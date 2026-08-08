Sport

De ce nu are Kopic echipă la două luni de la plecarea de la Dinamo, deși a renunțat la 200.000 de euro: „Rezolvă Anamaria Prodan în 2 săptămâni”. Exclusiv

La două luni după ce s-a despărțit de Dinamo, Zeljko Kopic continuă să fie liber de contract. Ce se întâmplă cu managerul croat care i-a readus pe „câini” în lumina reflectoarelor.
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
08.08.2026 | 20:00
De ce nu are Kopic echipa la doua luni de la plecarea de la Dinamo desi a renuntat la 200000 de euro Rezolva Anamaria Prodan in 2 saptamani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu are Kopic echipă la două luni de la plecarea de la Dinamo, deși a renunțat la 200.000 de euro: „Rezolvă Anamaria Prodan în 2 săptămâni”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo a trecut prin momente dificile în ultimii ani, însă odată cu numirea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică lucrurile s-au schimbat. După ce a salvat-o de la retrogradare în primul sezon, rezultatele au început să fie din ce în ce mai bune, iar Dinamo s-a calificat pentru doi ani consecutivi în play-off. Recent, cele două părți au luat-o pe drumuri diferite, însă croatul încă nu și-a găsit o altă echipă, deși toată lumea credea că despărțirea sa de Dinamo a venit tocmai din cauza unei oportunități de a antrena o echipă mai puternică.

Zeljko Kopic a renunțat la 200.000 de euro la plecarea de la Dinamo. De ce nu și-a găsit încă echipă?

Din informațiile obținute de FANATIK, Zeljko Kopic a părăsit-o pe Dinamo pe fondul tensiunilor din interiorul clubului, iar alături de el a plecat și secundul său, Florentin Petre. Croatul a renunțat inclusiv la clauza de reziliere de 200.000 de euro, după ce Anamaria Prodan le-a prezentat celor doi o ofertă din Golf, de la Al-Wahda, conform celor de la gsp.ro. Din păcate, discuțiile nu s-au materializat, iar cei doi încă așteaptă să revină în circuit, la două luni distanță de la plecarea din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

Florentin Petre a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că nu se grăbește și că are încredere foarte mare în Anamaria Prodan, care negociază în acest moment cu mai multe formații. El este sigur că în două săptămâni va avea o nouă echipă: „Deocamdată așteptăm, să vedem ce se întâmplă perioada asta. Nu știu. În ultima perioadă nu prea am mai vorbit la telefon, dar așteptăm. În două săptămâni cu siguranță se va rezolva. Despre interesul de la U Cluj am văzut şi eu aseară pe internet ceva. Ana lucrează. Este managerul meu de atâta timp, este omul familiei, în care am încredere totală.

Nici nu se pune problema. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță îmi va găsi o echipă. De aceea nici nu mă agit. Eu nici nu am contract. Eu merg pe încredere. La mine legăturile de familie sunt extraordinar de bune cu Anamaria. La mine o hârtie nu contează. Mai departe vreau să merg cu Zeljko Kopic, de aia am şi aşteptat până acum. O să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Florentin Petre pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Zeljko Kopic a negociat și cu o echipă din Cipru. De ce nu s-au concretizat discuțiile

Pe lângă negocierile cu Al-Wehda, Kopic a mai avut șansa să meargă și în campionatul din Cipru, însă nu la una dintre echipele de top. Antrenorul croat s-a aflat în discuții cu Anorthosis Famagusta, însă nu s-a ajuns la un acord din cauza ofertei financiare slabe.

ADVERTISEMENT
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut...
Digisport.ro
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut o surpriză uriașă! ”Momentul va rămâne în istorie”

Din informațiile FANATIK, ciprioții, care se confruntă cu probleme financiare, i-au pus pe masă doar 20.000 de euro lunar, sumă din care Kopic trebuia să-și plătească stafful tehnic. La finalul plăților, fostul antrenor de la Dinamo ar fi câștigat chiar mai puțin decât în România, așa că a decis să spună „pas” acestei propuneri.

ADVERTISEMENT

De ce crede Andrei Nicolescu că Zeljko Kopic a părăsit-o pe Dinamo

Deși Kopic a făcut lucruri foarte bune la Dinamo București, Andrei Nicolescu, președintele clubului, este de părere că unul dintre motivele pentru care croatul a ales să părăsească echipa poate fi acela că a simțit că nu poate obține mai mult alături de acest grup.

Oficialul „câinilor” recunoaște că echipa a avut momente extraordinare alături de Kopic, însă colaborarea cu antrenorul croat a avut minusurile sale: „Anul trecut ați văzut că indiferent dacă jucam cu FCSB sau cu o echipă mai mică, indiferent dacă conduceam sau eram conduși, aveam același stil de joc, cu o posesie prelungită și încercarea de a controla mingea, fără a căuta foarte mult să contracarăm ceea ce joacă echipele adverse.

ADVERTISEMENT

Stilul lui Kopic a fost foarte bun! Nu e depășit, dar fiecare club trebuie să evolueze, să găsească resurse din ce în ce mai bune pentru a atinge performanța. În noul antrenor am căutat să avem mai multă intenție în joc, în stilul de joc, iar ca antrenor, ca și pastor al echipei, să avem o tipologie de antrenor care să vorbească și să explice mai mult jucătorilor. Uneori Zeljko era intransigent, explica o dată, de două ori, și dacă jucătorul respectiv nu reacționa exact așa cum se aștepta sau cum îi cerea, cumva nu mai insista cu el ca să-i dezvolte capacitățile.

Nu era distant în sensul rău al cuvântului. Eu am mai spus asta, că e un super profesionist și că îți cere să faci ceva și dacă nu înțelegi te lasă în pace. Toată lumea a perceput-o ca și cum era o critică la adresa lui. Noi orientându-ne spre destul de mulți jucători tineri, avem nevoie de o tipologie de antrenor care să înțeleagă să fie mai aproape de jucători și un pic să tragă mai mult cu ei și să-i țină mai aproape”, a declarat Andrei Nicolescu, conform gsp.ro.

  • 2023 este anul în care Zeljko Kopic a preluat Dinamo
  • 200.000 de euro a fost clauza de reziliere la care a renunţat Zeljko Kopic
Lionel Messi, la un pas să fie victima unui atentat: „Îl voi arunca...
Fanatik
Lionel Messi, la un pas să fie victima unui atentat: „Îl voi arunca în aer cu patru bombe atașate de corpul meu”
Vestiarul lui Sepsi, zdruncinat din temelii înaintea duelului cu FCSB: ”Au fost foarte...
Fanatik
Vestiarul lui Sepsi, zdruncinat din temelii înaintea duelului cu FCSB: ”Au fost foarte afectați!”
România, prima medalie de aur la Campionatele Europene de natație! Cătălin Preda a...
Fanatik
România, prima medalie de aur la Campionatele Europene de natație! Cătălin Preda a devenit campion european la Paris 2026
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Fostul golgheter din Liga 1, 'luat pe sus' de oamenii lui Rinat Ahmetov:...
iamsport.ro
Fostul golgheter din Liga 1, 'luat pe sus' de oamenii lui Rinat Ahmetov: 'M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez!'
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
gsp.ro
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și...
Antena3 CNN
Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și nu s-a mai întors
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Rodri! Anunț pe prima pagină
Digisport.ro
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Rodri! Anunț pe prima pagină
Magazin online din România, amendat pentru că a sunat clienții fără să le...
Clever Media
Magazin online din România, amendat pentru că a sunat clienții fără să le ceară voie
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm...
zf.ro
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!