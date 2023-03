De ce nu are Mihai Trăistariu o iubită! Cântărețul, excesiv de sincer: “Am luat şi fete mai tinere”

Mihai Trăistariu se declară un bărbat aproape împlinit, dar îi lipseşte cu desăvârşire o familie. Are succes pe plan profesional, are notorietate şi afaceri prospere. Şi deşi CV-ul lui sună promiţător, în viaţa sa nu a existat nicio femeie cu care să-şi întemeieze căminul mult visat. în exclusivitate pentru FANATIK motivul pentru care este singur de mai bine de doi ani.

De ce nu are Mihai Trăistariu iubită?

Mihai Trăistariu se declară un familist convins şi visează la o Dar până să-şi îndeplinească visul, îşi găseşte alinarea în compania unor pisicuţe pe care le îngrijeşte în propriul apartament.

Acesta ar fi, spune el, şi unul dintre motivele pentru care relaţiile sale nu durează. În viaţa lui Mihai Trăistariu, femeile rămân la bine, dar nu şi la greu. Artistul are nevoie de o femeie care să nu se dea în lături de la treburile casnice, şi nu o femeie care visează doar bani, vacanţe şi cadouri scumpe.

Mihai Trăistariu e singur cuc, dar visează la o familie cu mulţi copii

Cum te vezi peste 20 ani?

– În primul rând mă văd cu o familie. Eu sunt un familist şi vreau să am casa plină de copii, doar că nu am nimerit ce trebuie. O să mă preocup şi de asta, momentan sunt în pauză. Mi-e puţin teamă să mă mai înrolez într-o relaţie că la mine, mai mult de doi, trei ani nu durează. Mă văd un pic mai bogat, mai liniştit pentru că acum sunt foarte agitat.

Mihai Trăistariu se vrea afacerist. Modelukl lui e Ion Ţiriac sau Gigi Becali

Mi-aş face un hotel de exemplu, pentru că tot am apartamentele astea de care mă ocup singur şi e foarte greu. Ieri mi-au venit turişti, a trebuit să alerg cu POS-ul, cu factura, e foarte greu. Eu vreau să fiu patron ca Ţiriac, Becali, nu să fac totul singur. O vezi pe Halep ducându-se la hotelul ei să taie bonuri şi să ia banii?

Eu aşa fac şi trebuie să mă reglez odată şi să pun oameni să facă treabă pentru mine. Eu vreau doar să mă uit în bancă şi să văd câţi bani mi-au intrat. Să mă relaxez, să mă plimb, să scriu o carte, cam asta aş vrea să fac pe la 50 de ani.

E ceva ce lipseşte în acest moment în viaţa ta?

– În momentul ăsta nu îmi lipsește nimic. Asta chiar dacă sunt singur şi n-am o pereche. M-am despărţit în urmă cu doi ani, dar nu mai simt nevoia momentan de o combinaţie de genul. Eram prea încordat când aveam o relaţie, prea stresat, să dau raportul. Acum stau toată ziua cu nişte pisici, am grijă de ele, am şi o asociaţie de căţei. Mai e şi şcoala de muzică, mai merg şi acolo, mai postez câte ceva, mai înregistrez o piesă sau un cover, am preocupări destule.

Am activităţi cât să nu mă plictisesc sau să mă gândesc la alte lucruri, deci în momentul ăsta nu-mi lipseşte nimic. Bani am câţi îmi trebuie, nu îmi trebuie mai mult, dacă o să vină mai mulţi bine, dacă nu, nu. Nu disper, am o situaţie bună. Sănătos sunt că deja am slăbit zece kilograme în trei luni, pentru că mă îngrăşasem.

De ce nu rămân femeile în viaţa lui Mihai Trăistariu: “La mine e mizerie, e treabă, nu e timp de plimbat pe iahturi”

Şi totuşi, de ce eşti singur?

– Pentru că sunt plecat foarte mult, sunt într-o plecare continuă, la mine e bagajul făcut mereu. Asta mi-au reproşat-o fostele. Cu mine nu prea e viaţă, la mine ai de spălat litiera pisicilor, de dat mâncare căţeilor din faţa blocului, de schimbat nisipul. La mine e mizerie, e treabă, nu e timp de plimbat pe iahturi sau la ce s-or mai gândi ele. Am luat şi fete mai tinere, de 20 şi ceva de ani, şi asta a fost o problemă, trebuia să aleg fete peste 30 de ani.

Succesul l-a scăpat de toate complexele: „Primeam scrisori, inimioare, sute de mesaje”

Ai avut vreodată vreun complex?

-Am avut, în liceu, că eu sunt mic de statură, atunci eram şi slab rău, aveam 48 de kilograme şi plin de coşuri. Am avut complexul ăsta adolescentin, mă gândeam că nu o să ma ia niciuna. Mă uitam de atunci la Premiile Oscar şi mă gândeam că dacă ajungi vedetă, te iubeşte toată lumea, nu mai contează că eşti scund sau ai coşuri. Şi chiar aşa a fost şi în cazul meu.

După primul an de succes primeam scrisori, inimioare, sute de mesaje. Dar acum mi-au trecut toate complexele, asta se întâmpla în liceu. Mai am puţin complexul cu picioarele. Mă uitam pe net că poţi să-ţi tai picioarele. În China se face intervenţia, stai şapte luni, ţi le întoarce cu nişte suruburi şi mai poţi să creşti câţiva centimetri. Dar există riscul să rămâi cu picioarele strâmbe dacă nu se vindecă cum trebuie.

A scăpat de complexe, dar nu şi de filtre. Motivul pentru care îşi editează pozele

Multă lume te acuză că îţi editezi excesiv pozele…

– M-am învăţat de câţiva ani, ce-i drept, întâi am descoperit filtrele din Snapchat, Instagram. Am văzut că îmi mai scot din riduri şi am zis să le folosesc şi eu. Dar deja toată lumea facea asta, Loredana, toată lumea, şi băieţi şi fete.

Mai mult de jumătate din showbiz mai bagă câte un filtru. Şi la video am văzut că se poate, eu nu am descoperit cum, dar nu contează. La concerte, omul mă vede aşa cum sunt în realitate. Alaltăieri m-am vopsit negru, singur acasă, aveam câteva fire albe şi voiam să le acopăr. Nu-mi stă rău, dar se vede că-s vopsit.