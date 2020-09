De ce nu are Neti Sandu copiii. Motivul a fost dezvăluit chiar de cunoscuta prezentatoare Pro TV

Neti Sandu a dezvăluit motivul pentru care nu are copii. În vârstă de 61 de ani, cunoscuta prezentatoare de la rubrica de Horoscop de pe Pro TV a făcut mărturisiri total neașteptate.

Bruneta a recunoscut că a regretat decizia de-a nu avea moștenitori, atunci când a înaintat în vârstă. De asemenea, aceasta se bucură însă de o carieră fulminantă în cadrul postului localizat pe bulevardul Pache Protopopescu.

Neti Sandu e cunoscută de o țară întreagă pentru previziunile sale astrologice, despre care le prezintă românilor noutăți în funcție de zodie, în fiecare dimineață, în cadrul rubricii ei de la Pro TV.

O prezență foarte discretă în ceea ce privește viața personală, Neti Sandu a preferat să își țină deciziile luate departe de ochii publicului.

Multă vreme nu s-a știut nici măcar că aceasta a fost măritată, dar și că a trecut peste un divorț însemnat.

Neti Sandu a dezvăluit recent motivul pentru care a ales să nu aibă copii. Aceasta se bucură însă de o familie înfloritoare, având câțiva nepoți și nepoate la care ține ca la proprii săi copii.

Bruneta își pune foarte rar viața personală pe tavă și de aceea a surprins când a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă copii.

„Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut.

Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor. Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil. Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic.”, a dezvăluit Neti Sandu, într-un interviu pentru revista Unica.

