar eu vreau posesie. Eu asta vreau. Vreau posesie. Oprește antrenamentele dacă nu avem posesie. Așa mi-a zis că face. E vorba de încredere. În seara asta am fost mult mai bine fizic decât Rapidul. Vreți să vă spun ceva? Reghe a zis: «Stai liniștit, patroane, că îi batem!». Mi-a zis: «Vino, patroane, la meci! Vino că îi batem! Stai liniștit că îi batem!». A zis că a declarat că Rapidul e favorită ca să îi batem noi. Așa mi-a zis. L-am sunat înainte de meci, cu jumătate de oră”, a declarat Gigi Becali la

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Când revine Denis Drăguș în lotul FCSB

Denis Drăguș continuă să lipsească din lotul roș-albaștrilor după ultimele probleme medicale, însă Gigi Becali a dezvăluit după meciul FCSB – Rapid că întoarcerea se va întâmpla chiar în următoarea etapă. Atacantul internațional român era dornic să joace și împotriva giuleștenilor, însă conducerea a decis să nu riște în privința sa. El va intra câteva minute pe finalul partidei cu U Cluj, din etapa a 14-a.

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„Drăguș va juca în meciul cu U Cluj. Va juca o jumătate de oră. Nu mai facem așa, să îl băgăm doar pentru că vrea să joace. El și astăzi voia să joace. L-am lăsat în tribună ca să nu mai aibă speranțe că intră. Poate să fie un moment de încredere pentru echipă, o descătușare. Nu e puțin lucru să bați Rapidul. O să vină și Drăguș acum. ”, a dezvăluit patronul formației roș-albastre pentru sursa citată anterior.

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FCSB a renăscut în repriza a doua a derby-ului cu Rapid

După ce în prima repriză nu a reușit să fie periculoasă, FCSB și-a schimbat complet fața în frunte cu cea a lui De asemenea, Joao Paulo, care l-a înlocuit pe Meriton Korenica, a înscris și el în poarta rivalilor.

Statisticile arată o dominare clară a roș-albaștrilor, în ciuda faptului că Miculescu, Korenica și Garita nu au avut o influență atât de mare în joc. Elevii lui Reghecampf au avut 22 de șuturi spre poartă, dintre care 9 pe poartă, în comparație cu cele 6 încercări ale rapidiștilor, dintre care doar 2 au ajuns pe spațiul porții lui Târnovanu. Posesia a fost, de asemenea, așa cum îi place lui Gigi Becali, de partea FCSB-ului, care a ținut mingea în 59% din timp. Rapid nu a beneficiat de niciun corner, în timp ce FCSB a avut 7, iar pasele reușite de roș-albaștri au fost cu 150 mai multe decât cele ale adversarilor.