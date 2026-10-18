”De ce nu jucăm de la 17:00?” Soluția lui Andrei Nicolescu pentru a aduce mai mulți fani la stadion. Dezbatere aprinsă la Fanatik Superliga

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Dinamo și Rapid conduc în acest moment clasamentul din SuperLiga. Cele două formații bucureștene au ajuns la 5 victorii consecutive și stau instalate confortabil pe primele două locuri în campionat. În ciuda acestui aspect, la partidele acestor formații cam bate vântul în tribune și sunt multe locuri goale. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu (50 de ani) vine cu soluția pentru a aduce mai mulți fani la stadion: ”De ce nu jucăm de la 17:00?”.

Meciurile echipelor mari din SuperLiga, programate mai devreme? Andrei Nicolescu propune soluția pentru a aduce mai mulți fani la stadion

De îndată ce Arena Națională a redevenit disponibilă, echipa momentului din SuperLiga, Dinamo, a lăsat Arcul de Triumf și s-a mutat pe cel mai important stadion al țării. Aici, ”câinii” câștigă la foc automat. Vineri, 16 octombrie, Dinamo a trecut de FC Botoșani, scor 2-0, în etapa a 12-a a întrecerii interne. Partida s-a jucat în fața a doar 10 mii de spectatori.

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a fost invitat și președintele „alb-roșilor”, Andrei Nicolescu, a avut loc o dezbatere pe această temă a prezenței reduse a fanilor la meciurilor echipelor din Capitală. De remarcat că nici în Giulești, sâmbătă seara, la meciul Rapid – Corvinul Hunedoara, tribunele nu au fost pline, ba dimpotrivă, doar 7200 de suporteri au asistat la meci. Un alt aspect care poate influența prezența fanilor români pe stadioane este programarea partidelor. Televiziunile recurg la decalarea, în weekend, a orelor de start.

de peste 5 minute, din cauza faptului că televiziunile care dețin drepturile transmiteau Betis – Barcelona din La Liga, meci încheiat după ora 21:30. În aceste condiții, Andrei Nicolescu vine cu o soluție pentru a evita astfel de situații. Șeful din ”Ștefan cel Mare” propune ca, în weekend, partidele ”granzilor” să se joace mult mai devreme, pentru a se evita acel ”prime time” în care posturile TV preferă să transmită cu prioritate meciurile echipelor mari din Vest. În plus, asta ar însemna și o afluență mai mare de public la meciuri pe stadion.

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”Cred că ar trebui cumva noi, ca și cluburi, cel puțin pe sâmbătă și duminică, să evităm acest prime time. Adică echipele care sunt în prima parte a clasamentului trebuie să joace tot timpul în ora ultimă. Ora ultimă, în perioada de iarnă, nu mai e potrivită pentru audiență la stadion (…) De ce să nu se joace de la ora 17:00 sâmbătă? De ce să nu joace Rapidul sau FCSB-ul sau Dinamo de la 17, de la 18? Dacă tot nu suntem în stare să schimbăm această regulă în care depindem cumva de meciurile internaționale și ne alegem orele la care joacă echipele din România, în funcție de programul din Spania, din Italia și așa mai departe”, spune Nicolescu.

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De ce se amână un meci din SuperLiga cu 7 – 10 minute? Marcel Pușcaș: ”Pentru că cel din Occident e de mai bună calitate!”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (66 de ani), om de fotbal cu o vastă experiență, a scos în evidență nivelul extrem de scăzut al fotbalului intern. Aceste subliniază că, dacă nu ar fi fost nevoit , el nu se uita la meciul din SuperLiga. ”Eu mărturisesc că, dacă n-ar fi trebuit, de exemplu, să dau notele la Rapid – Corvinul, eu nu mă uitam la meci. Nu pot să nu mă uit la Barcelona și la Inter. Nu țin nici cu Dinamo, nici cu Rapid, nici cu Steaua, nici cu FCSB-ul. Încerc să fiu cât mai, mai obiectiv. Nu mă uit și ca mine probabil sunt foarte mulți alți foști fotbaliști. Am mai vorbit și cu foști colegi. Este un nivel extrem, extrem de scăzut”.

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Marcel Pușcaș a explicat apoi de ce meciurile din weekend disputate în SuperLiga au ajuns să fie decalate cu mai multe minute. Acesta vorbește de calitatea fotbalului oferit de echipe. ”De ce trebuie să se amâne un meci din campionatul României pentru Barcelona cu 7, 8, 9 sau 10 minute? Pentru că este de mai bună calitate. Statisticile din ultimele sezoane demonstrează foarte clar că spectatorii prezenți la totalul meciurilor din campionat nu ocupă 40% din capacitatea stadioanelor din țară.

Sunt meciuri la Craiova, echipă campioană, în care sunt 11-12 mii de spectatori la 30 de mii de locuri. Sunt meciuri pe Arena Națională la FCSB, în care sunt 7-8 mii de spectatori, deci 40% din capacitate. De ce? Și de ce în Liga a treia în Germania sunt 30 de mii?”, se întreabă analistul de la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu: ”E mai frumos să te uiți la echipele din România și apoi să vezi pe Barcelona”

La dezbaterea din platoul FANATIK SUPERLIGA a luat parte și fostul mare internațional Dănuț Lupu (59 de ani), care a jucat atât la Dinamo, cât și la Rapid. Acesta a spus că e mai indicat să te uiți în primă fază la un meci din SuperLiga, iar apoi la duelurile de 5 stele din campionatele uriașe ale Europei.

”Este mai frumos să te uiți la meciurile lui Dinamo, Rapid, iar apoi să te uiți la meciurile jucate de Barcelona cu alte echipe. Pentru că dacă vezi pe Barcelona la început, apoi nu-ți mai arde să te uiți la echipele din România”, a spus fostul mare jucător.