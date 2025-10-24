Sport

De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv

Mamoudou Karamoko este unul dintre cei mai importanți jucători din acest sezon de la Dinamo, însă acesta nu se află nici pe banca de rezerve în meciul cu FC Argeș. Care este motivul.
Iulian Stoica
24.10.2025 | 20:03
După eșecul în fața lui Rapid, Dinamo se deplasează la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș din etapa a 14-a din SuperLiga. Ei bine, în lotul „câinilor” nu se află Mamoudou Karamoko, iar FANATIK a aflat care este principalul motiv.

Karamoko, indisponibil pentru FC Argeș – Dinamo

Mamoudou Karamoko a ajuns în această vară la Dinamo, iar evoluțiile atacantului francez au fost constant bune. Cu două goluri și o pasă decisivă în acest sezon, jucătorul pare a fi un înlocuitor excelent pentru Dennis Politic, fotbalist transferat în această vară la FCSB.

Ei bine, în etapa a 14-a din SuperLiga avem un duel extrem de interesant. FC Argeș – Dinamo este unul dintre partidele de interes ale rundei, însă fanii din Ștefan cel Mare au rămas surprinși în momentul în care au sesizat faptul că Mamoudou Karamoko nici nu se află pe foaia de joc.

FANATIK a aflat care este problema atacantului francez. Concret, Mamoudou Karamoko s-a accidentat la unul din ultimele antrenamente ale „câinilor” și astfel că Zeljko Kopic a decis să nu riște, astfel că jucătorul a fost lăsat în afara lotului.

Care este cota de piață a lui Karamoko

Mamoudou Karamoko a fost adus în această vară la formația din Ștefan cel Mare. De la momentul transferului, atacantul francez a confirmat că este cel puțin de nivelul SuperLigii, evoluțiile sale fiind apreciate în permanență.

Ei bine, fotbalistul format de FC Paris este cotat în momentul de față la 400.000 de euro, însă este foarte probabil ca evaluarea să crească la următoarea actualizare a site-urilor de specialitate.

Cum arată echipele de start din FC Argeș – Dinamo

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) – Rață, Sierra, Blagaic – Ferreira, Matos, R. Moldoveanu. Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, Seto, Borta, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun. Antrenor: Bogdan Andone.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Armostrong, Perica, Musi. Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, Alvarez, L. Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.

  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Karamoko
  • 11 meciuri, 2 goluri și o pasă decisivă are atacantul francez la Dinamo
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
