De ce nu o susţine Călin Georgescu pe Anca Alexandrescu la Primăria Bucureşti? „În plex a lovit-o! Şi-a riscat libertatea”. Cine va câştiga alegerile. Exclusiv

Dumitru Dragomir s-a arătat extrem de surprins de faptul că realizatoarea tv Anca Alexandrescu nu va fi susţinută de Călin Georgescu în bătălia sa pentru primăria Capitalei. Până la scrutin au rămas mai puţin de cinci săptămâni, iar fostul şef al LPF apreciază că anunţul făcut de fostul candidat la prezidenţiale îi scade serios şansele la alegerile din 7 decembrie.

Dumitru Dragomir: „Anca şi-a riscat libertatea susţinându-l pe Călin Georgescu”

Anca Alexandrescu şi-a anunţat candidatura ca independentă, sperând că va avea parte de susţinerea publică a lui Călin Georgescu, însă acesta a surprins pe toată lumea printr-un mesaj public în care a afirmat că nu susţine niciun candidat la Primăria Bucureşti şi le-a cerut susţinătorilor să se gândească de două ori „înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui”.

„Anca Alexandrescu și-a riscat libertatea susţinându-l. Incredibil! Asta e politica. Să ştii că aşa sunt oamenii politici. Oamenii politici cei mai valoroşi sunt cei fără sentimente. N-am putut să cred că îi va da Călin Georgescu o asemenea lovitură. Iar ea a fost faţă de domnul Georgescu de o corectitudine… Şi eu am ţinut cu domnul Georgescu, îţi spun cinstit! După faza asta îmi pun un semn de întrebare. Mă aşteptam ca el să defileze cu Anca! Aşa cum Nicuşor şi-a arătat caracterul faţă de USR şi faţă de Drulă, ieşind şi defilând pe faţă cu el”, a spus Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Oracolul de la Bălceşti” admite că nu a prevăzut o astfel de mutare din partea lui Călin Georgescu. „Nu m-am aşteptat pentru nimic în lume. Asta n-am prevăzut-o, vezi? N-am prevăzut că domnul Georgescu nu joacă corect cu Anca. O fi fost chemat şi i s-a spus: ‘Vrei să îţi vezi de viaţa ta? Mergi pe blat’. Da , dar asta îl scoate din contextul oamenilor foarte valoroși ai acestei țări”, a mai spus Dragomir.

Scenariul lui Dragomir: „Dacă Anca cedează, iese primar Băluță. Dacă Ciucu cedează, va fi Drulă”

În actualul context, în care Anca Alexandrescu nu beneficiază de susţinerea publică a lui Călin Georgescu, se schimbă şi socotelile electorale cu privire la rezultatul alegerilor şi viitorul primar general.

„Asta nu e trădare, e desconsiderare. În momentul în care nu i-a dat respectul pe care Anca l-a avut faţă de familia dumnealui… n-am putut să înţeleg. S-a întâmplat ceva care ne depăşeşete. Altfel nu-mi explic. Ea şi-a riscat libertatea. cu Drulă şi cu Băluţă. Acum vine tare şi Ciucu. Şi cine cedează? Dacă Anca cedează, iese primar doctorul Băluţă. Dacă va ceda Ciucu, va ieşi Drulă. Dar acum, la bătaie, sunt doi. Numai Băluţă cu Drulă. Până acum erau trei, era şi Anca”, a prezentat Dragomir scenariile electorale existente în momentul de faţă în bătălia politică pentru Bucureşti.

„Toţi se luptă acum cu Nicuşor, inclusiv Băluţă”

Fostul deputat şi om de fotbal admite că e posibil că într-un fel situaţia ar putea-o ajuta pe Anca Alexandrescu, dacă electoratul ar percepe-o ca pe o victimă. „Dar s-ar putea lumea ca acum să ţină cu ea. Când poporul o vede victimă. Dar nu percep încă jocul mulţimii. Depinde de publicitatea şi de greşelile făcute de acum înainte de Bolojan şi de Nicuşor. Că ei vor greşi în continuare. Într-o lună de zile mai fac o greşeală-două. Nicuşor se fereşte să greşească. E studiat de mine. Nu cred că sunt doi-trei analişti politici în această ţară să studieze absolut tot ce se întâmplă, zi de zi. Păi ai auzit până acum discutând că prefectul l-a pus de la USR, primarul îl pune de la USR, Disciplina în Construcţii de la USR, sigur şeful serviciilor secrete va fi de la USR”, a mai spus Dumitru Dragomir.

În opinia sa, la cum se prezintă lucrurile în momentul de faţă, favorit pare să fie primarul sectorului 4. „Daniel Băluţă are în primul rând experienţa a cel puţin 15 ani în domeniu. El a condus primării şi a luat-o de jos. E băiat deştept, are prestanţă. Aici este lupta partidelor, lupta mulţimii cu cel mai tare om din ţară. Toţi se luptă acum cu Nicuşor, inclusiv Băluţă” consideră Dragomir. „În urmă cu două luni am spus aici în emisiune că Drulă este favorit. Acum au mai greşit ăştia şi au mai inflamat populaţia. Şi atunci are şanse şi Băluţă. Şanse mari. Eu mizam şi pe Anca Alexandrescu, credeam că defilează domnul Georgescu cu ea pe stradă. „, a concluzionat fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.