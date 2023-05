De ce nu au mers Sebastian Dobrincu, Vica Blochina și Maria Constantin la finala Survivor. Adevărul din spatele camerelor de filmat

Sebastian Dobrincu, Vica Blochina și Maria Constantin nu au mers la finala Survivor România 2023. De ce au lipsit cei trei foști concurenți, care au fost în tribul Faimoșilor?

Survivor România 2023 se termină în această seară, . Din cei trei concurenți, doar unul va pleca acasă cu trofeul și cu premiul de 100.000 de euro.

Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan se luptă în marea finală, fiind susținuți de mulți dintre foștii lor coechipieri. Foști Faimoși și foști Războinici s-au întors la Survivor pentru a fi alături de finaliști.

Sunt și nume mari care au lipsit din finală, printre care Vica Blochina, Sebastian Dobrincu și Maria Constantin. Cei trei nu au ajuns în Republica Dominicană pentru a-și susține foștii colegi, dar care sunt motivele absenței lor?

Sebastian Dobrincu a fost eliminat după doar două săptămâni în competiție, din cauza unei accidentări la picior. În urma incidentului, medicii i-au spus tânărului afacerist că are nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, iar acum este în recuperare.

Cu toate acestea, fostul concurent nu a putut veni în marea finală din cauza faptului că este foarte ocupat cu diverse proiecte, pe care nu a putut să le amâne. Chiar dacă nu a venit în Dominicană, Sebastian Dobrincu îi va susține de acasă pe finaliști, din fața televizorului, potrivit .

La fel ca Sebastian Dobrincu, și Maria Constantin este foarte ocupată, așa că nu a putut merge în Republica Dominicană. Cântăreața are cântări zilele acestea și i-ar fi fost destul de greu să le anuleze, așa că a rămas în România, conform sursei citate. Totodată, vedeta se pregătește de nuntă.

Vica Blochina a suferit o intervenție chirurgicală

Motivul pentru care Vica Blochina nu a putut merge în Republica Dominicană din cauza pe care a suferit-o. Vedeta nu era mulțumită de felul în care arăta, din cauza kilogramelor în plus, așa că a apelat la o astfel de intervenție chirurgicală zilele trecute.

“Încă sunt foarte amețită. Am dormit toată ziua. Dar mă simt ok, nu am mari dureri, în afară de faptul că sunt super amețită. Nu am voie să beau nici măcar apă. Stau pe perfuzii. Nu pot să vorbesc prea mult.

O să vorbim după ce îmi revin. Am avut o intervenție chirurgicală care se numește plicatură gastrică, pentru că aveam nevoie să-mi micșorez stomacul. Stomacul nu s-a tăiat, s-a micșorat.

Simt nevoia să împărtășesc cu voi. Pentru că sunt sigură că multe femei trec prin ce am trecut eu. Prin depresii, când nu ești mulțumit cu tine, de cum arăți. Și nu poți să slăbești…

Am ținut sute de cure de slăbire, am fost și la Survivor, unde am slăbit 7 kg și m-am îngrășat 13. Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă. Și am vrut să fac acest pas. Vreau să vă spun că sunt cel mai fericit om din lume.

Când m-am trezit din operație, nu-mi venea să cred. Intervenția pe care am făcut-o eu este una pentru oamenii care sunt supraponderali, dar nu sunt obezi. Eu am avut undeva la 15 kilograme în plus”, a explicat Vica Blochina pe Instagram.