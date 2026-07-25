De ce nu apare niciodată în public sora lui Lamine Yamal. Ce se întâmplă, de fapt, cu Baraa

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Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada a adus mai multe imagini spectaculoase din tribunele celor 16 arene moderne care au găzduit meciuri din grupe și fazele eliminatorii. Una dintre vedetele preferate ale publicului a fost micuțul Kenye. Fratele de 3 ani al starului iberic Lamine Yamal a făcut senzație. A fost văzut inclusiv la finală. Mulți s-au întrebat de ce sora fotbalistului nu a venit la nicio partidă. De ce nu apare niciodată în media Baraa?

Cine este, de fapt, Baraa, sora lui Lamine Yamal. Unde locuiește aceasta și de ce nu apare în public precum micuțul Kenye

Lamine Yamal (19 ani), pe numele său complet Lamine Yamal Nasraoui Ebana, are o poveste de viață extrem de interesantă. Când avea doar 4 ani, părinții săi, Mounir și Sheila, s-au despărțit. Campionul mondial cu naționala Spaniei mai are doi frați vitregi. E vorba de Kenye și Baraa, la care ține foarte mult. În niciun interviu, Yamal nu uită să-și exprime public dragostea față de aceștia.

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La turneul final de peste ocean, . Micuțul de 3 ani nu mai are deja nevoie de nicio prezentare. Camerele televiziunilor care au transmis partidele nu i-au ratat deloc manifestările de bucurie. În plus, după ce Spania a cucerit trofeul, carismaticul băiețel a coborât pe iarba stadionului din New York și a atras din nou toate privirile.

Nu a fost văzut la niciun meci sora lui Yamal, Baraa (9 ani). Foarte multă lume s-a întrebat de ce nu apare aceasta niciodată în tribune, să fie alături de fratele ei mai mare. Conform presei spaniole, motivul este unul destul de simplu. Se pare că familia ei a ales să o țină departe de atenția publică, cel puțin în această perioadă.

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Este cunoscut faptul că Baraa este fiica tatălui lui Lamine, Mounir Nasraoui, dintr-o relație ulterioară. Ea locuiește cu tatăl ei în Maroc. Spre deosebire de Keyne, fratele mai mic al lui Lamine, care mereu alături de fotbalist la meciuri importante și în postări pe rețelele de socializare, Baraa nu participă la evenimente publice și nu este expusă în mass-media, notează .

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Cum arată sora lui Lamine Yamal. Poze postate de tatăl fotbalistului

, sora lui Lamine a apărut în unele postări recente din online ale tatălui său. Pe profilul de Instagram al lui Mounir, unde Yamal apare frecvent, există un loc aparte și pentru fiica sa cea mică. Chiar părintele jucătorului a dezvăluit într-o postare că numele ei este Baraa.

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Nasraoui obișnuiește să arate legătura pe care o are cu ea, cu mesaje afectuoase precum: ”Aceasta este mini Lamine”, ”Fetița mea” sau ”Dragostea mea”. În comentarii, urmăritorii săi remarcă în dese ocazii asemănarea notabilă dintre tată și fiică.

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Ce a spus Lamine Yamal despre sora sa mai mică

În ciuda faptului că Baraa nu este aproape de el, Lamine Yamal ține la ea foarte mult. Vecinii lui Mounir Nasraoui spun că fotbalistul de la Barcelona vine des în Maroc pentru a o vizita. ”Nu au o relație foarte strânsă, dar el nu s-a dezinteresat complet de ea, călătorește în țară și îi duce bani”, spun aceștia.

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De altfel, Yamal a vorbit public despre ea în unele declarații în media. A făcut-o în 2024, într-un interviu pentru GQ Spain. Spunea atunci că a vizitat mai des Marocul (țara tatălui său) decât Guinea Ecuatorial (țara mamei sale), menționând că acolo are mai mulți membri ai familiei. ”Acolo locuiește sora mea”, a spus el.