De ce nu au jucat niciodată frații Adrian și Sabin Ilie la Universitatea Craiova? „Steaua s-a mișcat mai repede!” / „Nu m-au considerat talentat!”

Pavel Badea, despre motivul pentru care frații Adrian și Sabin Ilie nu au jucat niciodată la Universitatea Craiova: „Craiova la vremea respectivă avea mare nevoie de amândoi”

Adrian Ilie și Sabin Ilie au fost doi dintre atacanții de elită ai României. „Cobra” a reușit să plece în străinătate, acolo unde a scris istorie în tricoul celor de la Valencia, cu care a și câștigat 4 trofee importante în Spania.

Deși cei doi sunt născuți în Craiova, atât Adrian, cât și Sabin, nu au reușit să bifeze nici măcar un minut în tricoul Universității Craiova. , dar și cei doi frați, au încercat să explice care a fost motivul pentru care nu au ajuns să joace pentru cea mai importantă echipă din Bănie.

„Erau prea valoroși ca să joace la Universitatea Craiova. Asta așa ca să îi măgulesc. Întrebați-i pe ei de ce nu au jucat la Universitatea Craiova. Nu sunt eu cel care trebuie să răspundă la această întrebare, îi aveți în studio, sigur vă vor da motivele și argumentele prin care să vă explice de ce nu au jucat.

Craiova la vremea respectivă avea mare nevoie de amândoi, din nefericire, cei care conduceau destinele la momentul respectiv, probabil nu s-au înțeles cu cei care au avut decizia la momentul respectiv. Este clar că au fost neinspirați, nu sunt singurii doi care au trecut pe la Craiova și Universitatea i-au pierdut.

Octavian Popescu, nu a fost la Craiova la noi în curte? L-au pierdut! Ăștia de au fost scouteri au dat și rateuri. Să se bucure că au plecat de la Craiova și că au reușit în altă parte. Eu m-am bucurat că sunt doi olteni și mi-e drag când oltenii reușesc în alte părți”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie: „S-a mișcat Steaua mai repede”

„(n. r. de ce nu ai jucat niciun minut pentru Craiova?) S-a mișcat Steaua mai repede. Eram juniorul CSS Craiova și când s-au ales din jucătorii importanți eu nu împlinisem încă vârsta de 18 ani, l-au ales pe Călin Augustin să meargă la Universitatea Craiova și neterminând junioratul, eu am plecat la Electroputere.

Debutând foarte rapid, după meciul cu Steaua, cred că o săptămână am semnat pentru ei. Când se pleacă de la Electroputere, se placă puțin în grup. Și Silviu Lung și știu că odată ce semnasem pentru Steaua, vine și Craiova și îmi face o ofertă, dar era prea târziu.

Au venit, mi-au făcut ofertă, am acceptat-o, dar.. ”, a spus Adrian Ilie.

Sabin Ilie: „Atunci fotbalul se mânca pe pâine”

„Același parcurs l-am avut și eu, către Electroputere. La Eletroputere cine era antrenor la vremea respectivă nu m-a considerat un fotbalist foarte talentat. Am avut o perioadă în care m-am lăsat vreo 6-7 luni. De acolo am ajuns la Brașov, am jucat acolo și apoi am ajuns la Steaua.

Atunci fotbalul se mânca pe pâine. Nu erau în căutări de tinere talente. Și antrenorul nostru avea o colaborare foarte bună cu Electroputere și am ajuns acolo. Am jucat 7 minute în finala cupei, am dat gol și pasă de gol.

Eu am început să joc titular meci de meci (n.r. la Steaua) etapa a doua la Rapid. La Brugge eu am fost rezervă, acasă nu am jucat deloc, m-a băgat la Rapid și am dat gol în minutul 15-16, acasă am dat două, iară două și uite așa eram golgheterul campionatului”, a menționat Sabin Ilie la FANATIK SUPERIGA.

„Nu îl voiam la Steaua, dar mi-au spus că deja l-au cumpărat, să mă pregătesc mental. Mai avea Vlădoiu șase luni de contract și au zis că l-au cumpărat pe el. A suferit și el puțin, s-a uitat de pe bancă un pic”, a intervenit Adrian Ilie.