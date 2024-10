De ce nu l-a invitat Marcel Ciolacu pe Gică Hagi la întâlnirea cu Joan Laporta, președintele Barcelonei

Marcel Ciolacu a spus motivele pentru care nu l-a invitat pe Guvern pe Gică Hagi atunci când s-a întâlnit cu președintele Barcelonei Joan Laporta.

De ce nu a fost chemat Gică Hagi la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Joan Laporta

Joan Laporta a fost în România cu ocazia inaugurării Barca Academy Romania. La scurt timp după eveniment, A lipsit însă Gică Hagi, fotbalist pe Camp Nou în perioada 1994-1996.

ADVERTISEMENT

Premierul României l-a cunoscut pe „Regele” fotbalului românesc și a sesizat că nu îi place alăturarea cu lumea politică. Șeful Guvernului e un microbist înrăit. și cu a fost pe stadionul la ultimul meci al „Generației de Aur”.

„Un om foarte serios (n.r. – Gică Hagi). Are o teamă când faci poză cu el. Nu îi place. ‘Gică, am fost și eu în vestiare’. Are o reținere. Nu forțăm. Și acum când a fost întâlnirea cu președintele de la Barcelona și l-am invitat doar pe Gică Popescu.

ADVERTISEMENT

I-am zis ‘Băi, am văzut că lui Hagi nu îi place’. Nu am făcut asta niciodată și nu am să fac. Am făcut poze și în vestiar după meciul cu Generația de Aur. Sunt și eu om. Și am mulțumiri personale. Nu doar să îmi pun pe TikTok sau pe Facebook.

(n.r. – Și-a riscat averea Hagi) A avut și bune și rele, dar câți sunt acum la națională? 60% din jucătorii lui nu sunt la națională? Are cea mai bună academie”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate la „Sport și politică cu Horia Ivanovici”.

ADVERTISEMENT

România, elogiată de președintele Barcelonei

Joan Laporta a rămas plăcut impresionat de exeperiența trăită în România, în special după întâlnirea cu primul ministru Marcel Ciolacu. Președintele catalanilor a elogiat țara noastră.

„După cum ştiţi suntem foarte selectivi când vine vorba de cerinţe. Am ales România pentru locaţia sa, pentru caracterul oamenilor săi.

ADVERTISEMENT

Avem un club care, anul acesta, pe 29 noiembrie, va sărbători 125 de ani de istorie”, a spus Joan Laporta, la întâlnirea de la Guvernul României.

De ce nu l-a chemat Marcel Ciolacu pe Gică Hagi la întâlnirea cu Joan Laporta