De ce nu-l joacă Reghecampf pe Batubinsika?! Cifrele nu mint!

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Dylan Batubinsika a venit la FCSB cu un CV impresionant și cu statutul de internațional al Republicii Democrate Congo. Fundașul central a fost convocat inclusiv la Cupa Mondială din 2026, însă nu a bifat niciun minut la turneul final. După un început de sezon în care a prins primul 11, africanul a pierdut lupta pentru primul 11. FANATIK a analizat cifrele Wyscout pentru a afla dacă nemulțumirile sale sunt justificate și de ce Laurențiu Reghecampf preferă cuplul Joyskim Dawa – André Duarte.

Dylan Batubinsika, de la Cupa Mondială la banca de rezerve a FCSB!

Transferul lui Dylan Batubinsika a fost privit ca o mutare importantă pentru defensiva roș-albaștrilor. Fundașul central avea experiență în campionate puternice, evoluase în cupele europene și făcea parte din circuitul echipei naționale a Republicii Democrate Congo. Jucase în Franța, Belgia, Portugalia, Israel și Grecia. Trecuse pe la Saint-Étienne, Antwerp, Famalicão, Maccabi Haifa și Larissa. Avea inclusiv cinci apariții în Champions League pentru formația israeliană, în sezonul 2022-2023.

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În plus, convocarea la Cupa Mondială din 2026 reprezenta un argument important în favoarea sa. Chiar dacă nu a fost utilizat la turneul final, simpla prezență în lotul naționalei confirma că fundașul se afla în atenția selecționerului. Batubinsika bifase minute importante în preliminarii, într-o națională care dispune de fotbaliști legitimați la cluburi precum Freiburg, Como sau Aston Villa.

Dawa și Duarte au pus stăpânire pe defensiva FCSB!

Batubinsika a prins primul 11 în primele săptămâni la FCSB și se anunța un om de bază în defensiva roș-albaștrilor. Situația s-a schimbat însă după ce fundașul a acuzat o problemă medicală și a făcut o vizită în Serbia, la celebra Marijana Kovačević. De atunci, congolezul a stat mai mult pe banca de rezerve. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

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De la , Dawa și Duarte au devenit principalele soluții pentru cele două posturi de fundaș central. În plus, Mihai Popescu a revenit și el după accidentarea care l-a ținut luni întregi pe tușă. Concurența pentru un loc în centrul defensivei FCSB se anunță tot mai serioasă.

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Întrebarea este dacă Batubinsika are motive sportive să fie nemulțumit sau dacă decizia lui Reghecampf este justificată. FANATIK a analizat rapoartele Wyscout ale lui Batubinsika, Dawa și Duarte, folosind statisticile din actualul sezon al SuperLigii. În plus, am analizat separat și prestațiile congolezului din preliminariile Cupei Mondiale.

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Indicator Batubinsika Dawa Duarte Meciuri 8 12 11 Titularizări 7 12 11 Minute jucate 680 1.089 994 Recuperări / 90 min. 10,59 11,40 12,49 Recuperări după contrapresing / 90 min. 4,10 3,97 4,80 Dueluri defensive / 90 min. 3,31 5,04 2,72 Dueluri defensive câștigate 48% 65,57% 50% Dueluri aeriene / 90 min. 4,37 3,88 3,17 Dueluri aeriene câștigate 75,76% 68,09% 65,71% Pase / 90 min. 60,09 45,95 56,41 Precizia paselor 92,73% 85,97% 88,76% Lungimea medie a paselor 18,64 m 20,63 m 21,28 m Pase progresive / 90 min. 6,09 5,29 7,97 Conducerea progresivă a mingii / 90 min. 0,26 0,17 0,36

Prima diferență apare la numărul de minute. Potrivit rapoartelor Wyscout, Batubinsika a adunat 680 de minute în opt partide din SuperLiga, dintre care șapte începute ca titular. În schimb, Joyskim Dawa a bifat 1.089 de minute în 12 meciuri, iar André Duarte a ajuns la 994 de minute în 11 apariții. Ambii au început din primul minut toate partidele de campionat în care au fost utilizați.

Dawa îl bate clar pe Batubinsika la duelurile defensive! Cifrele care îi dau dreptate lui Reghecampf. Cum se descurcă Duarte

Joyskim Dawa are un avantaj important față de Batubinsika atunci când vine vorba despre duelurile defensive. Camerunezul intră, în medie, în 5,04 confruntări la fiecare 90 de minute și câștigă 65,57% dintre ele. În schimb, Batubinsika participă la numai 3,31 dueluri și are un procentaj de reușită de 48%. Cu alte cuvinte, congolezul pierde mai mult de jumătate dintre confruntările defensive în care este implicat.

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Cum stau cei trei fundași în topurile din Superliga

Indicator Batubinsika Dawa Duarte Recuperări Locul 29 Locul 22 Locul 15 Recuperări după contrapresing Locul 30 Locul 33 Locul 19 Dueluri defensive Locul 56 Locul 24 Locul 60 Dueluri aeriene Locul 12 Locul 17 Locul 32 Numărul paselor Locul 8 Locul 34 Locul 14 Pase progresive Locul 44 Locul 53 Locul 18 Conducerea progresivă a mingii Locul 36 Locul 44 Locul 29

Duarte are, în schimb, alte calități. Portughezul recuperează 12,49 mingi la fiecare 90 de minute, fiind cel mai bun dintre cei trei fundași ai FCSB la acest capitol. Dawa ajunge la 11,40 recuperări, iar Batubinsika la 10,59. Din nou, congolezul se află în urma concurenților săi.

Există însă și parametri la care Batubinsika stă mai bine decât rivalii săi. Fundașul congolez are cele mai bune cifre la pasare dintre cei trei stoperi ai FCSB. În medie, distribuie 60,09 pase la fiecare 90 de minute, cu o precizie de 92,73%. Duarte ajunge la 56,41 pase, cu 88,76% reușite, în timp ce Dawa rămâne la 45,95 pase și o precizie de 85,97%.

Indicator Batubinsika Dawa Duarte Pase / 90 min. 60,09 45,95 56,41 Precizia paselor 92,73% 85,97% 88,76% Lungimea medie a paselor 18,64 m 20,63 m 21,28 m Pase progresive / 90 min. 6,09 5,29 7,97 Loc în SuperLiga la pase progresive 44 53 18 Conducerea progresivă a mingii / 90 min. 0,26 0,17 0,36 Loc în SuperLiga la conducerea progresivă 36 44 29

Reghecampf mizează pe Dawa și pentru jocul său aerian în faza de atac. Fundașul camerunez este unul dintre cei mai periculoși stoperi din SuperLiga României. Are un singur gol marcat, însă la fazele fixe este principala țintă a centrărilor trimise în careul advers. În schimb, Batubinsika, mai scund cu câțiva centimetri decât Dawa și Duarte, nu a reprezentat un pericol la fel de mare pentru porțile adverse.

Indicator Batubinsika Dawa Duarte Goluri 0 1 0 Pase decisive 0 0 0 Șuturi 5 13 5 Șuturi pe poartă 1 3 1 Precizia șuturilor 20% 23,1% 20% Șuturi / 90 min. 0,71 1,27 0,54 Șuturi pe poartă / 90 min. 0,14 0,29 0,11

Batubinsika, patru meciuri ca titular în preliminariile Cupei Mondiale! Cum s-a descurcat

Dylan Batubinsika nu a fost un simplu spectator în campania de calificare a Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială din 2026. Fundașul ajuns între timp la FCSB a început ca titular patru partide, toate disputate în 2025, împotriva Sudanului de Sud, Mauritaniei și Senegalului. A jucat de fiecare dată în centrul defensivei, iar naționala sa a obținut trei victorii și a suferit o singură înfrângere.