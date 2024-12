De ce nu o votează Victor Ponta pe Elena Lasconi. ”PSD își dă foc la valiză cu Georgescu președinte!”

Crin Antonescu, invitatul de miercuri al lui Mihai Tatulici la TATULICI LA FANAT1K, a comentat declarațiile lui Victor Ponta, fostul premier PSD, despre cum va vota, duminică, în finala prezidențială dintre lidera USR, Elena Lasconi, candidatul independent Călin Georgescu.

Crin Antonescu: „Fiecare are dreptul lui la opțiune”

Anterior, Victor Ponta spunea că nu o va vota pe Elena Lasconi, pentru că nu este, în opinia lui, pregătită pentru funcția de președinte al Românei, lăsând să se înțeleagă că își va anula votul, la fel ca mulți social-democrați.

Victor Ponta a spus și despre Călin Geogescu că nu este pregătit să vină la Cotroceni. Dar, într-un interviu acordat , Ponta a spus că îl va vota pe Georgescu, „la fel ca majoritatea alegătorilor PSD”.

Financial Times precizează și că șeful de cabinet al lui , Mihai Ghigiu, va vota cu Elena Lasconi, deși afirmă că majoritatea membrilor PSD nu o vor vota, iar cei care o vor face vor fi insuficienți pentru candidata USR.

„Fiecare are dreptul lui la opțiune și dacă vorbim de Victor Ponta, sunt oameni care au un joc politic. Eu am trecut prin momente când eram politician activ, ba chiar șef de partid, în care am înțeles și am socotit, lasă-l încolo de partid, acuma e ceva mai urgent. Mi se pare că Ilie Bolojan, mai direct și poate mai proaspăt în postură, a procedat simplu, merg cu Lasconi și-am terminat”, a declarat Crin Antonescu.

„Partidul cel mai lovit din aceste alegeri a fost PSD”

Invitatul lui Mihai Tatulici a spus că PSD a fost partidul cel mai afectat la aceste alegeri, cu cele mai slabe scoruri înregistrate vreodată, și că nu a existat o strategie pentru turul doi, pe fondul victoriei neașteptate a lui Călin Georgescu la primul tur al scrutinului, la 24 noiembrie.

„Ce fac PSD-iștii este semnul că…Partidul cel mai lovit din aceste alegeri a fost PSD, sigur că și PNL a pățit ce-a pățit, dar lovitura mare a primit-o PSD. Nu mă așteptam nici eu, nu se așteptau mulți analiști serioși, în nici un caz nu se așteptau ei și e greu să-ți revii.

Dar ce nu înțeleg eu este că exact cum înainte de alegeri se gândeau cu cine ar fi bine să intre în turul doi? Eu aș vrea să-l am pe Marcel Ciolacu duminică pe listă, chiar și cu Nicolae Ciucă. Te gândești tactic cu cine să intri în turul doi”, a declarat fostul lider al liberalilor.

„Mircea Geoană, un vis de om dacă ar fi să fie pe listă duminică”

Crin Antonescu a făcut o paranteză spunând că Mircea Geoană era un candidat foaarte bun la prezidențiale, cu un CV bun și o bună imagine. Dar toate partidele, în frunte, spune el, cu PSD, au avut grijă să-l înlăture din cursa către Cotroceni.

„Mircea Geoană, un vis de om dacă ar fi să fie pe listă duminică, indiferent dacă-l simpatizează unii sau îl dușmînesc. Geoană, un candidat absolut rezonabil ca CV, ca deprinderi pentru postul ăsta, a fost prima grijă a tuturor, de cum a început campania pe ăsta au avut grijă să-l nenorocească, televiziuni, trusturi, partide, dintre care PSD-ul la loc de cinste. L-au rezolvat pe Geoană, s-au gândit cu cine intră în turul doi și s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Antonescu.

„PSD-iștii își dau foc la valiză”

Crin Antonescu a opinat că, după turul întâi și după vicroria lui Călin Georgescu, PSD „persistă” în greșeală și că social-democrații, la fel ca toate celelalte partide, „își dau foc la valiză” dacă idependentul va strânge, duminică, cele mai multe voturi și va ajunge președintele României.

„Acuma, am senzația că persistă în greșeală. În loc să se gândească, domnule, suntem primul partid din România. În ce sistem? Totuși, în sistemul ăsta democratic în care contează numărul de voturi și în care domnul Georgescu a fost corect. A venit și a spus că discută cu poporul. Că-i un popor imaginar, că e un popor care nu există, poporul ăla nu e PSD-ul și nu e scorul loc din sodaje. Deci PSD-iștii își dau foc la valiză, în egală măsură cu toate celelalte partide dacă domnul Călin Georgescu câștigă duminică”, potrivit lui Crin Antonescu.

„Cam astea sunt calculele”

Fostul lider al PNL a spus că există oportunism și interese personale în rîndurile celor care se întorc spre Călin Georgescu, „patrioți peste noapte”, abandonând, spune el, realizările de-a lungul anilor ale social-demcoraților, cum ar fi integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană

„Or ei în loc să acționeze sub sentimentul urgenței (…) unii dintre ei se gîndesc pe cine cunosc, pe ce securist mai vechi sau mai nou, suficient de vechi sau mai nou, cunosc, ce-i cu Georgescu ăsta, ce gânduri are? Nu mă așez eu mai bine dacă iese Georgescu? Cam astea sunt calculele, poate nu doar la PSD. Cred că și la PNL pot apărea niște viteji patrioți peste noapte, sau supraîncărcați religios”, a mai spus Crin Antonescu.

De ce nu o votează Victor Ponta pe Elena Lasconi. ”PSD își dă foc la valiză cu Georgescu președinte!”