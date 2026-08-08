De ce nu are Kopic echipă la două luni de la plecarea de la Dinamo, deși a renunțat la 200.000 de euro: „Rezolvă Anamaria Prodan în 2 săptămâni”. Exclusiv

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Dinamo a trecut prin momente dificile în ultimii ani, însă odată cu numirea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică lucrurile s-au schimbat. După ce a salvat-o de la retrogradare în primul sezon, rezultatele au început să fie din ce în ce mai bune, iar Dinamo s-a calificat pentru doi ani consecutivi în play-off. Recent, cele două părți au luat-o pe drumuri diferite, însă croatul încă nu și-a găsit o altă echipă, deși toată lumea credea că despărțirea sa de Dinamo a venit tocmai din cauza unei oportunități de a antrena o echipă mai puternică.

Zeljko Kopic a renunțat la 200.000 de euro la plecarea de la Dinamo. De ce nu și-a găsit încă echipă?

Din informațiile obținute de FANATIK, din interiorul clubului, iar alături de el a plecat și secundul său, Florentin Petre. Croatul a renunțat inclusiv la clauza de reziliere de 200.000 de euro, după ce Anamaria Prodan le-a prezentat celor doi o ofertă din Golf, de la Al-Wahda, conform celor de la Din păcate, discuțiile nu s-au materializat, iar cei doi încă așteaptă să revină în circuit, la două luni distanță de la plecarea din „Ștefan cel Mare”.

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Florentin Petre a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că nu se grăbește și că are încredere foarte mare în Anamaria Prodan, care negociază în acest moment cu mai multe formații. El este sigur că în două săptămâni va avea o nouă echipă: „Deocamdată așteptăm, să vedem ce se întâmplă perioada asta. Nu știu. În ultima perioadă nu prea am mai vorbit la telefon, dar așteptăm. În două săptămâni cu siguranță se va rezolva. Despre interesul de la U Cluj am văzut şi eu aseară pe internet ceva. Ana lucrează. Este managerul meu de atâta timp, este omul familiei, în care am încredere totală.

Nici nu se pune problema. Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță îmi va găsi o echipă. De aceea nici nu mă agit. Eu nici nu am contract. Eu merg pe încredere. La mine legăturile de familie sunt extraordinar de bune cu Anamaria. La mine o hârtie nu contează. Mai departe vreau să merg cu Zeljko Kopic, de aia am şi aşteptat până acum. O să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Florentin Petre pentru FANATIK.

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Zeljko Kopic a negociat și cu o echipă din Cipru. De ce nu s-au concretizat discuțiile

Pe lângă negocierile cu Al-Wehda, Kopic a mai avut șansa să meargă și în campionatul din Cipru, însă nu la una dintre echipele de top. Antrenorul croat s-a aflat în discuții cu Anorthosis Famagusta, însă nu s-a ajuns la un acord din cauza ofertei financiare slabe.

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Din informațiile FANATIK, ciprioții, care se confruntă cu probleme financiare, sumă din care Kopic trebuia să-și plătească stafful tehnic. La finalul plăților, fostul antrenor de la Dinamo ar fi câștigat chiar mai puțin decât în România, așa că a decis să spună „pas” acestei propuneri.

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De ce crede Andrei Nicolescu că Zeljko Kopic a părăsit-o pe Dinamo

Deși Kopic a făcut lucruri foarte bune la Dinamo București, Andrei Nicolescu, președintele clubului, este de părere că unul dintre motivele pentru care croatul a ales să părăsească echipa poate fi acela că a simțit că nu poate obține mai mult alături de acest grup.

Oficialul „câinilor” recunoaște că echipa a avut momente extraordinare alături de Kopic, însă colaborarea cu antrenorul croat a avut minusurile sale: „Anul trecut ați văzut că indiferent dacă jucam cu FCSB sau cu o echipă mai mică, indiferent dacă conduceam sau eram conduși, aveam același stil de joc, cu o posesie prelungită și încercarea de a controla mingea, fără a căuta foarte mult să contracarăm ceea ce joacă echipele adverse.

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Stilul lui Kopic a fost foarte bun! Nu e depășit, dar fiecare club trebuie să evolueze, să găsească resurse din ce în ce mai bune pentru a atinge performanța. În noul antrenor am căutat să avem mai multă intenție în joc, în stilul de joc, iar ca antrenor, ca și pastor al echipei, să avem o tipologie de antrenor care să vorbească și să explice mai mult jucătorilor. Uneori Zeljko era intransigent, explica o dată, de două ori, și dacă jucătorul respectiv nu reacționa exact așa cum se aștepta sau cum îi cerea, cumva nu mai insista cu el ca să-i dezvolte capacitățile.

Nu era distant în sensul rău al cuvântului. Eu am mai spus asta, că e un super profesionist și că îți cere să faci ceva și dacă nu înțelegi te lasă în pace. Toată lumea a perceput-o ca și cum era o critică la adresa lui. Noi orientându-ne spre destul de mulți jucători tineri, avem nevoie de o tipologie de antrenor care să înțeleagă să fie mai aproape de jucători și un pic să tragă mai mult cu ei și să-i țină mai aproape”, a declarat Andrei Nicolescu, conform