”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare

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În perioada în care, alături de soția și de familia sa, a locuit la Brașov, acolo unde era conducător al echipei de fotbal locale, Mitică Dragomir a trecut printr-o dramă fără margini. Fiul său cel mai mare a murit în somn, la vârsta de doar 18 ani. Fostul șef al LPF a făcut, la FANATIK, dezvăluiri cutremurătoare despre cel mai greu moment din viața sa.

Drama fără margini prin care a trecut Mitică Dragomir. Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare

În ediția de luni, 13 iulie, a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, invitatul permanent a fost întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă se teme de moarte. Dumitru Dragomir nu a stat pe gânduri și a dat un răspuns direct: ”Mie nu mi-e frică de moarte. Dacă mă curăț mâine… nu mai simt nimic. După ce mor, nu mai simt nimic. Nu mi-e frică de nimic”.

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. De aproape patru decenii, de când fiul său cel mare, Manuel, murea în somn la doar 18 ani, Dragomir admite că îl întreabă mereu pe Dumnezeu de ce nu l-a luat pe el, care e un păcătos. ”De când Dumnezeu l-a luat pe fiul meu, tot mă gândesc: ‘Doamne, de ce nu m-ai luat pe mine, care sunt un păcătos?’. Eu sunt un păcătos. Și am fost credincios. Eu am fost credincios”, spune fostul șef al LPF.

Dragomir continuă apoi mărturisirile cutremurătoare și spune că fiul său a încetat din viață fără să fie bolnav nici măcar o dată. Tânărul s-a stins în somn, după ce s-a înecat cu propria vomă. ”Când am văzut …Cum să-mi ia mie…cum să moară fără să fie bolnav o dată? N-a fost o dată bolnav în viața lui, ai mai pomenit așa ceva? I-a venit să vomite noaptea în somn și a murit lângă fratele cel mic, în pat. Era tun. Trecut prin controale medicale, prin tot”, adaugă Mitică.

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Cine a fost fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: juca la echipa națională de juniori și era una dintre marile speranțe ale țării

Drama care a lovit familia Dragomir în anul 1987 este cu atât mai greu de explicat cu cât . Acesta juca la echipa națională de juniori, iar la FC Brașov, clubul local, era titular la doar 17 ani. Mitică se întreabă din nou, de ce Dumnezeu i-a luat copilul atât de repede și nu l-a luat pe el ”care a făcut toate prostiile lumii”.

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”(n.r. Manuel Dragomir) Era titularul echipei naționale de juniori. Juca titular la Brașov la 17 ani. Era unul din marile talente ale acestei țări. Controale medicale săptămânale, lunare. Și i-a venit să vomite… Și s-a sufocat. Dormea profund. Într-adevăr, dormea profund așa. Ca un băiat sănătos. De ce nu m-a luat pe mine, mă, fratele meu, că eu am făcut toate prostiile lumii. Dar eram un credincios”, afirmă Mitică.

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Mai crede Mitică Dragomir în Dumnezeu?

Drama din urmă cu aproape patru decenii i-a afectat serios relația lui Dumitru Dragomir cu divinitate. Cu toate acestea, fostul om de fotbal admite că încă mai crede în divinitate, însă doar când se roagă pentru binele familiei sale. ”Acum mai cred așa într-un Dumnezeu, Doamne. Mai zic: ‘Doamne, ține-i sănătoși pe ai mei! Ia-mă pe mine’. Așa zic în permanență: ‘Ia-mă, Doamne, pe mine!’.”

În ceea ce privește viața de după moarte și posibilitatea de a-și revedea acolo copilul, Mitică este ferm convins că nu există așa ceva. ”(n.r. Crezi în asta, că o să-ți revezi băiatul, când te duci și tu în partea cealaltă) Hai, domnule, lasă-mă. Cum să cred asta? Eu am citit atâta istorie a religiilor… Cred în ceva divin. Cred că există un Dumnezeu”.

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