De ce nu l-a vrut, de fapt, Mihai Stoica pe Louis Munteanu la FCSB. Comparația cu Mitriță și motivul pentru care atacantul nu joacă nici în SUA

Atacantul român a fost una dintre marile dorințe ale lui Gigi Becali (67 de ani). În cele din urmă, Munteanu n-a ajuns la FCSB, spre bucuria lui Mihai Stoica (60 de ani). De ce nu l-a vrut, de fapt, președintele C.A. al campioanei.

Mihai Stoica nu îl place pe Louis Munteanu

Un mare admirator al lui Louis Munteanu, Gigi Becali voia să plătească 4.500.00 de euro pentru a îl transfera anul trecut de la CFR Cluj. Patronul FCSB nu s-a înțeles însă cu fotbalistul la salariu, iar afacerea a picat. Totuși, atacantul român nu a rupt gura târgului, încă, în MLS. A jucat până acum doar trei meciuri, fără să aibă însă vreo realizare.

„În America, unii rup, alții nu rup. Nu l-am vrut pentru că eu văd altfel jocul. E adevărat că nu am gândit niciodată un sistem cu 2 atacanți. Într-un sistem cu 2 atacanți, Louis e un jucător foarte interesant. În sistemul ăsta, cu un singur vârf de careu, nu l-am văzut, pentru că el e doar un jucător de execuție. Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte. Dacă îl scoți în careu, e o problemă. Bîrligea e un jucător pentru sistemul ăsta. Atunci când intră din primul minut să se lupte cu adversarii. Nu când crede că adversarii sunt ușor de depășit și se transformă într-un fotbalist care se vede mai rafinat și nu un luptător. Bîrligea e foarte bun când e Bîrligea pe care îl știm noi. Când făcea alunecare cu RFS, care se ducea în pressing la portar cu Midtjylland și marca cu pieptul, ăla e Bîrligea. Louis Munteanu este rafinat, marcator”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Comparația cu Alex Mitriță

În schimb, Alexandru Mitriță, fotbalist plecat în China, la Zhejiang, care a plătit 2.000.000 de euro pentru a îl lua de la Craiova, . În 19 meciuri, playmakerul oltean a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive. „(n.r. – Unde s-a pierdut?) O fi fost dezamăgit că nu a plecat. Dar acum n-ar trebui să mai fie dezamăgit. A plecat acolo și trebuie să facă diferența. Un milion de dolari e un salariu extraordinar. Eu știu că Mitriță a făcut diferența acolo, dar e un campionat ciudat și MLS. Înțeleg de la oameni care urmăresc MLS că are pe post un contracandidat care are alte calități, e un luptător. Nu știu și nici nu urmăresc MLS. Bănuiesc că ar fi fost convocat acum la națională, dacă n-ar fi fost accidentat.

Poate are nevoie de acomodare, a schimbat campionat, a schimbat continent, mod de viață. Nu e ușor. (n.r. – Mitriță s-a dus în China și îi rupe p-ăia) O să ai surpriza să vezi în China jucători care dau randament foarte bun și pe care noi îi știm. Și nu au fost cine știe ce”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

