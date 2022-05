De ce nu au făcut copii Mihai Mitoșeru și fosta soție, Noemi. Vedeta Kanal D a dezvăluit adevărul

Prezentatorul de la Kanal D și fosta parteneră de viață au trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă și lungă care a durat 13 ani, însă nu s-a consolidat cu venirea pe lume a unui copil, ci cu o separare fulgerătoare.

Mihai Mitoșeru, motivul real pentru care nu a făcut copii cu fosta soție, Noemi. Ce a spus prezentatorul

Mihai Mitoșeru a declarat la un moment dat că-și dorește foarte mult să devină tată, doar că Noemi nu este pregătită pentru acest pas. recunoaște acum de ce nu a ajuns să fie părinte cu fosta soție.

Celebrul moderator susține că decizia de a nu face un copil a fost una de comun acord, subliniind că toate analizele au ieșit bune și ar fi putut veni pe lume un bebeluș.

„Am spus acest lucru la nervi și mi-am cerut scuze și public, și ei. Nu a fost așa. Noi am fugit amândoi de un copil, am văzut cât de greu este și am tot amânat momentul.

Îmi pare rău că am făcut asta, dar nu e timpul trecut. Însă nu a fost niciun moment în care eu să îmi fi dorit un copil și ea nu a vrut. A fost o decizie a amândurora.

Îmi cer încă o dată scuze dacă s-a înțeles greșit ce am spus atunci! Am încercat la un moment dat, am făcut și analizele, care au fost bune, dar nu a fost să fie”, a declarat Mihai Mitoșeru în cadrul unui interviu pentru publicația .

Mihai Mitoșeru și Noemi, împăcare după 2 ani de la divorț?

Prezentatorul de la Kanal D a vorbit și despre o eventuală împăcare cu fosta parteneră de viață. Vedeta crede că nu mai poate ajunge la un numitor comun cu blondina, mai ales că au trecut mai bine de 2 ani de la

De asemenea, Mihai Mitoșeru a mai punctat faptul că a învățat enorm din greșelile din trecut și a acceptat că lucrurile s-au stricat între el și Noemi. În plus, moderatorul recunoaște că mai are sentimente pentru fosta soție.