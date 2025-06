De ce nu are țara noastră industrie de apărare pentru 5% din PIB. Problemele reale din sistem. „Nu vrea nimeni să vină la noi. Polonia este prințesa, România e doar Cenușăreasa”

În timp ce la , iar premierul Bolojan discuta cu americanii asigurarea securității României, experții în apărare, alături de reprezentanții companiilor din industrie susțin că țara noastră nu are nici pe departe capacitatea de a folosi fondurile europene pentru înarmare. De vină este politicul, care nu are încă o strategie clară pentru zona de apărare, fapt ce reprezintă o piedică pentru industria de profil

Românii susțin înarmarea masivă a țării

Aproape trei treimi dintre români sunt de acord ca România să-și mărească semnificativ cheltuielile de apărare, o spune sociologul Remus Ștefureac, directorul Inscop Research, pe baza unui sondaj realizat chiar în această lună care arată că 72,8% din populație vede pozitiv cheltuielile în domeniul apărării.

„Nu am avut niciodată un procent atât de mare, asta în condițiile în care se vorbește despre concedieri, tăieri bugetare, etc.. Aceste date ne arată un sprijin pentru politicile de înarmare.

Securitatea Națională este un subiect peren, însă astăzi trăim un moment de intensitate al amenințărilor. O spun atât experții, cât și românii de rând. Posibilitatea unui război, principala îngrijorare în rândul populației. Este o îngrijorare împărtășită de românii din toate categoriile sociale. Nu sunt diferențe în funcție de partid sau alte elemente”, a spus acesta în cadrul conferinței „Apărare made în România”, desfășurată miercuri la Palatul Parlamentului.

Mai mult, datele prezentate de acesta arată că există o susținere majoritară pentru cheltuielile de apărare în rândul electoratelor principalelor cinci partide. Chiar și în cadrul votanților AUR, 62% dintre aceștia susțin creșterea cheltuielilor pentru înarmare.

„Majoritatea votanților tuturor partidelor susțin această politică. Este un subiect rar de concordie națională. Rar am întâlnit un subiect care să genereze un sprijin atât de general”, a mai spus Remus Ștefureac.

Rusia deja se pregătește de război

Fostul parlamentar PNL și consilier pe probleme de securitate, George Scutaru, subliniază că țara noastră se găsește astăzi într-un alt context politic, marcat de posibilitatea unei agresiuni militare din partea Rusiei, o țară care cheltuiește pentru apărare mai mult decât Uniunea Europeană.

„Riscul unei confruntări cu Rusia a crescut. Și nu este un risc teoretic. Ani în șir am încercat să ascundem sub preș acest risc. Acest risc există. Rusia investește 145 miliarde în apărare, în termeni de paritate ar însemna 410 miliarde, adică mai multe decât UE, și circa 40% din cheltuielile SUA. Rusia vrea să aibă 2 milioane de operatori de drone până în anul 2030? De ce pregătește asta? Pentru a face cartografie?

De 400 de ani războiul face parte din fibra națională a Rusiei. Ecaterina spunea că singura șansă de a ne apăra granițele este să le extindem. Dacă frontul ucrainean va ceda riscul să avem graniță cu ei este foarte mare. Pot ocupa Republica Moldova, o țară fără armată, și vom avea a doua cea mai mare graniță cu Rusia din NATO: 850 de km cu Rusia”, a declarat George Scutaru, directorul executiv al New Strategy Center.

Romarm așteaptă investiții de un miliard doar în acest an

În cei peste trei ani de la începutul războiului din Ucraina, România a făcut investiții minore în propria industrie de apărare. Romarm, compania de stat ce adună sub umbrela sa cele 10-15 fabrici de armament, care se concentrează în special pe producția de muniție pentru artilerie, spune că anul acesta așteaptă investiții de un miliard de lei din partea statului. Chiar și așa, merg foarte prost datorită cererii mari din piață și a procedurilor greoaie, cu licitații în SEAP.

„Este nevoie în fiecare an de investiții. Avem alocați, prin legea bugetului, undeva în jurul sumei de un miliard pentru zona asta de investiții. Am avea nevoie de o modificare legislativă din partea legislativului pentru că primim banii de la guvern și pentru a face achiziții trebuie să cumperi cu TVA. Acel TVA pe noi ne încurcă pentru că ea cade în sarcina achizitorului, adică a Romarm. Nu avem sursele de finanțare pentru acest TVA. Încercăm să propunem Guvernului temporar ca cel puțin pe acțiunile astea care vin de la stat, să fie purtător de TVA, adică să ne scutească de lucrul ăsta. Măcar banii care sunt ai Guvernului să nu fie purtători de TVA.

Pe achiziții problema e că nu prea vin să oferteze. Adică pe SEAP nu se înscriu, din diverse motive. Sunt foarte puțini producători în Europa de aceste echipamente și, în acest moment, sunt sufocați, e o cerere mare, iar condițiile pe SEAP sunt draconice. Pentru ei înseamnă și cheltuieli, scrisori bancare, ne-ar ajuta negocieri directe, dar legea nu permite. Ne-ar ajuta să nu mai cădem în incidența legislației de achiziții, să gândim alt sistem controlat, verificat de autorități. Vrem să putem scurta aceste termene. Căutăm condiții mai prietenoase”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, directorul general al Romarm, Luis Vlădoiu, care a subliniat că atât producția cât și p

Înarmarea României, la mâna politicienilor

Cu o susținere largă în rândul populației și în rândul partidelor politice, o întrebare legitimă care se ridică este de ce nu a reușit România în acești trei ani să facă pașii necesari pentru a-și redresa industria de apărare. Ce-i drept, România a încheiat mai multe procese de achiziție de tehnică militară, unele cu un offset semnificativ pentru țara noastră, de la avioanele de vânătoare F-35, care vor sosi peste cinci ani, la cele aproape 50 de tancuri Abrams, care vor ajunge în țara noastră în anul 2027, și pentru care țara noastră va fi

Totuși, unele achiziții militare s-au desfășurat atât de greu în actualul context internațional încât armata a ajuns să achiziționeze tehnică militară depășită tehnologic. Este cazul celebrelor drone Bayraktar, produse de Turcia, care au făcut furori în 2022 în Ucraina, dar care astăzi sunt complet depășite tehnologic.

„Achizițiile durează foarte, foarte mult. Am demarat în 2022 achiziția unor drone, care s-au dovedit fantastice pe câmpul de luptă. Doar că noi le-am luat în 2024, atunci când sunt deja depășite tehnologic”, a spus George Scutaru. „Dacă continuăm așa vom avea tehnică militară doar pentru parada de 1 decembrie”.

România a ajuns zilele acestea la o flotă de peste 70 de aeronave F-16, o cifră care poate părea impresionantă, dar capacitatea acestor aeronave este limitată de lipsa unui armament adecvat. „La ce bun să avem zeci de avioane F-16, dacă nu avem rachete anti-navă, iar rachetele pe care le avem sunt doar cu rază mică de acțiune? Le avem doar pentru parada de 1 decembrie?”, a subliniat și expertul în securitatea națională, Iulian Fota.

„Lucrurile nu sunt bine. Inamicul principal e timpul. Dacă mai pierdem 3 ani pentru achiziția unui sistem riscăm ca la Galați să se vorbească rusă”, a mai subliniat George Scutaru

Marcel Ciolacu a ignorat nevoile de înzestrare ale armatei

Iulian Fota, fostul consilier pe securitate națională al președintelui Băsescu, este de părere că România nu s-a decis încă cum „va aborda vremurile grele care vin peste noi”. Adică, nu există la nivel politic o înțelegere reală a problemelor de securitatea internațională, înțelegere care apoi să fie comunicată public. Mai mult, acesta a afirmat că nici măcar fostul premier nu era convins de necesitatea acestor cheltuieli de apărare.

„Noi chiar nu percepem pericolul în care ne aflăm. Nu-mi dau seama nici dacă la nivel politic ne dăm seama de problema asta. Anul trecut, Marcel Ciolacu mi-a zis de trei ori că Rusia nu va ataca România. M-a tot întrebat de ce băgăm atâția bani în Apărare. Marcel Ciolacu este un băiat inteligent, însă el nu a avut consilier pe securitate timp de peste un an”, a mai spus Iulian Fota, cel care s-a arătat neîncrezător în capacitatea țării noastre de a cheltui banii UE pe înarmare.

Mai exact este vorba de programul SAFE al UE care propune împrumuturi cu dobânzi mici de până la 150 de miliarde de euro pentru statele UE. Țara noastră și-a arătat disponibilitatea pentru o sumă de 5 miliarde euro din acest program (spre comparație, Polonia a zis că are nevoie de 25-30 miliarde).

„Fostul Guvern a deturnat din fondurile pentru înzestrare, a luat din bugetul apărării și i-a deturnat într-o altă direcție. Dacă continuăm cu practici nu are nicio importanță ce angajament își ia acum președintele țării, în mod corect, la Summitul NATO. România nu este pregătită să atragă fondurile. Sunt mulți funcționari care nici măcar nu înțeleg ce a decis UE cu privire la programul de înarmare”, a mai spus Iulian Fota.

Politicul nu are soluții

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, șefa Comisiei de apărare, a subliniat că România și-a anunțat intenția pentru împrumuturi de 5 miliarde euro din programul SAFE, bani destinați în special pentru apărarea aeriană, muniție, drone și dezvoltarea AI. Aceasta a subliniat că vrea ca aceste achiziții să reprezinte un sprijin pentru industria de apărare din țara noastră, dar a subliniat că politicul nu este la curent cu problemele industriei.

„Politicul nu are cum să găsească soluții, pentru că nici noi nu știm. Nu știm piedicile pe care industria de apărare le întâlnește. Așteptarea mea acum este ca noul guvern să vină cu un plan concret cu unde vrem să ajungem și de ce resurse avem nevoie”, a spus senatoarea PNL.

Experții în securitate au subliniat însă că politica de securitate a unei țări este făcută de către politicieni mai ales prin achizițiile de tehnică militară.

„Achizițiile de apărare sunt achiziții politice. În primul rând noi cumpărăm securitate. În zece ani armata germană va fi cea mai puternică de pe continent. Poate ar trebui să ne ghidăm. Avem o singură putere nucleară pe continent. Și aici ar trebui să ne uităm”, este de părere George Scutaru, care a subliniat că eforturile României de a reduce dependența de lanțurile de aprovizionare pentru producția de muniție este lăudabil, însă capacitatea de producție a industriei noastre nu este nici pe departe suficientă pentru un conflict real.

„Una din lecțiile războiului din Ucraina este un consum enorm de muniție, la fel ca în Primul Război Mondial. În jocurile de război de simulare, sistemele Patriot, Himars sunt fantastice, dar la o anumite intensitate stocurile se termină rapid. Și când auzi că doar în 6 luni se pot reface, vă spun că în 6 luni jumătate de țară va vorbi rusă”, a mai precizat acesta.

Nu câștigi un război doar cu muniție

Dacă industria de apărare de stat este axată pe producția de muniție există șanse ca banii UE să nici nu ajungă la Romarm. Dincolo de cei 150 de miliarde împrumuturi, e vorba și de 1,5% din PIB pentru apărare ce fac ca suma totală alocată pentru înarmare în Europa să ajungă la circa 800 de miliarde. Totuși, UE a pus și condiții, iar una dintre ele este ca acești

„Sunt 800 miliarde de euro, dar nu e suficient, trebuie să-i cheltuim și cineva trebuie să-i aloce. Trebuie să-i cheltuim, dar toți ne confruntăm cu un sistem bancar care e foarte reticent cu codul CAEN de muniție și apărare. La nivelul Bruxelles e o mare problemă, pentru că banii se vor derula prin Banca Europeană de Investiții, va fi o competiție, ne interesează cum vor fi proiectele, dar BEI-ul ne-a spus ca nu armament și muniție”, a susținut Viorel Manole, director executiv al PatroMil.

Altfel spus, mare parte din industria de stat și o parte semnificativă a industriei de apărare privată s-ar putea să nu beneficieze de o mare parte din banii UE pentru apărare. Ce rămâne atunci? O industrie privată care așteaptă o strategie din partea politicului, o industrie care spune că nu are cu cine vorbi nici la Palatul Victoria, nici la Palatul Cotroceni. O industrie care spune că deja toate firmele internaționale se îndreaptă spre Polonia.

România pierde teren în fața Poloniei

„Există o ruptură între industrie și zona de securitate, apărare națională. Se vorbea de lipsa de personal, că nu vor mai exista oameni care să opereze strungurile. Noi trebuie însă să realizăm că industria de apărare trebuie dusă în secolul XXI, unde ai Inteligență Artificială, fibră de carbon, etc., altfel rămânem să producem doar 7,62 mm. Adică rămânem la un nivel tehnologic scăzut.

Suntem în perioada premergătoare a PNRR, când toată lumea a scris acolo toate gogomăniile și vedem azi ce s-a ales. Azi suntem în aceeași situație cu armamentul. Avem nevoie de parteneriate solide, că e vorba de SUA, de UE, de Turcia. Dacă nu faci un dialog politic și faci doar un SEAP să cumperi 3 lulele nu faci nimic.

Ajutați-ne să putem să investim în România, că e Romarm, că sunt companii private. În momentul de față, că mă ocup de Ucraina, în momentul de față există un apetit de a face parteneriate cu industria ucraineană datorită cunoștințelor practice, AI, tactici noi, deci noi trebuie să ne rugăm de ei.

Nu vrea nimeni să vină la noi. Polonia e prințesa și România e Cenușăreasa. Nimeni nu vrea să vină la Satu Mare. Până acolo faci 7 ore. Toți merg în Polonia, acolo e trenul care-i duce pe liderii internaționali în Ucraina, acolo se repară tot. Trebuie să fim realiști. Trebuie să facem ceva. Nimeni nu stă la coadă să ne apere pe noi”, a susținut Cristian Sfichi, director regional România, Ucraina și Cauzaz pentru gigantul francez din industria de apărare Thales Goup.

Directorul Romarm a recunoscut că existe contacte cu partea ucraineană pe partea de drone, însă a spus că, în acest moment, „sunt doar la nivelul de discuții”.

România nu are o strategie pentru industria de apărare

Acesta a subliniat că la nivel politic în România lucrurile nu se mișcă și că nici grupul de lucru făcut de fostul președinte (interimar), grup mutat acum la Palatul Victoria, nu comunică eficient cu industria de profil. Directorul Thales a subliniat că România a pierdut astfel mai multe contracte importante.

„Vrem să facem afaceri in România. Exportăm de circa 50 de milioane. În Ucraina o să facem rachete acum. Eu i-am zis directorului să facem ceva în România, dar a vrut Polonia, asta pentru că avem un istoric de promisiuni neonorate la nivel de NATO în ultimii ani”, a mai precizat Cristian Sfichi.

Marian Ivănescu, directorul general al Interactive Software, spune că e necesar să existe o strategie națională pentru înarmare, și că fără susținerea directă a statului industria română, cu un capital extrem de scăzut, nu are șanse la nivel european. Potrivit acestuia, soluția pe moment este ca România să se concentreze pe achiziția de patente. „Trebuie să producem în țară. Nu putem aștepta să reinventăm noi lucruri care există deja pe piață”.

Fără capacitate administrativă

În România sunt 60.000 de operatori de drone înregistrați oficial. Dar companiile din domeniu se plâng că până acum „nu au găsit un partener de discuții la nivelul Ministerului Economiei”, în subordinea căruia funcționează Romarm.

Analistul George Scutaru a spus că în anul 2023 România și Polonia au luat în calcul să-și coordoneze achizițiile militare. Ar fi fost un pas logic pentru cele mai mari economii din estul Europei în coordonarea politicilor de apărare.

„În anul 2023 am avut un acord cu Polonia pentru o asociere. Trebuia să numim cinci reprezentanți noi și cinci ei pentru un comitet de coordonarea achizițiilor pe apărare. Noi, nici după un an și jumătate nu am făcut acest lucru. E un exemplu relevant pentru capacitatea noastră administrativă”, a spus acesta.