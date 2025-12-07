News

De ce nu a votat Mirabela Grădinaru împreună cu Nicușor Dan. Motivul pentru care soția președintelui a pus ștampila într-o altă secție

Mirabela Grădinaru nu a votat la aceeași secție cu președintele Nicușor Dan, alegând să-și exercite dreptul la urne separat. Ce a stat la baza deciziei?
Oana Bocskor
07.12.2025 | 10:51
De ce nu a votat Mirabela Grădinaru împreună cu Nicușor Dan. Sursa foto: Colaj FANATIK
Deși l-a însoțit la secția de vot, Prima Doamnă nu și-a pus ștampila alături de președintele Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru a votat la o altă secție, ceea ce a atras atenția și a stârnit curiozitatea celor prezenți.

De ce nu a votat Prima Doamnă odată cu președintele Nicușor Dan?

Toată lumea s-a întrebat de ce Prima Doamnă nu a votat împreună cu președintele Nicușor Dan la alegerile locale parțiale din București. Șeful statului și-a pus ștampila la secția organizată la Școala Gimnazială nr. 130, fiind însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Deși a stat alături de el pe tot parcursul votului, Grădinaru nu și-a exercitat dreptul de vot, fapt care a stârnit curiozitatea celor din jur. Imediat după ieșirea din secție, Nicușor Dan a fost întrebat despre acest aspect, însă a evitat să ofere un răspuns clar.

Cu zâmbetul pe buze, președintele a ținut să liniștească publicul: „Nu vă îngrijorați că doamna Grădinaru nu a votat, nu sunt probleme în familie, este în regulă, rămâne pe altă dată răspunsul”. Mai mult, a dat asigurări că nu sunt probleme în familia prezidențială.

În cele din urmă, adevărul a ieșit la iveală: Mirabela Grădinaru este arondată la o altă secție de vot, Liceul Dimitrie Gusti, deoarece nu are domiciliul comun cu președintele. Această explicație clarifică de ce cei doi nu au votat în același loc, deși au venit împreună la urne.

Președintele României dezvăluie criteriile care l-au ghidat la urne

De asemenea, după ce și-a exercitat dreptul la vot, președintele Nicușor Dan a explicat motivele care l-au determinat să își pună ștampila la Primăria Capitalei.

„Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a declarat Nicușor Dan.

Cum s-au mobilizat bucureștenii: topul votanților pe sectoare

Peste 1,8 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-și desemna noul primar al Capitalei. La secțiile de vot s-au prezentat deja Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, iar dintre candidații favoriți mai urmează să voteze doar Daniel Băluță, reprezentantul PSD.

Prezența la vot este încă redusă: până la ora 10, doar 3,88% dintre alegătorii înscriși și-au exercitat dreptul, ceea ce înseamnă 86.008 persoane. Sectorul 6 conduce topul prezenței, cu aproape 16.105 votanți, echivalentul a 4,91%. În sectorul 3 au votat 14.310 persoane (3,25%), iar în sectorul 2 au fost 11.882 alegători (4,35%). Sectorul 1 înregistrează aproximativ 9.500 voturi (4,40%), sectorul 4 are 12.417 participanți la vot (4,57%), iar în sectorul 5 s-a înregistrat o prezență de 4,09%.

