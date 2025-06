De ce nu este România pregătită de război. Avertismentul comandantului plutonului de români care luptă pe frontul din Ucraina

Getotac, românul care conduce plutonul Getica, cunoscut și ca Romanian Battlegroup „Getica” pe frontul ucrainean, face avertismente dure. Acesta susține că România este nepregătită în fața unui eventual război și punctează faptul că armata rusă avansează de cinci ori mai rapid decât anul trecut. Totuși, cu ce recomandări vine acesta.

De ce nu este România pregătită de război

Un , face avertismente. Acesta susține că România nu ar fi deloc pregătită pentru un eventual război. În primul rând, acesta menționează că oamenii nu au condiție fizică potrivită.

„Nu vreau să dau lecții Armatei Române, dar s-ar putea să le prindă bine un sfat de la Getica, pentru că noi am avem aici experiența directă a războiului zi de zi, nu teoretică. Am văzut filmulețe de la noi cu mai mulți rezerviști și cu voluntari care nu sunt tocmai pregătiți din punct de vedere fizic, asta ca să fiu elegant. Iar în războiul de azi, dar și în războiul viitorului, e esențial să fii pregătit, să ai condiție fizică impecabilă, nu să fii un burtos care leșină dacă fuge 50 de metri”, a declarat Getotac, pentru .

Acesta menționează că a discutat anumite aspecte cu oameni care fac parte din , dar și cu oameni din NATO. De asemenea, el susține că România nu deține drone performante, iar soldații au arme vechi și tehnici militare învechite. În același timp, el a remarcat faptul că și legislația din țara noastră reprezintă o problemă.

„Ar fi de lucrat foarte mult la legislație. Am și o informație cum că există niște legi care permit pregătirea paramilitară voluntară, dar care sunt considerate inadecvate în forma lor actuală pentru amenințările actuale. Și știu că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a subliat la rândul său că Armata României nu dispune de o lege modernă care să permită pregătirea voluntară a populației.

Și aici e o problemă care ne afectează pe noi, pe cei de la Gettica în mod direct. Pentru că noi am vrea să venim să participăm la un program de pregătire a populației pentru crize. Nu neapărat pentru războaie, dar bineînțeles că trebuie să ne punem și problema asta. Și nu putem să o facem din cauza unor elemente care există în legisația română, care interzice grupurile paramilitare”, a mai declarat acesta, pentru sursa menționată.

Getotac consideră că și femeile ar trebui să știe cum să țină arma în mână

O altă problemă ar reprezenta-o numărul mic de militari. Acesta consideră că nu există destui oameni. Getotac susține că dacă Rusia ne-ar ataca, România nu ar rezista.

În acest moment, Armata Română are un efectiv de circa 80.000 persoane, 70.000 de militari și 10.000 de civili. În plus, el este de părere că și femeile ar trebui să aibă niște cunoștințe minime, de cum să dezansambleze o armă și cum să tragă la țintă.

„Stăm pe un efectiv redus de personal combatant având în vedere amenințările actuale. Avem prea puțini militari. Pe de altă parte, nu știu cine, nici măcar Ucraina nu ar face față fără ajutor, lăsată de una singură, în fața Rusiei.

Războiul ar fi fost pierdut deja dacă ucrainenii nu primeau arme și bani. Și atunci ar trebui cumva ca măcar bărbații din România sau voluntarii, inclusiv femei, nu neapărat să fie obligați, ci să li se facă niște condiții să participe la niște stagii minime, de 3-5 zile, să învețe să dezansambleze o armă, să învețe un pic de balistică, un pic de calibră, să învețe să tragă la țintă. Și să învețe tehnici de supraviețuire, să știe ce să facă în caz de catastrofă majoră, de ferească Dumnezeu – război nuclear. Lucruri din acestea ar fi utile oamenilor”, punctează el, conform sursei citate.

Avertismentul românului care luptă cot la cot cu ucrainenii pe front

Getotac susține că deși trupele ucrainene fac progrese în anumite zone, armata rusă continuă să cucerească teritorii. De asemenea, el menționează că rușii au un avans de cinci ori mai rapid decât anul trecut.

„Acum suntem în defensivă totală. E adevărat, avem zone în care am făcut ceva avansuri, dar se vorbește mai puțin despre asta. Pentru că, în principiu, cred că nu e nici interesul ucrainerilor acum să pretindă că înaintează. Spre exemplu, noi am reușit să eliberăm o jumătate de pădure, să o recuperăm, iar acum mă uitam pe hărți și am văzut că între timp a fost toată eliberată.

Dar vorbim de avansuri de 500 de metri, 800 de metri, deci în niciun caz de avansuri majore. În schimb, în ultima vreme semnalele, comunicate de la centrele de presă ale Armatei Ucrainene spun că rușii avansează undeva la de 5 ori mai mult decât anul trecut”, a mai declarat comandantul.