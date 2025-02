De ce nu l-a mai vrut Gigi Becali pe Koljic la FCSB: „Îl sun pe Rotaru acum! Să-mi dea 75 de mii, că i-am făcut jocul”

Transferul lui Elvir Koljic la FCSB a picat pe ultima sută de metri. La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit de ce nu l-a mai vrut pe fostul atacant de la Universitatea Craiova, care a fost prezentat oficial la Rapid București.

Gigi Becali nu l-a mai vrut pe Elvir Koljic la FCSB! Mesaj pentru Rotaru: „Îl sun acum! Să-mi dea 75 de mii, că i-am făcut jocul”

l-a cedat pe Elvir Koljic la Rapid București, nu la FCSB. Giuleștenii au plătit 350.000 de euro pentru transferul vârfului bosniac, care a marcat trei goluri în sezonul 2024-2025 din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit de ce nu l-a mai vrut pe Elvir Koljic la FCSB. Emisiunea poate fi urmărită live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„De ce să am o părere de rău dacă nu l-am mai vrut. I-am scris lui Rotaru și i-am mulțumit. M-am răzgândit și gata, nu trebuie să le știți pe toate. Sunt unele lucruri care nu îmi folosesc la nimic dacă le spun, pentru ce să spun, nu e în avantajul meu.

ADVERTISEMENT

Ce rost are să spun de ce? Nu l-am mai vrut! Rotaru nu are niciun fel de vină, el a făcut ce trebuia să facă în casa lui. Șucu s-a băgat, dar nu știa că nu-l mai vreau. Au sărit repede, dar nu știa că nu-l mai vreau. Au crezut că îi fură jucătorul lui Becali, dar au furat ceva ce nu își mai dorea Becali.

(n.r. I-a costat și mai mult, domnul Rotaru ne-a spus că Rapid a plătit 350.000 de euro) Eu i-aș fi dat 200.000 de euro, o să vorbesc cu Rotaru să îmi dea jumătate din 150.000. Îl sun pe Rotaru acum, să îmi dai 75.000 că ți-am făcut jocul. Măcar 50.000 să îmi dea, mă cert cu el”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Totul despre transferul lui Elvir Koljic la Rapid: „Nu putem s-o lălăim, deja au trecut două zile”

Mihai Rotaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA. Finanțatorul Universității Craiova a spus și câți bani au plătit giuleștenii pentru atacantul bosniac.

„În mod normal, a doua zi (n.r. miercuri) trebuia să fie la vizita medicală. L-au chemat abia ieri dimineaţa (n.r. joi). A fost acolo. A şi făcut vizita medicală. În jurul orei 12:00 am primit telefon de la Rapid. Dacă există posibilitatea de a-l transfera ei pe Elvir Koljic.

ADVERTISEMENT

L-am sunat pe Gigi fără să îi spun că am o altă ofertă: «Băi, Gigi, nu putem s-o lălăim, deja au trecut două zile! Dă-mi un termen limită». M-a sunat la 16:30 şi mi-a spus că facem, dar abia mâine (n.r. vineri). Elvir era la RMN.

În acel moment, am bătut palma cu Rapidul, undeva la peste 350.000 de euro plus bonusuri. Eu eram plecat din ţară. M-am întors, la 10:00 seara ne-am văzut la mine acasă şi am închis tranzacţia. Asta este pe scurt istoria. Trebuia să mă întorc azi, m-am întors cu o zi mai devreme”, spunea Mihai Rotaru.

Gigi Becali DEZVALUIE de ce NU L-A MAI VRUT pe Koljic la FCSB: „I-am scris lui Mihai Rotaru!”