De ce nu l-a folosit Mircea Lucescu niciun minut pe Alex Mitriță în dubla cu Cipru și Lituania

Alex Mitriță nu a fost introdus în meciul cu Lituania din deplasare. , Mircea Lucescu nu i-a mai dat minute nici în meciul cu Cipru și nici în meciul de la Kaunas.

Dănuț Lupu: „Eu cred că nici nu-l avantaja terenul”

În emisiunea , live în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe invitații permanenți ai lui Horia Ivanovici și-au dat cu părerea despre decizia lui Lucescu. Alex Mitriță nu a atins mingea deloc în meciul retur cu Lituania.

„Eu cred că nici nu-l avantaja terenul. Ți-am spus că nea Mircea e un antrenor care își schimbă greu primul 11. A câștigat trei meciuri cu acea formulă. A, doar dacă ia vreun jucător 4 galbene face schimbare. În rest nu prea face schimbări.

(n.r. crezi că Mitriță se va întoarce super frustrat?) Supărat au fost și alții care au intrat. Toți care au intrat au fost cam supărați. Și-ar fi dorit să joace mai mult, sau și-ar fi dorit să fie titulari. La echipa națională, toți vor să joace”, a spus Dănuț Lupu în ediția specială a FANATIK SUPERLIGA.

„Eu cred că, cu Mitriță, doar din punct de vedere tactic nu a fost introdus. Păi Mihăilă se apără de 2-3 ori mai bine ca el și l-a ajutat pe Sorescu foarte mult în prima parte. Că noi nu am început meciul așa de bine. Eu cred că doar din punct de vedere tactic. Nea Mircea știa unde au ei puncte bune.

Vedeți din toată grupa asta, cele două meciuri cu Lituania au fost cele mai grele. Știa care sunt problemele și eu cred că doar din punct de vedere tactic. Și echipa a câștigat cu cei din față, cei trei”, a adăugat și Adrian Ilie.

Ianis Hagi i-a luat fața lui Alex Mitriță

În viziunea lui Adrian Ilie, Mircea Lucescu a ales mai bine să-l utilizeze pe Ianis Hagi decât pe Alex Mitriță. De aceea fiul lui Gică Hagi a pășit pe gazon spre fluierul de final al partidei.

„A gândit în timpul meciului, mai ales că scorul era 1-1, 2-1 la limită strânsă, a ales să-l folosească pe Ianis Hagi”, a spus Cobra Ilie. Dănuț Lupu a revenit la ceea ce a spus mai devreme: „Toți care au intrat n-au fost mulțumiți și n-au intrat să dea 100%”.

„Rezultatele îi dau dreptate antrenorului. Și personalitatea lui Mircea Lucescu îi cam apasă. Dacă era alt antrenor, poate. Haide să ne uităm pe bancă: Alibec, personalitate, Mitriță, personalitate, Florinel Coman, personalitate, Olaru. Niciunul nu prea mârâie. Cu alt antrenor poate”, a fost de părere Vivi Răchită.

Așa cum a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu este convins că nicio rezervă de pe bancă nu îi poate înlocui pe cei 11 cu care Mircea Lucescu defilează aproape meci de meci: „La ora actuală, nicio rezervă nu poate să fie titular înafară de cei 11 care joacă. Nici măcar Mitriță. Mitriță e un jucător care nu face faza de apărare”.

Mitriță este un jucător căruia îi place să joace

„Mitriță e un jucător care poate fi introdus, așa cum a fost introdus la meciul de acasă cu Lituania, atunci când echipa nu are spații, nu are soluții. Mitriță îți poate destabiliza o echipă care se apără supranumeric.

Dar noi am început foarte bine majoritatea meciurilor, mai puțin aseară. Dar Mitriță este un jucător care, așa cum am spus, ca la meciul de acasă. (n.r. va fi apăsat puțin?) Puțin, da. Dacă unui jucător nu-i pasă că joacă, înseamnă că nu are ce să caute la echipa națională. Dacă nu ești supărat și te bucuri că ești și tu pe acolo, mai bine nu mai vii la echipa națională”, a rostit Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

În opinia lui Răchită, . Ar putea pune pariu că Mircea Lucescu îi va da minutele necesare mijlocașului Universității Craiova la prima selecționată.

„Mitriță nu e genul ăsta. Lui îi place să joace, va avea și el șansa și sunt convins că Mircea Lucescu în următoarele două meciuri îi va da minute”, a adăugat Vivi Răchită.

Așa cum a precizat și Remus Răureanu în platou, Mitriță este obișnuit cu popularitatea de care se bucură la Craiova. Contrar figurii sale la echipa națională, mijlocașul este vedeta oltenilor.

„Sigur suferă și din orgoliu. La Craiova are statut de vedetă a echipei acolo. Din vedetă la clubul tău să devii rezervă la națională, mi se pare că n-ai cum să nu suferi. Până la urmă și din orgoliu: ‘Băi, eu sunt seful vestiarului într-un club important din România. Am devenit maimuțoiul vostru?’ Sunt convins că așa gândește”, a spus Remus Răureanu.

DE CE NU L-A FOLOSIT NICIUN MINUT Mircea Lucescu pe Alex Mitriță cu Cipru și Lituania”