De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț Radu a fost titular! „Asta am vrut să fac, să fiu sincer! Am profitat!”

România a reușit o victorie de excepție în fața Austriei, scor 1-0, unicul marcator al întâlnirii fiind Virgil Ghiță, în minutul 90+5. Înaintea partidei s-a iscat o mică polemică vizavi de nefolosirea lui Răzvan Marin la mijlocul terenului, cel preferat fiind Vlad Dragomir, iar Mircea Lucescu a lămurit situația.

De ce nu a jucat Răzvan Marin cu Austria

Într-o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA, . Selecționerul a luat această decizie după ce în meciul în fața Ciprului s-au pierdut multe dueluri la mijlocul terenului, iar în partida cu Austria nu era permis să se întâmple același lucru.

„(n.r. – Ați avut ceva cu Răzvan Marin?) Nu, nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! Au fost jucători, în afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, care au pierdut tot.

La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! (n.r. – Nu puteați continua nici cu Răzvan Marin, nici cu Stanciu) Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Nu am vrut să spun ‘tu nu joci astăzi, dar joci tu’, nu”, a declarat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a profitat de lipsa de antrenament a lui Răzvan Marin

În continuare, selecționerul a mărturisit că , așa că a profitat de acest aspect și s-a bazat pe Vlad Dragomir. „Il Luce” nu a căutat să iasă un incident din acest lucru, ci doar și-a asumat o decizie care s-a dovedit a fi câștigătoare.

„Am profitat de faptul că a spus că îl doare, că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament!

Vineri nu a făcut niciun fel de antrenament, sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, a spus că e în regulă. Era o miozită de efort, adică se inflamează nervul pe fibrele musculare. Eu am spus că nu o să joace”, a spus Mircea Lucescu.

Care este situația lui Nicolae Stanciu

O altă absență importantă de la lot s-a cauzat Căpitanul „tricolorilor” ar fi fost convocat dacă era disponibil, însă Mircea Lucescu a transmis că nu ar fi jucat oricum. Selecționerul consideră că perioada din Arabia Saudită l-a dat în spate pe Stanciu, motiv pentru care nu mai are nicio reușită la echipa națională de la Campionatul European de anul trecut. În schimb, „Il Luce” speră că Seria A îl va readuce pe fotbalist la forma de altădată.

„La Stanciu a fost altceva, el s-a accidentat. Stanciu trebuie să revină, trecerea de la Arabia Saudită… Pe el l-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă. Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până acum, nu a mai dat un gol, o pasă de gol.

Eu îl aștept acum și sper să îl ridice campionatul Italiei. Nu e ușor să intri într-un alt format, e foarte greu. Eu, în momentul acesta, trebuia să fac o alegere. Stanciu s-a accidentat. Dacă nu se accidenta, revenea, dar tot nu juca! Eram hotărât să nu joace, voiam să joc cu Dragomir. Nu au fost ei vinovați, doar că noi am pierdut cu Cipru la mijlocul terenului”, a mai spus Mircea Lucescu.

Motivul genial pentru care a fost folosit Ionuț Radu cu Austria

Mircea Lucescu a expus faptul că l-a folosit pe Ionuț Radu datorită jocului extraordinar pe picior. Selecționerul știe foarte bine calitățile jucătorilor și astfel că a vrut să destabilizeze naționala Austriei prin pasa lungă oferită de Radu. Acest lucru a fost foarte bine lucrat, iar portarul lui Celta Vigo a făcut un meci mare împotriva austriecilor.

„În meciul acesta am spus că prima noastră opțiune este pasa lungă a lui Radu. Știu calitățile lor, așa și la Radu. Știam că are o pasă lungă extraordinară, superioară altor portari. Noi trebuia să îi facem pe ei să vină în pressing, să întoarcem în spate, ci nu să construim jocul din spate.

În condițiile astea, am întors jocul spre portar, îi forțam pe ei să vină în viteză, să facă pressing, dar să nu mai fie așa bine sincronizați. Dacă ei veneau la mijlocul terenului, dădeam minge lungă acolo unde era Bîrligea, care a făcut un meci extraordinar. Poate nu îl făcea atât de bine dacă nu era convins că forța lui îi poate pune pe fundașii adverși în dificultate. Nu am văzut de mult un așa tip de atacant, poate de pe timpul lui Cămătaru, care să fie atât de puternic în duelurile individuale”, a transmis Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu se bazează în continuare pe Stanciu și Marin

În încheiere, Mircea Lucescu a ținut să precizeze faptul că se bazează în continuare pe Stanciu și Răzvan Marin. Selecționerul speră că Radu Drăgușin va fi recuperat în timp pentru meciul cu Bosnia, însă șansele sunt destul de mici. Cât despre grupul format, „Il Luce” susține că vrea să îl mențină unit.

„Toți băieții sunt utili pentru mine. Eu am dat un răspuns ca să evităm tot felul de polemici. Eu am nevoie și de Stanciu, și de Răzvan Marin. Am nevoie ca Drăgușin să-și revină și să se întoarcă. Am nevoie de absolut toți jucătorii!

Stanciu a stat în ultimele zile cu noi la antrenament, Drăguș a fost în cantonament. Drăgușin a venit și s-a și antrenat acolo. Băieții aceștia sunt legați de echipa națională. Nu aș vrea în niciun moment să înlătur vreunul dintre ei, având în vedere aportul pe care l-au adus și îl pot aduce în continuare. Depinde de ei!

Pentru meciul cu Bosnia, nu cred că ne putem baza pe Drăgușin. Mai avem 3 săptămâni, mi-aș dori să fie… Dar mi-ar fi și foarte greu să-l introduc într-un astfel de meci”, a încheiat Mircea Lucescu.