De ce nu divorțează, de fapt, Gheorghe Dincă. Monstrul din Caracal este cu soția lui de peste 40 de ani

De ce nu divorțează, de fapt, Gheorghe Dincă? Deși soția lui a cerut să nu mai fie căsătorită cu cel supranumit „Monstrul din Caracal”, acesta susține că nu are bani să facă acest lucru. În plus, nici nu îi pasă ce își dorește mama copiilor lui.

De ce nu divorțează Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă a fost recent scos din Penitenciarul Craiova, unde își ispășește pedeapsa de 30 de ani de închisoare, și dus la Judecătoria Caracal. Aici avea termen în procesul de divorț intentat de soția lui, Elena Dincă. El a explicat, pentru , că nu are bani să plătească taxa de timbru în valoare de 200 de lei necesară în proces.

„Nu am bani să plătesc taxa de timbru. De unde să am eu bani, când am de plată despăgubiri în valoare de 600.000 de euro”, a spus Dincă printr-un intermediar.

Monstrul din Caracal a menționat, de asemenea, că nu îl interesează ce dorește soția lui, cea care i-a dăruit patru copii și cu care a fost căsătorit nu mai puțin de 42 de ani. Cei doi erau separați de mai mulți ani, încă dinainte de arestarea bărbatului, chiar dacă nu erau divorțați. Potrivit unor detalii dezvăluite de Elena Dincă, „Popicu”, așa cum era poreclit Dincă, era un soț abuziv, care ar fi fost și violent în timpul mariajului. După separare, cei patru copii – trei băieți și o fată – au plecat alături de mama lor.

Nu îi pasă nici de partaj

Potrivit declarațiilor făcute pentru sursa citată, Dincă nu ar fi interesat nici de împărțirea bunurilor obținute în timpul căsătoriei. Asta în contextul în care partea lui va fi oricum vândută de către statul român, iar banii obținuți vor merge către rudele victimelor sale, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

Prin decizia Tribunalului Olt, menținută și în hotărârea definitivă a Curții de Apel Craiova, Gheorghe Dincă a fost obligat la plata unor daune morale uriașe. 500.000 de euro îi revin mamei Alexandrei Măceșanu și 100.000 de euro mamei Luizei Melencu dar și unei alte rude de-ale fetei. Pe lângă aceste sume, Dincă mai are de achitat 10.000 de euro unei alte părți civile din dosar, dar și 750.000 de lei cheltuieli judiciare.

Monstrul din Caracal a șocat o țară întreagă

În anul 2019, Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a plecat din comuna natală Dobrosloveni pentru a se întâlni cu un prieten în Caracal. Alexandra a luat o ocazie pentru a ajunge acolo, iar ghinionul a făcut ca cel ce a oprit să fie Gheorghe Dincă. Bărbatul a dus-o pe fată acasă la el, iar procurorii DIICOT susțin că ar fi sechestrat-o, violat-o și apoi ucis-o. Cadavrul i-ar fi fost ars într-un butoi din tablă din curtea sa. Cazul a fost unul controversat, mai ales din cauza acțiunii polițiștilor. , însă oamenii legii au intervenit la adresa indicată abia după 19 ore pe motiv că nu aveau mandat.

S-a descoperit apoi că Gheorghe Dincă este , o tânără de 18 ani. Fata fusese văzută ultima oară tot în Caracal, în timp ce urca în mașina lui Dincă, luată tot la ocazie, până în comuna Dioști, unde locuia. Procurorii au arătat cum Luiza a avut aceeași soartă ca Alexandra. Pentru cele două fapte, Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.