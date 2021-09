De ce nu mai apare Mihaela Tatu la televizor. Fosta prezentatoare TV, anunț important

Fosta prezentatoare de la Acasă TV a spus de ce nu mai apare la televizor, deși în ultimii ani a primit mai multe oferte, de la posturi diferite.

Vedeta se bucură de libertate din toate punctele de vedere și face tot ce-i place, activând ca pentru cei care doresc să nu mai aibă trac când vorbesc în public.

Mihaela Tatu are mai multe portițe pentru a reveni pe micile ecrane, însă în momentul de față nu vrea să renunțe la ceea ce are, la stilul de viață pe care și l-a creat.

Mihaela Tatu, ofertată să revină în televiziune. Ce planuri are fosta prezentatoare TV

Întrebată care este motivul care ar putea-o face să se răzgândească și să revină la televiziune, Mihaela Tatu a spus că și-ar dori un format care să fie pe partea de social sau divertisment.

Mai mult decât atât, visează la o emisiune care să o împlinească, pentru că este vorba de o activitate care are menirea să-i aducă pasiune, bucurie și loialitate.

„Da, am primit oferte. Constant. Anul trecut din partea a 3 posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica.

Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște.

Ar trebui sa fie un format care să mă împlinească și să știu că las ceva în urmă. Să fac ceva util. Fie pe social, fie divertisment. Pentru că e o activitate pe care am făcut-o cu pasiune, bucurie și loialitate.

Altfel, de ce-aș face-o?! Așa că… cine știe? Portița îmi e deschisă. Vom vedea cine mai intră, cine rămâne și cine e doar în trecere”, a mărturisit fosta prezentatoare de la „De 3 x femeie” pentru .

Mihaela Tatu, o altă viață după plecarea din televiziune

Fosta realizatoare TV și-a schimbat complet stilul de viață de când nu mai apare pe sticlă. S-a mutat la Cluj, călătorește foarte mult și în fiecare zi învață câteva ceva nou, asta pentru că mereu citește și se documentează în ceea ce o interesează.

După 40 de ani în câmpul muncii vedeta are foarte multă cultură generală, o dicție perfectă, o prezență de spirit excelentă, dar și spontaneitate și naturalețe, în ciuda faptului că a împlinit frumoasa vârstă de 58 de ani.

Mihaela Tatu se bucură din plin de viață și de fiecare moment. Fosta prezentatoare prețuiește totul, mărturisind că reușește să găsească motive de bucurie în orice, chiar și într-o simplă privire spre cer, mai ales dacă sunt Perseidele.