De ce nu îl cheamă Daniel Băluţă pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii pentru Primăria Capitalei. Edilul sectorului 4 dă cărțile pe față

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a explicat, la FANATIK EXCLUSIV, de ce nu îl cheamă pe președintele Nicușor Dan la lansarea candidaturii.
Adrian Baciu
15.11.2025 | 11:13
Motivul pentru care Daniel Băluţă nu îl cheamă pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Sursa foto: colaj Fanatik
Vineri, în direct la la FANATIK EXCLUSIV, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a explicat, de ce nu îl cheamă pe președintele Nicușor Dan la lansarea candidaturii.

Ce relație are Daniel Băluţă cu președintele Nicuşor Dan: ”Am făcut o grămadă de lucruri frumoase pentru bucureșteni”

Pe 2 noiembrie, Cătălin Drulă și-a lansat candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei, din partea USR. La eveniment a fost prezent și președintele României, Nicușor Dan. Prezent în platoul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, Daniel Băluță, candidatul PSD, a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă îl va chema pe șeful statului la evenimentul său de lansare.

L-am văzut pe domnul Nicușor Dan lângă domnul Drulă, la lansare. Va veni sau îl veți chema și dumneavoastră? Pentru că președintele trebuie să fie imparțial”, a fost întrebarea moderatorului.

Înainte de a spune dacă îl va chema sau nu pe șeful statului la evenimentul său de lansare a candidaturii, Daniel Băluță a ținut să remarce faptul că are o relație bună cu Nicușor Dan. În ciuda scandalului uriaș cunoscut de publicul larg, de la Planșeul Unirii, edilul de la Sectorul 4 spune că ”niciodată nu m-am simțit ne-susținut de președintele României”.

Președintele este imparțial. Niciodată nu m-am simțit ne-susținut de președintele României (n.r. moderator: Un mare rival. Ați avut meciuri în ultima vreme). Una este să ai meciuri și alta este să faci un inventar atunci când tragi linie. 

Gândiți-vă că disputa pe care am avut-o la Planșeul Unirii s-a soldat cu semnarea autorizației de construire. Cum pot să fiu eu supărat pe omul acela? Nu am cum. Rezultatul este cel pe care noi bucureștenii îl așteptăm.

(n.r. despre momentul în care au dat mâna la Cotroceni) Domnul președinte are un umor deosebit. Am lucrat niște ani împreună. Am făcut o glumă. Am bufnit în râs. Nu ai cum. Sunt o grămadă de lucruri frumoase pe care împreună le-am făcut pentru bucureșteni”, a spus Băluță.

Motivul pentru care Daniel Băluţă nu îl cheamă pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluță a explicat apoi motivul pentru care nu ar vrea ca Nicușor Dan să fie prezent la evenimentul lansării sale. Candidatul PSD recunoaște că nu ar fi deloc împăcat dacă președintele ar fi pus într-o situație delicată. De exemplu, să fie criticat de alți parteneri de Coaliție.

Singura graniță pe care nu vreau sub nicio formă să o ating este că nu nu vreau să-l pun pe omul ăsta într-o situație delicată, nu în fața colegilor mei, ci în fața criticilor altor oameni.

Pentru că dacă îl inviți la un eveniment îl inviți cu inima deschisă, de plăcere, nu ca să fie criticat sau judecat de altcineva. De aceea mă gândesc cu foarte multă atenție la lucrul ăsta, pentru că scopul pe care îl are o invitație.. un oaspete, nu îl chemi la tine ca să…îl pui într-o situație..

(Moderator: Nu vreți să-l puneți pe președinte într-o ipostază neplăcută. De aceea nu l-ați chema, nu din alte motive?) Nu am găsit cea mai bună soluție, astfel încât să nu-l pun pe om într-o situație delicată. Nu vreau să vină le evenimentul lansării mele și să fie criticat de alți parteneri de Coaliție”, a mai punctat Daniel Băluță.

