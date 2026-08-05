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De ce nu mai joacă Matteo Duțu la Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, întrebat direct despre situația lui Matteo Duțu la Dinamo! De ce nu mai prinde tânărul fundaș central echpa: „A tratat superficial acest aspect”
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.08.2026 | 12:00
De ce nu mai joaca Matteo Dutu la Dinamo Anuntul lui Andrei Nicolescu
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De ce nu mai joacă Matteo Duțu la Dinamo. Foto: Sport Pictures
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Matteo Duțu (20 de ani) era așteptat să fie titular în acest sezon în centrul apărării lui Dinamo, ca urmare a plecării lui Kennedy Boateng. Acest lucru nu s-a întâmplat însă în acest start de sezon, iar spaniolul Martin Pascual (27 de ani), jucător adus la echipă în această vară, i-a luat pentru moment fața fotbalistului crescut de Lazio și Milan.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre concurența de la Dinamo dintre Matteo Duțu și Martin Pascual

Andrei Nicolescu (50 de ani) a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvăluit că Duțu a ajuns în această situație din simplul motiv că nu a tratat cu seriozitate concurența cu Pascual. Mai exact, și-a dat seama că ibericul a ajuns la Dinamo cu un anumit deficit de pregătire fizică, astfel încât a considerat că poate „să o lase mai moale” la antrenamente. Chestiune care l-a costat în cele din urmă.

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„Duțu, atunci când a văzut că Pascual a venit nepregătit, probabil că a tratat superficial acest aspect, iar acum trage mai tare. Îi face bine această concurență neașteptată. Pascual este un tip foarte serios, nu degeaba a ajuns la Atletico Madrid.

A fost adus la echipa a doua, iar, dacă putea face pasul la prima echipă, probabil că nu se mai punea problema să ajungă la noi. Duțu a tratat puțin prea lejer concurența. Când pierzi startul, este foarte greu să revii. Și-a dat seama de acest lucru, luptă pentru asta și cred că exact acesta este și lucrul pentru care luptă antrenorul”, a spus Andrei Nicolescu în direct la Digi Sport. 

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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Foto: Sport Pictures

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De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele „câinilor” a informat că celălalt fundaș central titular al echipei are o clauză de reziliere de trei milioane de euro, astfel încât pare destul de greu de crezut că această mutare se va realiza în cele din urmă: „Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza. (n.r. Dacă vine vreo ofertă de două milioane de euro?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o?”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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