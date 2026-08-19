De ce nu mai e Tolea Ciumac bodyguard-ul lui Gigi Becali: „L-a îmbârligat că vreau să îl răpesc”

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și nu numai. Puțină lume știe însă că cel poreclit „Ursul siberian” a fost bodyguard-ul lui Gigi Becali (68 de ani). Patronul FCSB îl aprecia enorm pe sportivul din Republica Moldova, dar colaborarea s-a încheiat dintr-un motiv știut de puțină lume.

De ce Tolea Ciumac a încetat să mai fie bodyguard-ul lui Gigi Becali

a dezvăluit cum a ajuns să lucreze pentru Gigi Becali și, mai ales, de ce colaborarea dintre cei doi s-a încheiat după doar câteva săptămâni. „Ursul siberian” susține că patronul FCSB l-a ales personal pentru a-i fi bodyguard, însă relația profesională s-a rupt brusc, fără ca Becali să-i ofere o explicație. Ulterior, Tolea a aflat că în spatele acestei decizii ar fi stat Cătălin Zmărăndescu (53 de ani), care era de mai mult timp garda de corp a latifundiarului din Pipera.

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„Pe mine m-a luat Gigi Becali bodyguard. M-a luat de mână din mașină. Mie mi-era rușine să merg la el. ‘Vino-ncoa’, intră în Palat. De azi înainte ești bodyguard-ul meu!’ I-am zis ‘Bine, dar cu ăsta (n.r. – Cătălin Zmărăndescu) nu mă împac’. Zice ‘Nu contează, vino! Tu într-o zi, el într-o zi. Tu într-o tură, el în alta’. Bun. Și am stat vreo 10-20 de zile.

După care, într-o zi, mă trezesc că îmi dă banii și zice ‘Gata! Nu mai am nevoie de tine!’ Întreb ‘Ce s-a întâmplat?’ Nu mi-a dat nicio explicație. Ca să aud, după aceea, că l-a îmbrâligat Zmărăndescu, că eu vreau să îl răpesc pe fiul lui Hrebenciuc și să îi cer răscumpărare.

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Hrebenciuc și Becali erau prieteni buni. Cred că sunt și acum. Pe cine să creadă? Pe mine, care eram de 20 de zile sau pe Zmărăndescu, pe care îl avea de 10 ani? Nu știu ce boală avea pe mine. Nu m-a înghițit niciodată!”, a povestit Tolea Ciumac, în , moderat de promotorul RXF, Sebastian Vieru, și de jurnalistul FANATIK, Cristian Măciucă.

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Rivalitatea dintre Tolea și Zmărăndescu, veche de aproape două decenii

Rivalitatea dintre Tolea Ciumac și Cătălin Zmărăndescu durează de aproximativ 20 de ani și a pornit de la un incident violent, care s-a petrecut la Campionatul Național de Wushu din 2007. Tolea a luptat atunci cu un sportiv de la clubul lui Zmărăndescu, căruia i-a aplicat un procedeu periculos și l-a proiectat peste cap, după ce arbitrul a făcut semn că meciul trebuie oprit.

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Imediat, Zmărăndescu a intrat pe tatami și l-a lovit pe Tolea, după care toți elevii acestuia au sărit cu pumnii și picioarele pe sportivul din Moldova. În urma incidentului, Cătălin Zmărăndescu a primit o suspendare de un an. Din nefericire pentru iubitorii sporturilor de contact, rivalitatea dintre Tolea și Zmărăndescu nu s-a concretizat nici până în prezent într-un meci în ring sau în cușcă.

Tolea Ciumac este atacat de Cătălin Zmărăndescu.

„Are un caracter… Nimeni nu îl înghite. E mârlan. Le-am spus tuturor și toată lumea s-a convis. Toți care au sărit atunci pe mine acum sunt sunt certați cu el. Și Preda și Stoica. Andrei Stoica e primul care sare. Ăla în tricou roșu e Andrei Stoica. Acum, toți sunt certați cu el. De ce? Asta ce spune. Toți sunt prieteni acum cu mine”, a mai spus Tolea Ciumac.