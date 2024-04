De ce nu mai vrea să antreneze Vivi Răchită în fotbalul românesc? A vorbit despre antrenorul român model al momentului

În , Vivi Răchită i-a mărturisit lui Alin Grigore, gazda show-ului, care este motivul pentru care nu vrea să mai antreneze în fotbalul românesc.

De ce nu mai vrea să antreneze Vivi Răchită în fotbalul românesc?

Vivi Răchită nu mai vrea să antreneze în fotbalul românesc din cauza mentalității și obiceiurilor create de patroni la cluburile lor. Analistul FANATIK susține că va reveni doar atunci când fotbalul din România va avea o traiectorie normală a lucrurilor, așa cum este și în Europa.

“În CV-ul meu am trei promovări. Am ajuns chiar și în staff-ul lui Victor Pițurcă la echipa națională. Nu mă văd antrenor în fotbalul românesc actual. Cu o asemenea organizare în care patronii sunt și președinți de club și jumate antrenori. Nu mai mă văd aici.

Am jucat fotbal timp de 25 de ani și mi-am rupt picioarele, foarte greu mai joc acum un fotbal sau un tenis. Am fost la școală și am terminat licența B, A și PRO. Asta pe băncile școlii. Ca să vină cineva din afară ca să îmi facă programul de antrenament, să îmi facă schimbările, echipa sau fazele fixe? Nu.

Nu mai vreau. Am să fac asta, atunci când fotbalul românesc se va baza pe principii normale. Antrenorul să fie antrenor, președintele să fie președinte, patronul să fie patron și jucătorul să fie jucător. Probabil că lucrul acesta nu îl voi prinde în această viață. De aceea prefer să stau pe margine”, a mai spus Vivi Răchită, la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

Edi Iordănescu, antrenorul model al fotbalului românesc

antrenorul model din fotbalul românesc. Analistul FANATIK susține că Edi Iordănescu este un exemplu foarte bun al noii generații de tehnicieni din România.

“Ca antrenor nu trebuie să îți încalci principiile niciodată, trebuie să mergi pe mâna ta și trebuie să ascuți, dar să iei tu deciziile. Edi Iordănescu face asta foarte bine. Îl ascultă pe Nea Puiu, tatăl lui, dar deciziile sunt ale lui.

Din această generație de antrenori din România, Iordănescu este antrenorul model. Are personalitatea necesară ca atunci când intră în vestiar, jucătorii să îl respecte chiar dacă nu a fost imens ca jucător. A creat acest lucru prin inteligență.

Să ne aducem aminte ce a făcut la Târgu Jiu, la CFR Cluj. A fost la FCSB și a plecat când echipa avea rezultate și juca bine. A plecat din cauza implicării lui Gigi Becali în actul de antrenorat”, a mai spus Vivi Răchită, la SPOTLIGHT SUPERLIGA.

Vivi Răchită, despre antrenorat și Edi Iordănescu