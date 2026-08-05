De ce nu mai joacă Matteo Duțu la Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

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Matteo Duțu (20 de ani) era așteptat să fie titular în acest sezon în centrul apărării lui Dinamo, ca urmare a plecării lui Kennedy Boateng. Acest lucru nu s-a întâmplat însă în acest start de sezon, iar spaniolul Martin Pascual (27 de ani), jucător adus la echipă în această vară, i-a luat pentru moment fața fotbalistului crescut de Lazio și Milan.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre concurența de la Dinamo dintre Matteo Duțu și Martin Pascual

Andrei Nicolescu (50 de ani) a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvăluit că Duțu a ajuns în această situație din simplul motiv că nu a tratat cu seriozitate concurența cu Pascual. Mai exact, și-a dat seama că ibericul a ajuns la Dinamo cu un anumit deficit de pregătire fizică, astfel încât a considerat că poate „să o lase mai moale” la antrenamente. Chestiune care l-a costat în cele din urmă.

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„Duțu, atunci când a văzut că Pascual a venit nepregătit, probabil că a tratat superficial acest aspect, iar acum trage mai tare. Îi face bine această concurență neașteptată. Pascual este un tip foarte serios, nu degeaba a ajuns la Atletico Madrid.

A fost adus la echipa a doua, iar, dacă putea face pasul la prima echipă, probabil că nu se mai punea problema să ajungă la noi. Duțu a tratat puțin prea lejer concurența. Când pierzi startul, este foarte greu să revii. Și-a dat seama de acest lucru, luptă pentru asta și cred că exact acesta este și lucrul pentru care luptă antrenorul”, în direct la

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De asemenea, cu aceeași ocazie, , astfel încât pare destul de greu de crezut că această mutare se va realiza în cele din urmă: „Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza. (n.r. Dacă vine vreo ofertă de două milioane de euro?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o?”.