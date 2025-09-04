De ce nu l-a convocat Thomas Tuchel pe Trent Alexander-Arnold la naționala Angliei: „A fost o discuție dificilă”. Selecționerul i-a prezentat scuze lui Jude Bellingham

Anglia continuă campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 în luna septembrie, când va juca juca pe teren propriu cu Andorra și în deplasare contra Serbiei. Selecționerul Thomas Tuchel a dezvăluit de ce nu l-a convocat pentru această acțiune pe Trent Alexander-Arnold, fotbalistul transferat în această vară de Real Madrid.

De ce nu l-a convocat Thomas Tuchel pe Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold are un start nefast de sezon la Real Madrid. , englezul a avut o prestație dezamăgitoare, fiind înlocuit în minutul 68. Apoi, în etapa secundă, contra lui Real Oviedo, Xabi Alonso l-a preferat pe „veteranul” Dani Carvajal în banda dreaptă a defensivei, Trent fiind introdus pe teren spre final.

În acest context, fostul jucător al lui Liverpool a ratat și convocarea la echipa națională, iar selecționerul Thomas Tuchel a dezvăluit dialogul pe care l-a purtat cu fotbalistul. „Am vorbit cu Trent. A fost o discuție dificilă, dar mi-am dorit să audă din partea mea acest lucru (n.r. că nu va fi convocat).

A apreciat asta și a fost foarte clar că este disperat și nerăbdător să revină și să joace din nou pentru Anglia. A fost o decizie competitivă. Iar concurența a devenit mai ‘picantă’. În primul rând, cred că Trent este un jucător care are nevoie de încredere și de iubire din partea antrenorului și coechipierilor, atât de la club, cât și de la națională, dar și din partea fanilor. Are nevoie de asta”, a afirmat tehnicianul la conferința de presă, conform .

Ce jucători a preferat Thomas Tuchel în dauna lui Trent Alexander-Arnold

Tehnicianul german a convocat doi fundași dreapta pentru acțiunea din septembrie. Este vorba despre Reece James, căpitanul lui Chelsea, și Tino Livramento, de la Newcastle United, cu mențiunea că pe lista sa se află și Djed Spence, de la Tottenham, care poate evolua în ambele benzi ale defensivei.

„În acest moment, Reece are un ușor avantaj în această poziție, ținând cont de realizările sale de la ultimele două acțiuni, dar și de jocul prestat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Iar apoi l-am ales pe Tino Livramento datorită ritmului său și a faptului că ne oferă opțiuni în ambele benzi”, a declarat Tuchel.

Thomas Tuchel i-a cerut scuze lui Jude Bellingham

În iunie, după amicalul pe care Anglia l-a pierdut cu 1-3 contra Senegalului, Thomas Tuchel a făcut o declarație controversată cu privire la comportamentul lui Jude Bellingham, afirmând că mama sa consideră unele gesturi ale fundașului ca fiind „dezgustătoare”. Selecționerul a revenit asupra acestei afirmații și i-a cerut scuze lui Bellingham, .

„Am folosit acest cuvânt fără intenție, vreau să fie foarte clar. Nu am avut nicio intenție, nu a fost niciun mesaj ascuns, nu a existat vreo agendă. Înțeleg pe deplin că este responsabilitatea mea pentru aceste titluri apărute. Îmi pare rău pentru supărarea creată și pentru titlurile generate”, a transmis tehnicianul german.