De ce nu e bine să folosești ventilatorul în casă pe caniculă. La ce pericol te poți expune, de fapt

De ce nu trebuie să folosești ventilatorul în casă atunci când este caniculă. Acest lucru poate reprezenta un mare pericol pentru sănătate, conform specialiștilor.

Luna iunie a venit cu în România, iar românii caută diverse metode de a se răcori, în aceste condiții. În timp ce mulți au optat pentru aparatele de aer condiționat, unii au recurs la metode mai puțin costisitoare și au achiziționat ventilatoare de cameră.

Cu toate că pot fi utile dacă vrei să te răcorești, specialiștii au avertizat că utilizarea ventilatoarelor la temperaturi prea mari poate provoca probleme. Atunci când temperatura ambientală e mai mare de 32 °C, nu este recomandat să folosești un ventilator.

“Nu utilizaţi ventilatoare dacă temperatura a depăşit 32 grade”, a spus dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar medicină de Urgență, pe Facebook, citat de .

Ventilatoarele funcționează prin circularea aerului și creează o senzație de răcorire întrucât transpirația de pe piele se evaporă. În condiții de căldură extremă, poate fi periculos pentru sănătate să folosești un ventilator.

Dacă temperaturile sunt ridicate, ventilatoarele nu vor putea să scadă temperatura corpului prea mult. Aerul cald pe care îl recirculă poate intensifica starea de disconfort și se poate ajunge la insolație, dar și la deshidratare severă.

Ce să faci dacă este prea cald

Medicii recomandă, în zilele foarte călduroase, folosirea altor metode de răcorire, mai sigure pentru sănătate. Dacă ai , atunci acest lucru te poate ajuta să menții o temperatură potrivită în casă.

Hidratarea este, de asemenea, foarte importantă. Pentru a nu te deshidrata, e bine să consumi lichide constant pe parcursul zilei, mai ales în timpul zilelor caniculare.

Îmbrăcămintea lejeră, de culoare deschisă, te poate ajuta să menții o temperatură corporală mai scăzută. Este foarte important să alegi haine potrivite în perioada verii, conform Department of Health of New York State.

O altă recomandare a specialiștilor este evitarea expunerii directe la soare între orele 11:00 și 18:00. În acest interval, soarele este cel mai puternic și poate provoca probleme serioase.

Copiii, vârstnicii și persoanele care suferă de afecțiuni cronice sunt cele mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. Acestea se pot confrunta cu probleme grave dacă sunt utilizate ventilatoare la temperaturi ridicate.