Sport

De ce nu-l joacă Reghecampf pe Batubinsika?! Cifrele nu mint!

Alex Bodnariu
04.11.2026 | 19:20
De ce nul joaca Reghecampf pe Batubinsika Cifrele nu mint
SPECIAL FANATIK
Dylan Batubinsika, de la Cupa Mondială la banca de rezerve a FCSB!
Dylan Batubinsika a ajuns rezervă la FCSB și este nemulțumit. FANATIK a pus față în față cifrele Wyscout ale congolezului, lui Dawa și Duarte. Rezultatele surprind!
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Dylan Batubinsika a venit la FCSB cu un CV impresionant și cu statutul de internațional al Republicii Democrate Congo. Fundașul central a fost convocat inclusiv la Cupa Mondială din 2026, însă nu a bifat niciun minut la turneul final. După un început de sezon în care a prins primul 11, africanul a pierdut lupta pentru primul 11. FANATIK a analizat cifrele Wyscout pentru a afla dacă nemulțumirile sale sunt justificate și de ce Laurențiu Reghecampf preferă cuplul Joyskim Dawa – André Duarte.

Dylan Batubinsika, de la Cupa Mondială la banca de rezerve a FCSB!

Transferul lui Dylan Batubinsika a fost privit ca o mutare importantă pentru defensiva roș-albaștrilor. Fundașul central avea experiență în campionate puternice, evoluase în cupele europene și făcea parte din circuitul echipei naționale a Republicii Democrate Congo. Jucase în Franța, Belgia, Portugalia, Israel și Grecia. Trecuse pe la Saint-Étienne, Antwerp, Famalicão, Maccabi Haifa și Larissa. Avea inclusiv cinci apariții în Champions League pentru formația israeliană, în sezonul 2022-2023.

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În plus, convocarea la Cupa Mondială din 2026 reprezenta un argument important în favoarea sa. Chiar dacă nu a fost utilizat la turneul final, simpla prezență în lotul naționalei confirma că fundașul se afla în atenția selecționerului. Batubinsika bifase minute importante în preliminarii, într-o națională care dispune de fotbaliști legitimați la cluburi precum Freiburg, Como sau Aston Villa.

Dawa și Duarte au pus stăpânire pe defensiva FCSB!

Batubinsika a prins primul 11 în primele săptămâni la FCSB și se anunța un om de bază în defensiva roș-albaștrilor. Situația s-a schimbat însă după ce fundașul a acuzat o problemă medicală și a făcut o vizită în Serbia, la celebra Marijana Kovačević. De atunci, congolezul a stat mai mult pe banca de rezerve. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că această situație a provocat primele nemulțumiri. Batubinsika își dorește să joace mai mult.

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De la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, Dawa și Duarte au devenit principalele soluții pentru cele două posturi de fundaș central. În plus, Mihai Popescu a revenit și el după accidentarea care l-a ținut luni întregi pe tușă. Concurența pentru un loc în centrul defensivei FCSB se anunță tot mai serioasă.

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Întrebarea este dacă Batubinsika are motive sportive să fie nemulțumit sau dacă decizia lui Reghecampf este justificată. FANATIK a analizat rapoartele Wyscout ale lui Batubinsika, Dawa și Duarte, folosind statisticile din actualul sezon al SuperLigii. În plus, am analizat separat și prestațiile congolezului din preliminariile Cupei Mondiale.

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IndicatorBatubinsikaDawaDuarte
Meciuri81211
Titularizări71211
Minute jucate6801.089994
Recuperări / 90 min.10,5911,4012,49
Recuperări după contrapresing / 90 min.4,103,974,80
Dueluri defensive / 90 min.3,315,042,72
Dueluri defensive câștigate48%65,57%50%
Dueluri aeriene / 90 min.4,373,883,17
Dueluri aeriene câștigate75,76%68,09%65,71%
Pase / 90 min.60,0945,9556,41
Precizia paselor92,73%85,97%88,76%
Lungimea medie a paselor18,64 m20,63 m21,28 m
Pase progresive / 90 min.6,095,297,97
Conducerea progresivă a mingii / 90 min.0,260,170,36

Prima diferență apare la numărul de minute. Potrivit rapoartelor Wyscout, Batubinsika a adunat 680 de minute în opt partide din SuperLiga, dintre care șapte începute ca titular. În schimb, Joyskim Dawa a bifat 1.089 de minute în 12 meciuri, iar André Duarte a ajuns la 994 de minute în 11 apariții. Ambii au început din primul minut toate partidele de campionat în care au fost utilizați.

Dawa îl bate clar pe Batubinsika la duelurile defensive! Cifrele care îi dau dreptate lui Reghecampf. Cum se descurcă Duarte

Joyskim Dawa are un avantaj important față de Batubinsika atunci când vine vorba despre duelurile defensive. Camerunezul intră, în medie, în 5,04 confruntări la fiecare 90 de minute și câștigă 65,57% dintre ele. În schimb, Batubinsika participă la numai 3,31 dueluri și are un procentaj de reușită de 48%. Cu alte cuvinte, congolezul pierde mai mult de jumătate dintre confruntările defensive în care este implicat.

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Cum stau cei trei fundași în topurile din Superliga

IndicatorBatubinsikaDawaDuarte
RecuperăriLocul 29Locul 22Locul 15
Recuperări după contrapresingLocul 30Locul 33Locul 19
Dueluri defensiveLocul 56Locul 24Locul 60
Dueluri aerieneLocul 12Locul 17Locul 32
Numărul paselorLocul 8Locul 34Locul 14
Pase progresiveLocul 44Locul 53Locul 18
Conducerea progresivă a mingiiLocul 36Locul 44Locul 29

Duarte are, în schimb, alte calități. Portughezul recuperează 12,49 mingi la fiecare 90 de minute, fiind cel mai bun dintre cei trei fundași ai FCSB la acest capitol. Dawa ajunge la 11,40 recuperări, iar Batubinsika la 10,59. Din nou, congolezul se află în urma concurenților săi.

Există însă și parametri la care Batubinsika stă mai bine decât rivalii săi. Fundașul congolez are cele mai bune cifre la pasare dintre cei trei stoperi ai FCSB. În medie, distribuie 60,09 pase la fiecare 90 de minute, cu o precizie de 92,73%. Duarte ajunge la 56,41 pase, cu 88,76% reușite, în timp ce Dawa rămâne la 45,95 pase și o precizie de 85,97%.

IndicatorBatubinsikaDawaDuarte
Pase / 90 min.60,0945,9556,41
Precizia paselor92,73%85,97%88,76%
Lungimea medie a paselor18,64 m20,63 m21,28 m
Pase progresive / 90 min.6,095,297,97
Loc în SuperLiga la pase progresive445318
Conducerea progresivă a mingii / 90 min.0,260,170,36
Loc în SuperLiga la conducerea progresivă364429

Reghecampf mizează pe Dawa și pentru jocul său aerian în faza de atac. Fundașul camerunez este unul dintre cei mai periculoși stoperi din SuperLiga României. Are un singur gol marcat, însă la fazele fixe este principala țintă a centrărilor trimise în careul advers. În schimb, Batubinsika, mai scund cu câțiva centimetri decât Dawa și Duarte, nu a reprezentat un pericol la fel de mare pentru porțile adverse.

IndicatorBatubinsikaDawaDuarte
Goluri010
Pase decisive000
Șuturi5135
Șuturi pe poartă131
Precizia șuturilor20%23,1%20%
Șuturi / 90 min.0,711,270,54
Șuturi pe poartă / 90 min.0,140,290,11

Batubinsika, patru meciuri ca titular în preliminariile Cupei Mondiale! Cum s-a descurcat

Dylan Batubinsika nu a fost un simplu spectator în campania de calificare a Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială din 2026. Fundașul ajuns între timp la FCSB a început ca titular patru partide, toate disputate în 2025, împotriva Sudanului de Sud, Mauritaniei și Senegalului. A jucat de fiecare dată în centrul defensivei, iar naționala sa a obținut trei victorii și a suferit o singură înfrângere.

IndicatorSudanul de Sud (1-0)Mauritania (2-0)Sudanul de Sud (4-1)Senegal (2-3)
Minute jucate1029695102
Pase reușite58/60 (97%)10/16 (63%)56/61 (92%)16/20 (80%)
Dueluri câștigate9/13 (69%)12/17 (71%)5/8 (63%)5/10 (50%)
Dueluri aeriene câștigate3/7 (43%)5/7 (71%)4/4 (100%)2/4 (50%)
Intercepții2524
Recuperări915912
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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