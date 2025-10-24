De ce nu e Karakomo nici rezervă la FC Argeș – Dinamo. Ce s-a întâmplat cu jucătorul „câinilor”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După eșecul în fața lui Rapid, Dinamo se deplasează la Mioveni, pentru duelul cu FC Argeș din etapa a 14-a din SuperLiga. Ei bine, în lotul „câinilor” nu se află Mamoudou Karamoko, iar FANATIK a aflat care este principalul motiv.

Karamoko, indisponibil pentru FC Argeș – Dinamo

Mamoudou Karamoko a ajuns în această vară la Dinamo, iar evoluțiile atacantului francez au fost constant bune. Cu două goluri și o pasă decisivă în acest sezon, jucătorul pare a fi un înlocuitor excelent pentru Dennis Politic, fotbalist transferat în această vară la FCSB.

ADVERTISEMENT

Ei bine, în . FC Argeș – Dinamo este unul dintre partidele de interes ale rundei, însă fanii din Ștefan cel Mare au rămas surprinși în momentul în care au sesizat faptul că Mamoudou Karamoko nici nu se află pe foaia de joc.

FANATIK a aflat care este problema atacantului francez. Concret, Mamoudou Karamoko s-a accidentat la unul din ultimele antrenamente ale „câinilor” și astfel că Zeljko Kopic a decis să nu riște, astfel că jucătorul a fost lăsat în afara lotului.

ADVERTISEMENT

Care este cota de piață a lui Karamoko

Mamoudou Karamoko a fost adus în această vară la formația din Ștefan cel Mare. De la momentul transferului,

ADVERTISEMENT

Ei bine, fotbalistul format de FC Paris este cotat în momentul de față la 400.000 de euro, însă este foarte probabil ca evaluarea să crească la următoarea actualizare a site-urilor de specialitate.

Cum arată echipele de start din FC Argeș – Dinamo

FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) – Rață, Sierra, Blagaic – Ferreira, Matos, R. Moldoveanu. Rezerve: Straton, Tchassem, Orozco, R. Popescu, Seto, Borta, Pîrvu, Brobbey, Bettaieb, A. Manole, L. Crăciun. Antrenor: Bogdan Andone.

ADVERTISEMENT

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Armostrong, Perica, Musi. Rezerve: Roșca, Ungureanu, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, C. Mihai, Kyriakou, Caragea, M. Toader, Alvarez, L. Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.