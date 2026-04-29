Sport

De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”

Mihai Stoica a exclus o eventuală instalare pe banca tehnică de la FCSB a lui Marius Șumudică, iar antrenorul român a reacționat ulterior. Care este adevăratul motiv pentru care MM nu îl vrea la echipă.
Mihai Dragomir
29.04.2026 | 10:30
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a spus de ce este împotriva venirii lui Marius Șumudică la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB a rămas fără un antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Numele lui Marius Șumudică a apărut ca posibil înlocuitor, însă Mihai Stoica s-a opus vehement unui asemenea scenariu. Tehnicianul român a reacționat ulterior, iar acum MM a explicat adevăratul motiv din spatele opunerii sale ca „Șumi” să preia banca tehnică a bucureștenilor.

Cum l-a caracterizat Mihai Stoica pe Marius Șumudică

Marius Șumudică a auzit declarațiile lui Mihai Stoica, însă nu a dorit să intre în conflict cu oficialul ”roș-albaștrilor”. „Șumi” consideră că sunt antrenori români peste mulți străini care ar putea ajunge în România. Duminică, 26 aprilie, MM a revenit asupra subiectului și l-a caracterizat în direct pe tehnicianul român.

ADVERTISEMENT

„În Turcia e complicat. Doar Șumudică poate să antreneze, nu zic ironic. Am văzut reacția lui și el a înțeles foarte bine. Eu n-am ceva împotriva lui ca antrenor. E un antrenor de valoare. Eu cum consider un antrenor de valoare? Nu neapărat că a câștigat campionatul cu Astra, pentru că au mai fost antrenori care au câștigat campionate, dar atâta timp cât tu scoți West Ham în Europa și mergi mai departe în Europa cu rezultate, înseamnă că ești un antrenor bun, pentru că aia nu era o echipă care să depășească adversari de valoare în Europa! Șumudică știe foarte bine că nimeni nu contestă valoarea lui ca tehnician. Și asta am spus-o și când ne-am certat. Am o părere bună despre el. Și despre el și despre staff-ul lui”, a spus Mihai Stoica.

Momentul care l-a făcut pe Mihai Stoica să se opună total venirii lui Marius Șumudică la FCSB

Ulterior, Mihai Stoica a explicat unde s-a produs marea ruptură dintre Marius Șumudică și FCSB. Totul a pornit mai ales de la disputele avute sezonul trecut, când Șumudică era antrenor la Rapid și a avut mai multe momente în care, fie în timpul, fie după meciurile cu campioana României, avea reacții nepotrivite.

ADVERTISEMENT
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Digi24.ro
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani

„Problema este că acum un an de zile, comportamentul pe care l-a avut el vizavi de galeria noastră a pus stop. Nu cred că ar fi venit nici el. Nu poate să existe o colaborare între el și noi din moment ce el a fost… Băi, eu ce fac? Peluza Nord a fost poate cel mai important jucător al nostru de când Mustață a reușit să îi aducă înapoi.

ADVERTISEMENT
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral...
Digisport.ro
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"

Păi și atunci, eu renunț la cel mai important jucător al nostru? Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată! N-am cum să fac așa ceva. Țineți minte că făcuseră japoneze din alea împotriva lui Șumudică, pentru că el i-a provocat. Bannerele alea cu două bețe. Cum să fac vreodată așa ceva, nu se pune problema. Iar Gigi știe chestia asta și nici nu e nevoie să-i să-i mai spun eu, să subliniez chestia asta, că știe. Adică pentru Gigi, Peluza Nord e extrem de importantă”, a punctat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Cum a stârnit Marius Șumudică panica la FCSB. „Eu nu mai stau, plec!”

MM a abordat și o notă mai comică legată de numele lui Marius Șumudică, dezvăluind că membrii staff-ului de la FCSB au lansat gluma că antrenorul român chiar vine la echipă. Cea mai hilară reacție a venit din partea crainicului de la stadion.

„Avem noi în staff glumeții noștri: ‘Noi am vorbit, vine Șumudică’. Au început: ‘Eu plec, eu nu mai stau, eu nu știu…’. Ultimul care a luat-o în serios rău de tot a fost crainicul de la stadion. După ce i-am zis că vine Șumudică antrenor, zice: ‘Nu înțelegeți că eu nici măcar nu nu-i pronunț numele când e la alte echipe. Cum să faceți așa ceva? Cum să-l anunț? Nu, nu, nu!’”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 21 este numărul meciurilor în care Marius Șumudică a întâlnit FCSB în cariera de antrenor
  • 6 victorii, 4 remize și 11 eșecuri este bilanțul antrenorului român împotriva „roș-albaștrilor”

Cine e fotbalistul care a „spart” un milion de euro pentru coechipierii lui,...
Fanatik
Cine e fotbalistul care a „spart” un milion de euro pentru coechipierii lui, oferindu-le cadouri scumpe
Florin Tănase știe exact de ce a ajuns FCSB în play-out: „De cel...
Fanatik
Florin Tănase știe exact de ce a ajuns FCSB în play-out: „De cel puțin 10 ori s-a întâmplat asta”
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor...
Fanatik
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai...
iamsport.ro
Un club din SuperLiga ar urma să fuzioneze cu altă echipă, iar mai mulți membri ai Generației de Aur ar fi așteptați să semneze: 'Ăsta e următorul pas'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!