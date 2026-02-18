Sport

De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte clare”

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au deja o relație care se întinde pe durata a 5 ani. Deși se înțeleg foarte bine, cei doi încă nu au făcut nunta. Care este explicația acestui aspect.
Adrian Baciu
18.02.2026 | 17:15
De ce nu fac nunta Laurentiu Reghecampf si Corina Caciuc desi au 5 ani de relatie Lucrurile sunt foarte clare
Laurențiu Reghecampf dezvăluie de ce nu a făcut încă nunta cu Corina Caciuc. Sursa foto: colaj Fanatik / viva.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) și actuala sa parteneră de viață, Corina Caciuc (34 de ani), trăiesc de mai bine de o jumătate de deceniu o frumoasă poveste de dragoste. Care este motivul pentru care antrenorul și cea care îi este alături nu au făcut încă nunta.

Laurențiu Reghecampf explică de ce nu a făcut încă nunta cu Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație

Oficial, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formează un cuplu de 5 ani. De-a lungul acestei perioade, din iubirea lor au rezultat doi copii, Liam și Landon. Într-un interviu acordat recent unei publicații din România, antrenorul a vorbit deschis despre viața de familie, dezvăluind printre altele și motivul pentru care el și Corina încă nu au dat cu pixul pe un certificat de căsătorie.

Reghe clarifică din start situația și spune că, deși nu este oficial legat de partenera sa, relația pe care o are cu Corina se simte deja ca o căsnicie. ”Este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute”, spune tehnicianul de 50 de ani.

Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute. Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform cancan.ro.

Ce planuri mai importante au Reghecampf și Corina Caciuc

Reghecampf a explicat, pentru aceeași sursă, de ce căsătoria cu partenera sa nu este o prioritate în acest moment. Antrenorul afirmă că, acum, botezul băiatului este pe primul loc. Apoi, alte evenimente familiale vor veni la momentul potrivit.

”Întâi avem de făcut botezul la băiatul mic, asta este prioritatea noastră acum. După aia vedem ce se întâmplă, nu ne grăbim nicăieri. Lucrurile trebuie făcute la timpul lor și nu simțim presiunea de a demonstra ceva cuiva”, mai explică Reghe.

Când a cerut-o Reghecampf de soție pe partenera sa

Interesant este faptul că, în urmă cu un an, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au fost în centrul unui moment extrem de special. Pe 16 februarie 2025, chiar în ziua în care Corina și-a celebrat ziua de naștere, Reghe a cerut-o în căsătorie. Acest eveniment emoționant s-a petrecut la un restaurant, în timpul unei ieșiri alături de câțiva prieteni.

La acea dată, antrenorul care o pregătea în acel moment pe Esperance Tunis (Tunisia) i-a dăruit un buchet super de flori și un inel. Au fost atunci și imagini postate pe contul de Instagram al lui Reghe.

