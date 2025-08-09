De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita: “Jucătorii vor din 3 în 3 zile”. Cum va arăta echipa

FCSB s-a impus în prima manșă din turul 3 UEFA Europa League, scor 3-2 cu Drita. Returul va avea loc peste o săptămână, în Kosovo, iar Gigi Becali a dezvăluit de ce nu a vrut să amâne meciul cu Unirea Slobozia din SuperLiga, așa cum a făcut CFR Cluj cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT

De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că n , . Patronul de la FCSB consideră că echipa sa ar trebui să se impună, iar partida va fi abordată cu mai mulți titulari, printre care și Crețu, varianta U21 urmând a fi Mihai Toma.

„(n.r. – De ce nu v-ați amânat meciul cu Slobozia?) Păi ce facem, ne amânăm toate meciurile? Nu e atât de importantă dubla asta, dacă ești echipă mare, cum pretind eu că suntem, joci cu a doua echipă, pierzi și jocul dacă e.

ADVERTISEMENT

Nu poți să amâni meciurile din campionat pentru că joci în Europa acum. Dacă joc în play-off de Champions League, nu Europa League, și este vorba de zeci de milioane, atunci pot să amân meciul. Și asta doar dacă este meci cu CFR sau Craiova pentru un titlu.

Dar așa, să amânăm meciurile la a 4-a etapă… Ce se întâmplă dacă îl pierd? Așa, îl pierd, dar s-a întâmplat ceva? M-am supărat că am pierdut cu Farul sau cu Dinamo? La revedere!

ADVERTISEMENT

„Jucătorii vor să joace din 3 în 3 zile”

(n.r. – Jucați cu echipa a 2-a?) Nu, că nu mai vor! Ei nu mai vor, au spus că vor să joace din 3 în 3 zile, că așa își prind ei ritmul. Nu o să bag cea mai bună echipă, dar Crețu a zis ‘Eu vreau să joc!’ I-a spus MM că nu mai e cum era, iar el a spus că ‘Păi dacă nu mă lăsați să joc’.

ADVERTISEMENT

O să joace el, Crețu, iar under o să fie Toma. Dacă vrea să joace, ce să fac? El a zis că nu mai e ca anul trecut fiindcă nu mai joacă, el vrea să joace. Îl băgăm pe Toma, joacă Tănase și George Popescu e în stânga. Îl schimbăm pe Popescu cu Politic, pe Bîrligea cu Miculescu în a 2-a repriză. Va fi o repriză cu o repriză.

ADVERTISEMENT

La mijloc nu va fi Cisotti, are o contuzie, o lovitură. La mijloc o să joace Lixandru și Chiricheș. Nu e miză așa mare cu Slobozia, e etapa a 5-a. Dacă ești o echipă mare, atunci revendică acest lucru după 15 etape. Așa am făcut noi, aveam 21 de puncte peste Farul, asta acum 2 ani, și ne-a bătut în ultima etapă aiurea, ne-au bătut cu 3-2”, a declarat Gigi Becali.