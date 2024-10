De ce nu mai vrea Viviana Sposub să revină în televiziune. Din ce face bani acum iubita lui George Burcea: ”Mă exprim liber”

Viviana Sposub a renunțat la televiziune acum ceva timp. A trecut printr-o mulțime de schimbări, atât pe plan personal, profesional și chiar și amoros, având în vedere relația cu George Burcea. Acum însă, este mulțumită de ceea ce trăiește.

De ce nu mai vrea Viviana Sposub să revină în televiziune

Viviana Sposub a devenit cunoscută publicului larg cu ani în urmă. A participat la mai multe emisiuni tv, iar una dintre ele a fost chiar ”Bravo, ai stil”, unde de altfel a ajuns chiar și în marea finală.

Totodată, Între timp, aceasta a ajuns în SUA alături de iubitul ei, George Burcea și este și foarte activă în mediul online.

Și totuși de ce nu mai revine Viviana Sposub în televiziune? Vedeta a acordat un interviu recent pentru , aceasta a vorbit despre evoluția ei în social media.

Iubita lui George Burcea a decis să se orienteze strict pe partea de online. În acest mod ea se poate exprima liber și totodată, poate controla tot conținutul său. De asemenea, vedeta face bani din colaborarea cu diferite branduri.

Aceasta a strâns o comunitate destul de generoasă, drept urmare, are cui să recomande produse. Cât despre televiziune, iubita lui George Burcea spune că momentan e mulțumită cu privire la modul în care evoluează cariera sa.

Din ce face bani vedeta în prezent

„Am făcut tranziția mai mult către online. De ce? Pentru că îmi permite să mă exprim liber, să am control asupra conținutului meu și să fiu mult mai aproape de oameni. Prin urmare, am pus proiectele din televiziune în așteptare și am început să mă concentrez pe munca mea online.

Sunt incredibil de fericită că am ocazia să colaborez cu brandurile mele preferate și să particip la proiecte creative. Mă gândesc să mă întorc la TV la un moment dat, dar deocamdată îmi place direcția în care merge cariera mea!”, a spus Viviana Sposub pentru British Thoughts Magazine.

Printre altele, vedeta a mai vorbit și despre relația cu George Burcea. Este bine cunoscut faptul că . Se pare însă că după atâtea obstacole, cuplul a reușit în final să găsească un echilibru.

„Este greu să rezolvi problemele din cuplu în privat, darămite în fața unui public numeros. Dar asta ne-a făcut mai puternici. Facem tot posibilul să nu lăsăm factorii externi să influențeze deciziile pe care le luăm în relația noastră”, au completat Viviana Sposub și George Burcea, în interviul acordat pentru sursa menționată anterior.