Sport

De ce nu mai primește Leo Messi cadouri de la soția sa. Motivul surprinzător pentru care Antonella nu-i mai cumpără nimic

Leo Messi a dezvăluit că nu se mai bucură de daruri din partea partenerei de viață, Antonella. Celebrul jucător de fotbal a explicat cum s-a ajuns în acest punct al relației.
Alexa Serdan
11.01.2026 | 12:00
De ce nu mai primeste Leo Messi cadouri de la sotia sa Motivul surprinzator pentru care Antonella nui mai cumpara nimic
SPECIAL FANATIK
Leo Messi și Antonella sunt împreună din 2008. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, știindu-se din copilărie, iar acum Leo Messi spune de ce nu mai primește cadouri de la soția sa. Iată care este, de fapt, motivul surprinzător pentru care Antonella nu-i mai cumpără nimic starului argentinian.

Antonella nu-i face cadouri lui Leo Messi

Leo Messi și partenera sa de viață s-au cunoscut prin intermediul unui prieten apropiat când aveau doar 9 ani. Antonella i-a rămas în minte celebrului fotbalist după ce a părăsit orașul natal, Rosario, drumurile lor intersectându-se după mulți ani din nou.

ADVERTISEMENT

Au una dintre cele mai longevive legături de dragoste, consacrată printr-o ceremonie religioasă fabuloasă în anul 2017. Au împreună trei copii, însă acum renumitul sportiv dă din casă legat de felul său de a fi în compania iubitei sale soții.

Într-un interviu recent a dezvăluit de ce frumoasa șatenă nu-i mai oferă cadouri la aniversări sau la diferitele sărbători de peste an. Jucătorul celor de la Inter Miami susține că este o persoană ciudată. Din păcate, nu știe să-și exprime prea bine sentimentele.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Preferă să le arate prin fapte celor din jur cât de mult îi iubește, doar că nu toți privesc cu ochi buni această latură a sa. Leo Messi își dorește foarte mult ca celor dragi să nu le lipsească nimic și să se simtă bine. Astfel, Antonella a încetat să-i mai dea daruri.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

„Adevărul este că sunt puțin romantic, dar foarte atent la detalii. Îi las mereu ceva lui Anto, un mic cadou. Îmi este greu să exprim asta, dar pentru oamenii pe care îi iubesc cu adevărat, îmi place mai mult ca ei să fie mereu bine.

Anto a încetat să-mi mai facă cadouri pentru că nu arătam că îmi plăceau. Îmi place să-i fac fericiți pe cei pe care îi iubesc”, a declarat starul argentinian, care a ratat transferul la River Plate, la Luzu TV.

ADVERTISEMENT

Care este cel mai mare secret al lui Leo Messi

Leo Messi mai are un secret, care nu este legat de relația cu Antonella. De această dată fotbalistul în vârstă de 37 de ani a dezvăluit că îi place foarte mult singurătatea. De asemenea, a spus care este băutura sa preferată.

„Sunt un ciudat. Îmi place foarte mult să fiu singur. Nebunia de acasă cu trei copii care aleargă peste tot ajunge să mă obosească și îmi place să am un moment de singurătate. Sunt foarte bine structurat.

Dacă am ziua organizată într-un anumit fel și se întâmplă un lucru neprevăzut, se schimbă totul pentru mine. Antonella poate să spună mult mai multe lucruri decât pot eu.

Depinde de starea mea de spirit în privința multor lucruri, chiar și a unor lucruri mărunte și stupide. Îmi place vinul, dar dacă nu se poate, am băutura mea obișnuită: vin cu Sprite, te lovește mai repede (n.r. râde)”, a completat Leo Messi.

El este jucătorul care i-a impresionat pe șefii lui Dinamo. A pus 6...
Fanatik
El este jucătorul care i-a impresionat pe șefii lui Dinamo. A pus 6 kilograme de masă musculară pe el și va fi cel mai bine plătit din lot
Pavlo Isenko, dezvăluiri cutremurătoare despre războiul din Ucraina: „Am mulţi prieteni pe front,...
Fanatik
Pavlo Isenko, dezvăluiri cutremurătoare despre războiul din Ucraina: „Am mulţi prieteni pe front, vorbesc cu ei!”. Decizia luată de mama fotbalistului de la Craiova. Video exclusiv
Barcelona – Real Madrid, LIVE VIDEO în finala Supercupei Spaniei 2026. Cum a...
Fanatik
Barcelona – Real Madrid, LIVE VIDEO în finala Supercupei Spaniei 2026. Cum a apărut Kylian Mbappe la antrenamentul oficial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre...
iamsport.ro
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre relația cu Leonardo Di Caprio: 'L-am cunoscut la 16 ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!