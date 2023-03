De ce nu mai vorbește Călin Geambașu cu cea care i-a dat viață. Pe cine numește artistul mamă

De ce nu mai vorbește Călin Geambașu cu cea care i-a dat viață de ani de zile. Artistul a povestit pe cine numește mamă, în schimb.

De ce nu mai vorbește Călin Geambașu cu mama lui

Sunt deja ani de zile de când Călin Geambașu nu mai vorbește cu mama lui. Motivul pentru care Călin Geambașu nu mai vorbește cu cea care i-a dat viață este din cauza faptului că

Călin Geambașu a povestit că nu a simțit niciodată iubirea de mamă și că mama lui nu i-a spus niciodată că îl iubește. Artistul chiar spunea că nu poate să înțeleagă atitudinea acesteia și cum de putea să îl lovească.

„Când dădea cu joarda în mine, lua cablul de la video și dădea…. Nu studiam la pian, eram zburdalnic, dar nu eram vreun huligan.

Ok, să te trag de ureche, să îți dau o palmă la fund, dar ajunsesem să întreb… «Dar ție nu îți e milă să dai în carne din carnea ta?». Eram siderat, cu mintea mea de copil de 10, 12 ani. La un moment dat am ripostat”, a povestit artistul la o emisiune TV.

Artistul chiar a spus că nu a înțeles niciodată cum carne din carnea lui voia să îi facă atâta rău. Călin Geambașu a dezvăluit cum era pedepsit de mama lui atunci când făcea prostii.

Ba mai mult, Călin Geambașu a recunoscut că a ajuns să riposteze în fața loviturilor brutale ale mamei sale, cu care acum nici măcar nu mai vorbește.

Pe cine numește Călin Geambașu mamă

Cea pe care o numește mamă, în schimb, artistul este bunica lui. Acesta chiar îi spune la mulți ani de ziua mamei și are toate cuvinte de laudă despre bunica lui.

Bunica lui Călin Geambașu s-a stins din viață dar acesta are și acum imaginea de la telefon cu poza bunicii sale, figura maternă pe care o iubește chiar și după moartea sa.

„Îți mulțumesc, Mama! De la pozele astea și până azi am devenit și eu tătic, soț, peste niște ani voi fi și bunic, iar prin tot ce am învățat de la tine am găsit resorturile care m-au ajutat să depășesc cu brio orice situație, oricât de dificilă ar fi.

Tu nu te lăsai doborâtă de oboseală sau greutăți, iar sacrificiul și dăruirea totală în iubire m-au inspirat în tot ce trăiesc și eu azi”, a scris artistul pe rețelele de socializare.