Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita: “Jucătorii vor din 3 în 3 zile”. Cum va arăta echipa

Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, de ce nu vrut să amâne meciul cu Unirea Slobozia. Cum va arăta FCSB în partida cu ialomițenii.
Iulian Stoica
09.08.2025 | 10:38
De ce nu a vrut Gigi Becali sa amane FCSB Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita Jucatorii vor din 3 in 3 zile Cum va arata echipa
EXCLUSIV FANATIK
De ce meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia nu a fost amânat. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus în prima manșă din turul 3 UEFA Europa League, scor 3-2 cu Drita. Returul va avea loc peste o săptămână, în Kosovo, iar Gigi Becali a dezvăluit de ce nu a vrut să amâne meciul cu Unirea Slobozia din SuperLiga, așa cum a făcut CFR Cluj cu Csikszereda.

De ce nu a vrut Gigi Becali să amâne FCSB – Unirea Slobozia pentru dubla cu Drita

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a mărturisit că nu a luat în calcul să amâne meciul cu Unirea Slobozia, așa cum a făcut CFR Cluj cu Csikszereda. Patronul de la FCSB consideră că echipa sa ar trebui să se impună, iar partida va fi abordată cu mai mulți titulari, printre care și Crețu, varianta U21 urmând a fi Mihai Toma.

„(n.r. – De ce nu v-ați amânat meciul cu Slobozia?) Păi ce facem, ne amânăm toate meciurile? Nu e atât de importantă dubla asta, dacă ești echipă mare, cum pretind eu că suntem, joci cu a doua echipă, pierzi și jocul dacă e. 

Nu poți să amâni meciurile din campionat pentru că joci în Europa acum. Dacă joc în play-off de Champions League, nu Europa League, și este vorba de zeci de milioane, atunci pot să amân meciul. Și asta doar dacă este meci cu CFR sau Craiova pentru un titlu.

Dar așa, să amânăm meciurile la a 4-a etapă… Ce se întâmplă dacă îl pierd? Așa, îl pierd, dar s-a întâmplat ceva? M-am supărat că am pierdut cu Farul sau cu Dinamo? La revedere!

„Jucătorii vor să joace din 3 în 3 zile”

(n.r. – Jucați cu echipa a 2-a?) Nu, că nu mai vor! Ei nu mai vor, au spus că vor să joace din 3 în 3 zile, că așa își prind ei ritmul. Nu o să bag cea mai bună echipă, dar Crețu a zis ‘Eu vreau să joc!’ I-a spus MM că nu mai e cum era, iar el a spus că ‘Păi dacă nu mă lăsați să joc’.

O să joace el, Crețu, iar under o să fie Toma. Dacă vrea să joace, ce să fac? El a zis că nu mai e ca anul trecut fiindcă nu mai joacă, el vrea să joace. Îl băgăm pe Toma, joacă Tănase și George Popescu e în stânga. Îl schimbăm pe Popescu cu Politic, pe Bîrligea cu Miculescu în a 2-a repriză. Va fi o repriză cu o repriză.

La mijloc nu va fi Cisotti, are o contuzie, o lovitură. La mijloc o să joace Lixandru și Chiricheș. Nu e miză așa mare cu Slobozia, e etapa a 5-a. Dacă ești o echipă mare, atunci revendică acest lucru după 15 etape. Așa am făcut noi, aveam 21 de puncte peste Farul, asta acum 2 ani, și ne-a bătut în ultima etapă aiurea, ne-au bătut cu 3-2”, a declarat Gigi Becali.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
