De ce nu a votat, de fapt, Gigi Becali modificările aduse Legii 4. Cum a fost explicată decizia patronului FCSB. Exclusiv

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Marți, 30 iunie, în Parlamentul României, s-a votat modificarea Legii 4, cunoscută drept Legea „Mitică Dragomir”. După aproape un an de muncă, Ciprian Paraschiv a reușit să schimbe regulile care îngrădeau libertatea suporterilor. Surprinzător, Gigi Becali s-a aflat printre puținii deputați care au votat împotriva acestei schimbări propuse de AUR.

De ce nu a votat Gigi Becali pentru modificarea Legii 4

În curând, suporterii vor avea o mulțime de beneficii pe stadioanele din România, de la posibilitatea de a bea o bere în timp ce urmărești meciul, până la bilete suplimentare datorită eliminării zonelor tampon. Modificările pe care Ciprian Paraschiv și echipa sa le-au propus sunt atât în beneficiul suporterilor, cât și a cluburilor din România, însă Gigi Becali a votat împotrivă.

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FANATIK a vorbit cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, iar el a dezvăluit care a fost motivul pentru care atât de importante pentru sportul românesc: „Am vorbit cu domnul Becali, pentru că am fost surprins că nu a votat Legea pe care noi ne-o doream.

Nu a fost vorba că nu este de acord cu Legea, dar au fost multe legi care au fost votate și, din principiu, am înțeles ca domnul Becali nu votează propunerile care vin dinspre AUR. E ceva politic. Mi-a spus că nu și-a dat seama despre ce lege era vorba. Că dacă ar fi știut de acea lege, ar fi votat sigur în favoarea ei”, a explicat Gheorghe Mustață, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ciprian Paraschiv a explicat beneficiile aduse suporterilor și cluburilor

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Ciprian Paraschiv, artizanul acestor modificări, , odată ce schimbările vor fi publicate în Monitorul Oficial: „Sunt foarte multe, dar cred că principalul beneficiu este că scapă de acea umilință prin care un polițist local le dădea un proces-verbal, iar ei nu aveau dreptul să mai intre pe stadion, de acea sancțiune complementară, să mai intre pe stadion un an sau doi. Practic, acea prezumție de nevinovăție, care nu exista înainte, a picat. Acum doar în urma unei decizii a unei instanțe mai poți interzice un suporter pe stadion.

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Bun, și de aici sunt mult mai multe avantaje: faptul că vorbim de toate biletele dintr-un stadion, pentru că era o anomalie în România să construiești stadioane de 45.000 de locuri și să vinzi doar 40.000 de bilete, deci dispare zona tampon. Bineînțeles, și berea va putea fi achiziționată și consumată la stadion, cum se întâmplă în toată lumea bună, în toată Europa, cum se întâmplă și peste ocean – vedeam acum la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii unde berea se vinde… Bine, cam scump, 15 dolari, dar… se vinde. eferitor la pirotehnice, vor fi permise doar în mediu controlat și doar de firme specializate.

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gândiți-vă că, în momentul în care tu vinzi o bere, îți poți aduce și un partener tehnic, mă refer un berar. E de dorit să fie berar român, doresc enorm să fie berar român, pentru că eu zic că avem bere românească foarte bună, multe branduri foarte bune. Pe urmă vorbim de toate biletele din stadion. Deci nu va mai exista zona aia pe care n-o mai vedem nicăieri în lume. Ne uităm cu toții la meciuri, nicăieri în lumea asta largă nu vezi o tribună goală, că trebuie zonă tampon, atât timp cât tu ai o segregare clară a suporterilor. Suporterii oaspeți au o segregare clară. Deci vă dau doar aceste două exemple. Și, sigur, gândiți-vă, dacă vor face, își vor permite să facă și un show pirotehnic cu firmă specializată, altfel e atmosfera, altfel creezi experiența și poate și prețul poate să crească și-n plus de-aici…”, a declarat Ciprian Paraschiv, printre multe altele, în exclusivitate pentru FANATIK.